«Колоссальный объем»: в Магнитогорске найдены все погибшие

В Магнитогорске завершена спасательная операция в доме, где обрушился подъезд. По словам первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна, спасатели в рекордное время справились с поставленными в Магнитогорске задачами, передает корреспондент ФАН.

Реклама

Чуприян подвел предварительные итоги завершившейся операции. Он обратил внимание, что за четверо суток работ по разбору завалов удалось спасти шесть человек, в том числе двоих детей 2005 и 2018 годов рождения. Из оконных проемов сняли 18 человек, которые не могли выйти из-за заблокированных дверей на выход.

В ходе спасательной операции под обломками было обнаружено 39 тел. В МЧС заверили, что больше под завалами дома искать некого. Чуприян отметил, что на данный момент опознаны практически все тела: шестерых детей, 12 мужчин и 20 женщин. Предстоит опознать только одну женщину.

С места трагедии вывезли две тысячи тонн строительных конструкций. Для этого была задействована тяжелая техника, в том числе автокраны, погрузчики, манипуляторы.

Работы проводились в условиях повышенного риска: поведение конструкций было непредсказуемо. По словам Чуприяна, отклонения одной из стен пострадавшего дома доходили до трех сантиметров.

«Объем работы выполнен колоссальный… Мы четвертые сутки здесь находимся. И нужно констатировать, что никто при этом не получил травмы и тем более не погиб. Очень много строительных конструкций висело на одной нитке. Их пришлось срезать, удалять», — рассказал он.

По его словам, задачи, поставленные перед сотрудниками ведомства, были выполнены, несмотря на все сложности, в том числе погодные и архитектурно-строительные.

Но спасатели пока не расслабляются — в ближайшее время они продолжат искать под завалами домашних животных.

«Нам еще нужно разобраться с животными. Мы сейчас послали бригады их извлекать. Они же тоже живые организмы. Мы и в процессе их потихонечку извлекали. Кошку только что достали. Кошка, в отличие от попугая, добрая. Она ведет себя прилично», — подчеркнул он. Чуприян также сообщил, что «только что вынесли [из-под завала] живую кошку».

После завершения поисковой операции спасатели также достали из одной из квартир собаку. Видео со спасением животного опубликовали в официальном Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Решение о дальнейшей судьбе дома, где обрушился подъезд, будет принимать экспертиза и местные власти, заключил Чуприян.

На месте в данный момент находится сам Борис Дубровский. Он сообщил, что 4 января в 09.00 состоится совещание, на котором будут подведены итоги работы.

«Поблагодарим спасателей за работу, которая была здесь проведена», — отметил он.

Дубровский подчеркнул, что руководство спасательного ведомства оценило эффективность работы сотрудников регионального МЧС. На данный момент власти фокусируют свое внимание на помощи пострадавшим.

«Нам нужно пережить ту ситуацию, которая сейчас сложилась. 39 человек мы потеряли из-за этой трагедии. Надо оказать максимальную помощь пострадавшим», — подчеркнул губернатор.

Подъезд в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске обрушился 31 декабря 2018 года. В нем жили 120 человек. Наиболее вероятная причина произошедшего — взрыв бытового газа.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что газовое оборудование в пострадавшем доме не проверяли более полугода.

«Вы знаете, как в целом в стране у нас обстоят дела с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается часто в ремонте. Вот сам факт: с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя зайти было? Ладно, летом в отпусках люди. А потом-то?» — возмутился он в эфире «Первого канала».

Похороны по погибшим будут проходить в Магнитогорске до 7 января. «По похоронам: 4 января — шесть человек, 5 января — девять, 7 января — один», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Те, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, получат по 400 тыс. рублей. Люди, здоровью которых был нанесен легкий вред, получат 200 тыс. рублей. «Выплаты начнутся с сегодняшнего дня [3 января — «Газета.Ru»]. Граждане получат индивидуальное приглашение», — отметили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

При обрушении перекрытий чудом выжил 10-месячный мальчик. Его обнаружили среди завалов 1 января. Он пролежал под обломками на 20-градусном морозе более суток, причем одет он был очень легко. У младенца была закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание. В таком состоянии его эвакуировали в Москву.