Погорел на флешке: как брали американского шпиона

Подозреваемого в шпионаже американца Пола Николаса Уилана задержали с поличным во время получения им от гражданина России носителя со сведениями, представляющими государственную тайну, сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

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Передача носителя проходила в гостиничном номере московского отеля «Метрополь», где временно жил Уилан. На носителе был не подлежащий разглашению список лиц, в который, в частности, входили сотрудники спецслужб. Спустя несколько минут после передачи в номер Уилана вошли представители ФСБ, которые изъяли переданную ему флэш-карту. Именно тогда американца и задержали.

Отмечается, что Уилан примерно десять лет назад начал регистрироваться на интернет-ресурсах, которые чаще всего посещают граждане России.

Как предполагают сотрудники российских спецслужб, американские коллеги вычислили некоторые из сетевых знакомых американца в России и выбрали их для разработки как имеющие доступ к не подлежащей разглашению информации.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков отказался комментировать ситуацию со своим подзащитным из-за данной им подписки о неразглашении обстоятельств дела. Жеребенков сказал только, что собирается обжаловать в Мосгорсуде меру пресечения в виде ареста, избранную для американца. Он также отметил, что собирается ходатайствовать об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Уилана задержали 28 декабря в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении гражданина США уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Брат-близнец Уилана Дэвид рассказал, что его задержанный родственник был в Москве на свадьбе своего товарища, морского пехотинца. Торжество состоялось в престижном отеле в центре Москвы 28 декабря, как раз когда его задержали.

Семья арестованного уверена в невиновности Уилана. Они также опасаются за его безопасность. «Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность не вызывает сомнений, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — приводят американские СМИ заявление семьи.

Недавно посол США в России Джон Хантсман посетил 48-летнего Уилана в СИЗО «Лефортово». «Посол Хантсман выразил свою поддержку и предложил помощь со стороны посольства», — отмечается в комментарии Госдепартамента США. Как уточняется, дипломат также поговорил по телефону с семьей задержанного.

Член американского правительства должен был еще раньше посетить Уилана под стражей, в соответствии с обязательствами по Венской конвенции. Согласно ей, консульский доступ к задержанному должен быть предоставлен в течение 72 часов с момента ареста. Но из-за приостановки деятельности американских госорганов осуществить это право не удалось: посольства США хоть и не были закрыты, но работали с сокращенным штатом сотрудников. По мнению американской стороны, могут пройти месяцы, прежде чем дело Уилана будет решено.

Кстати, с момента ареста американца стала известна интересная подробность о его жизни – он со своей страницы в соцсети «ВКонтакте» критиковал деятельность американского телеканала CNN за фейковые новости.

Издание The Washington Post сообщило, что Уилан поступил на службу в армию в 1994 году и поднялся по служебной лестнице, став старшим сержантом. Он ездил в две командировки в Ирак: в 2004 и 2006 годах. Его уволили в чине старшего сержанта в 2008 году после того, как его признали виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством.

До недавнего времени Уилан, владеющий русским языком, работал в американской компании BorgWarner Incorporated, у которой есть филиалы в 17 странах мира.

Соединенные Штаты тем временем ждут от Москвы объяснений, по какой причине Россия задержала бывшего морского пехотинца США Уилана по обвинению в шпионаже. Там также потребуют его немедленного возвращения, если сочтут задержание неуместным, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.

«Мы дали понять россиянам, что ожидаем, что узнаем больше об обвинениях, поймем, в чем его обвиняют, и если задержание не соответствует тяжести деяния, мы потребуем его немедленного возвращения», — заявил Помпео на инаугурации президента Бразилии Жаира Больсонару в городе Бразилиа.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов считает, что задержанием гражданина США в России сорвали серьезную операцию американских спецслужб.

Михайлов подчеркнул, что задержание агентов Соединенных Штатов в России крайне редко предают широкой огласке, но ФСБ сделала это, следовательно, акция, которую проводил Уилан, была очень серьезной.

«Бдительность и профессионализм российских спецслужб сорвали запланированную операцию американских коллег», — отметил он.