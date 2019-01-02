Магнитогорск: погибших извлекают из-под завалов. ОНЛАЙН

В соцсетях активно обсуждается версия теракта в обрушившемся доме, однако Следственный комитет пока что подтвердить ее не может.

«Как уже сообщалось, следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме».