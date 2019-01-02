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Магнитогорск: погибших извлекают из-под завалов. ОНЛАЙН

Спасатели извлекли из под завалов в Магнитогорске тела еще двоих погибших

Цветы неподалеку от места ЧП, 1 января 2019 года РИА «Новости»
Цветы неподалеку от места ЧП, 1 января 2019 года
В Магнитогорске спасатели продолжают разбирать завалы дома, часть которого обрушилась в результате взрыва. Извлечены тела еще двоих жителей подъезда — к утру 2 января найдены погибшими, в общей сложности, 11 человек. Во время работ убрали несколько нависающих конструкций, представлявших угрозу для жизни тех, кто работает на месте трагедии. «Газета.Ru» ведет хронику событий в режиме онлайн.
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09:26

В соцсетях активно обсуждается версия теракта в обрушившемся доме, однако Следственный комитет пока что подтвердить ее не может.

«Как уже сообщалось, следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме».

09:10

Накануне, 1 января, был спасен 11-месячный мальчик, чудом выживший под обломками на 20-градусном морозе. Он доставлен в Москву в крайне тяжелом состоянии.

09:05

Спасатели круглосуточно разбирают завалы. К утру 2 января стало известно, что им удалось извлечь тела еще двоих жителей подъезда — в общей сложности, с момента начала спасательной операции найдены погибшими 11 человек.

09:00

Здравствуйте, дорогие друзья! Утром 2 января мы продолжаем следить за новостями, которые поступают из Магнитогорска, где ранним утром 31 декабря обрушился подъезд дома №164 по проспекту Карла Маркса. По мнению следователей СК России, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.