Магнитогорск: погибших извлекают из-под завалов. ОНЛАЙН

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В соцсетях активно обсуждается версия теракта в обрушившемся доме, однако Следственный комитет пока что подтвердить ее не может.
«Как уже сообщалось, следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме».
Накануне, 1 января, был спасен 11-месячный мальчик, чудом выживший под обломками на 20-градусном морозе. Он доставлен в Москву в крайне тяжелом состоянии.
Спасатели круглосуточно разбирают завалы. К утру 2 января стало известно, что им удалось извлечь тела еще двоих жителей подъезда — в общей сложности, с момента начала спасательной операции найдены погибшими 11 человек.
Здравствуйте, дорогие друзья! Утром 2 января мы продолжаем следить за новостями, которые поступают из Магнитогорска, где ранним утром 31 декабря обрушился подъезд дома №164 по проспекту Карла Маркса. По мнению следователей СК России, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.