«Летчик – не разгильдяй»: почему вертолет рухнул на Улан-Удэ

Вертолет марки AgustaWestland AW119 Koala потерпел крушение 30 декабря в районе Верхняя Березовка Улан-Удэ. Сообщается, что воздушное судно рухнуло и загорелось в нежилом массиве между комплексом «Оранж Хауз» и Центром восточной медицины. К тушению привлекались 4 единицы техники и 10 пожарных. На земле никто не пострадал.

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«30 декабря, осуществляя полет по маршруту Березовка (г. Улан-Удэ) — Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия),

вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение»,

— говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фоторепортаж: В Бурятии разбился вертолет __is_photorep_included12114373: 1

Утром в районе Березовки было холодно — 26 градусов, а кроме того, довольно пасмурно и ветрено. Как сообщали очевидцы в соцсетях, вертолет пролетел аномально низко над «Пентагоном» (неофициальное название ЖК в пригороде Улан-Удэ), из чего свидетели сделали вывод, что судно еле дотянуло до Верхней Березовки.

Отмечается, что пассажиры летели в Сосновоозерск на рыбалку. На борту, по данным «Рен-ТВ», находились пилот — Сергей Бондарь, владелец ТРЦ People's Park Сергей Рогов и два его друга — Михаил Шестопалов и Сергей Бурков.

Сергей Рогов — известный в регионе спортивный меценат. Соболезнования в связи с его гибелью уже выразил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий Антонов. «Царствие Небесное. Сергию. Сегодня разбился на вертолете... Никак не могу вместить эту скорбную новость», — написал он у себя в фейсбуке.

«Возвращаясь к сегодняшней трагедии с гибелью Сергея Рогова. Просто, предвижу разговоры, спекуляции и сплетни на тему катастрофы. Так вот...

Сергей Александрович не пил (я имею ввиду алкоголь). Вообще не пил. От слова совсем. Ни капли. Человек очень высокой дисциплины и очень ответственный. Его пилот, с ним тоже знаком... был знаком... Хороший летчик, классный специалист. Очень дисциплинированный, никогда не позволял себе никакого хулиганства или разгильдяйства в небе.

Если вертолет разбился, причина может быть только одна: неисправность. Причем, внезапно возникшая неисправность. К чему я это пишу? Просто знаю, как у нас любят разговаривать диванные авиаторы на тему пьянства и разгильдяйства в частной авиации. Царствие Небесное и Вечный покой всем, кто погиб сегодняшним утром», — добавил митрополит.

Председатель правления фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева назвала гибель Рогова трагедией: «Очень и очень жаль... Сергей помогал нашему фонду. Такой внимательный, доброжелательный, спокойный человек. Все, чем бы ни занимался, делал добросовестно, хорошо, с хорошим вкусом и творчески. Господи, как же тяжело всем тем, кому он был дорог и любим! Примите мои соболезнования, родные и близкие... Счастливого перерождения».

«Ужасная новость... Погиб Сергей Александрович Рогов... Один из немногих, который напрямую разговаривал с людьми, которые к нему обращались. Один из первых, кто создал полную доступную среду в своем торгово-развлекательном центре. С кем мы сотрудничали долгое время, проводя кинофестивали «Кино без барьеров». Мои соболезнования родным и близким», — написала в фейсбуке член Общественной палаты РФ Галина Горбатых.

Депутат Хурала Михаил Гергенов присоединился к соболезнованиям: «Разбился Сергей Рогов, большой давний друг спортсменов Республики, очень жалко, вся жизнь еще была впереди, хотел крытый каток строить для детей, и еще много нужных дел».

Рогов «навсегда останется в памяти улан-удэнцев как один из самых прогрессивных бизнесменов города, подающий пример другим. Порядочный и неравнодушный человек, он оказывал огромную поддержку детскому спорту, проектам в области культуры, молодежным инициативам», — добавил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев.

Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более человек. Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку и установила надзор за расследованием уголовного дела.