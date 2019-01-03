Выгнать из лавры: Киев готовит иски против УПЦ

Администрация президента Украины Петра Порошенко поручила руководству музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам Украинской православной церкви.

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Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к экс-замглавы АП Ростиславу Павленко. Отмечается, что в связи с деликатностью вопроса, все необходимо проводить секретно, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс. Также, с 26 декабря в Департаменте по делам религий и национальностей проводятся инструктажи уполномоченных в областях организации статистики переходов в ПЦУ (связано с поездками президента и премьера).

Тремя днями ранее патриарх Константинополя Варфоломей подтвердил, что хочет выдать томос так называемой «поместной церкви Украины». По его словам, это произойдет 6 января, несмотря ни на что.

При этом Варфоломей заметил, что «сестринские церкви несправедливо противодействуют решениям и инициативам первопрестольной Константинопольской церкви», передает ФАН.

Вместе с тем предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл направил письмо константинопольскому патриарху, в котором указал, что завершением процесса создания «автокефальной церкви» на Украине закончится первенство патриарха Константинопольского Варфоломея в православном мире.

«Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, — обратился глава РПЦ к представителям Константинополя,

— откажитесь от участия в политической авантюре их легализации».

Кроме того, в своем обращении к верующим в ходе новогоднего молебна в Храме Христа Спасителя, патриарх попросил «особенно молиться» о «братьях и сестрах Русской церкви на Украине», которые проходят через тяжелой период своей новейшей истории, передает НСН.

При этом в тот же день пресс-секретарь неканонической церковной структуры на Украине Евстратий Зоря заявил, что новая украинская церковь ожидает, что Киево-Печерская и Почаевская лавры будут переданы «без насилия».

«Естественным образом, не завтра, не послезавтра, не через месяц, возможно, даже не через год и не через три, но спокойно, без какого-либо насилия и противостояния, в том числе по решению монахов, которые там находятся, эти святыни рано или поздно будут в украинской церкви», — сказал Зоря.

Он подчеркнул, что их переход в новую церковную структуру является «природным», так как они были построены на украинской земле.

«Лавра — это не военная база. Вот Черноморский флот в Севастополе — это была реальная опасность», — отметил он.

По словам представителя новой церкви, лавра имеет то влияние, которое ей дают верующие.

Чуть ранее Порошенко подписал договор с патриархом Варфоломеем передать в подчинение Константинополю монастырь Преображения в Межигорье под Киевом.

Всего в список включены следующие объекты: Киево-Братский Богоявленский монастырь, Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь (Киев, УПЦ), Межигорский Спасо-Преображенский монастырь (Киев), храм Успения Пресвятой Богородицы (Львов, под юрисдикцией Украинской автокефальной православной церкви), Манявский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь (Ивано-Франсковская область, Киевский патриархат).

Переданы также будут Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь (Ровенская область, УПЦ), Спасо-Преображенский монастырь (Черниговская область, УПЦ),

Молченский Рождество-Богородицкий женский монастырь (Сумская область, УПЦ), мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Глинской пустыни (Сумская область, УПЦ), Кресто-Воздвиженский женский монастырь (Полтава, УПЦ) и Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь (Одесса, УПЦ).

Как пояснил глава департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш, Киево-Печерская и Почаевская лавры, которые являются объектами национального значения, «никому в собственность не передаются». В то же время договор о передаче лавр в аренду УПЦ может быть пересмотрен, отметил представитель минкультуры.

«Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавры переданы на 50 лет в аренду УПЦ Московского патриархата. Если будет понятно, что при передаче лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора», — объяснил он.