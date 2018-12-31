Магнитогорск: судьба 70 человек неизвестна, под завалами ищут выживших

Взрыв произошел в жилом десятиэтажном доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Как сообщает «Вечерний Челябинск», обнаружены четверо погибших.

Семь человек были извлечены из-под обломков подъезда и госпитализированы. В их числе – двое детей. Еще 16 жильцов были эвакуированы утром, среди них – семеро несовершеннолетних. Всего в обрушившемся подъезде проживало 110-120 человек; судьба порядка 70 жильцов неизвестна. Еще 28 человек вышли на связь, сообщив, что в момент взрыва были не дома.

Из двух соседних подъездов эвакуировали 60 человек. На месте аварии работают экстренные службы, МЧС проводит поисково-спасательную операцию. Последствия взрыва ликвидируют около 1300 человек и 200 единиц спецтехники.

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Работы осложняются низкими температурами и угрозой окончательного обрушения дома. Сейчас в Магнитогорске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), он также распространяется на всю Челябинскую область. После обрушения подъезда Следственный комитет возбудил уголовное дело — по ч. 3 ст. 109 УК РФ, «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



Власти региона готовятся объявить траур из-за трагедии, но губернатор Борис Дубровский дату не уточнял. О взрыве доложили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, правительство окажет всю нужную помощь. Премьер выразил родным и близким погибших соболезнования.

Последствия катастрофы активно ликвидируют: в двух школах Магнитогорска развернуты пункты временного размещения, рассчитанные на полторы тысячи человек. Они расположены в школе №14 на улице Галлиулина и в школе №5 на улице Сталеваров.

Еще 300 человек могут быть размещены в гостиницах и общежитиях. Семьи погибших получат выплаты в 100 тыс. рублей, пострадавшие получат по 50 тыс. рублей, заявили в пресс-службе челябинского губернатора Бориса Дубровского. Кроме того, открыт счет для сбора помощи пострадавшим, сообщает ФАН.

Квартиры взамен разрушенных предоставят всем пострадавшим владельцам — за счет Челябинской области. Восстановление документов пострадавших также будет проконтролировано властями, сообщает региональное МВД.

НСН сообщает, что появилось видео из помещения, пострадавшего от взрыва. На шестисекундном отрезке, снятом камерой из офиса, видна вспышка и разлетающиеся во все стороны предметы.

Пострадавший в результате взрыва газа дом в Магнитогорске может быть непригоден для проживания, заявил вице-губернатор и министр общественной безопасности региона Олег Климов. По его словам, вопрос, насколько безопасно эксплуатировать здание в дальнейшем, решается в настоящее время.

Подобная трагедия произошла в Ижевске 9 ноября 2017 года. В результате обрушения девятиэтажного дома в Ижевске погибли семь человек.

На место происшествия выехали бригады МЧС, кареты «скорой помощи» и наряды полиции. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Сотрудники МЧС полагают, что эпицентр взрыва был на втором или третьем этаже.

На месте катастрофы к утру следующего дня работали 411 человек и 111 единиц спасательной техники. На подмогу уже разбирающим завалы прибыли спасатели из Сибири и Набережных Челнов. Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин отметил, что для разбора завалов на месте обрушения подъезда девятиэтажки потребуется около суток — от момента начала до окончания разбора. На месте происшествия работали бригады психологов, психотерапевтов и кинологи со служебными собаками.

Время от времени спасатели проводили «минуты тишины», чтобы была возможность услышать звуки, исходящие от людей, находящихся под завалами. По словам главы регионального МЧС, «минуты тишины» будут проводиться по мере разбора завалов.

Аварийные службы города в свою очередь отключили системы жизнеобеспечения рухнувшего дома – электричество, горячую и холодную воду, газ и тепло. Эвакуированные жильцы дома также были перемещены в пункты временного размещения, им обеспечено питание. Более 120 человек были приняты близлежащими школами.