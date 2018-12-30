Сбежал из психушки: кого взяла в попутчики пропавшая женщина

Человек, предположительно причастный к исчезновению 29-летней Ирины Ахматовой, пропавшей после того, как она взялась подвести попутчика в Тулу, оказался ранее судим за изнасилование и разбой. Как стало известно СМИ, 39-летний мужчина был уже дважды осужден за изнасилование и разбой.

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Как рассказал канал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, преступник находился в розыске с 2014 года – после того, как совершил побег из психиатрической лечебницы.

При этом, как следует из актов Нижегородского областного суда от 2014 года, мужчина, задержанный после исчезновения Ирины Ахматовой в городе Гороховец Владимирской области, совершил в 2011 году в Нижнем Новгороде разбойное нападение на двух женщин, за что был осужден по статье 162 УК РФ «Разбой» на семь лет лишения свободы.

Тогда суд признал мужчину виновным в содеянном.

По данным следствия, преступление было совершено в отношении двух женщин, оказывающих услуги интимного характера.

Тогда он договорился о встрече с девушками, явился к ним в квартиру, получил от одной из них означенную услугу, после чего, выйдя с ней на балкон, приставил к ней нож, посадил на стул и привязал к нему веревкой. Когда на балкон вышла вторая девушка, он, также угрожая ей ножом, связал ее, после чего обчистил квартиру. Девушки лишились денег, нескольких мобильных телефонов, ноутбука и нетбука.

Мужчина, совершивший это преступление, ранее уже был судим – в 2004 году, как следует из судебных документов, он был приговорен к шести годам лишения свободы за изнасилование. В 2010 году он освободился из мест заключения, отбыв наказание.

Кроме того, по данным РИА «Новости», в 2011 году против мужчины было заведено дело о мошенничестве, но через месяц оно было приостановлено.

Сейчас сотрудники МВД проводят с 39-летним мужчиной следственные действия, которые помогут установить картину предполагаемого преступления. Напомним, 29-летняя Ирина Ахматова, работающая в Москве директором двух закусочных быстрого питания, 23 декабря отправилась в Тулу и согласилась подвезти туда попутчика, вышедшего на нее при помощи специального интернет-сервиса.

«Как было установлено, 23 декабря потерпевшая выехала из столицы в направлении Тулы на автомобиле с пассажиром, подобранным с использованием интернет-сервиса по поиску попутчиков, после чего на связь со своими близкими женщина больше не выходила», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В последний раз Ирина вышла на связь со своим мужем в 21:15 23 декабря.

По данным «МК», разговор продолжался около 15 минут, супруги обсудили планы на ближайшие дни — в основном говорили о Новом годе и дочери. Ирина ехала в Тулу, где у их девятилетней дочки в понедельник был утренник, девочка должна была участвовать в школьном спектакле. Женщина не могла пропустить это событие, также она сообщила мужу, что заберет попутчиков, найденных через мобильный сервис, в районе станции метро «Аннино».

Спустя два часа после последнего звонка Ирина перестала поднимать трубку. Телефон стал опять доступен только на несколько минут следующим утром — он оказался в Ярославле.

27 декабря на парковке одного из торговых центров в Ярославле была обнаружена и машина, по всем ориентировкам подходящая под описание Audi Ирины. Корпус и салон оказались тщательно вымыты, личные вещи Ахматовой пропали. Однако некоторые СМИ сообщили, что следователи нашли регистрационные номера и мягкую игрушку, крепившуюся к лобовому стеклу, в багажнике.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным в статье «Убийство».

В сервисе поиска попутчиков, которым воспользовалась Ирина, сообщили, что она подобрала попутчика на юге столицы, в районе метро «Аннино». При этом выяснилось, что подозреваемый в причастности к ее исчезновению использовал фальшивый аккаунт в сервисе.

О местонахождении самой предпринимательницы до сих пор ничего не известно. По словам подруги семьи Ахматовых, Ирина и раньше часто брала попутчиков в дорогу, этим же сервисом пользуются все их общие знакомые и друзья.