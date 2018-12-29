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Второй за сутки: череда терактов в Волгограде. ОНЛАЙН

5 лет назад в Волгограде произошел второй за сутки теракт

Вторая трагедия Волгограда за сутки — 5 лет назад, 30 декабря, ранним утром взрыв произошел в отъезжающем от остановки автобусе. Происшествие признали терактом, в котором погибли 16 человек и пострадали 40. На фоне жутких событий по городу пошли слухи и о других готовящихся взрывах. О том, как Волгоград переживал события 30 декабря 2013 года, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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09:20

В данный момент к вылету в Волгоград готовится самолет МЧС: он заберет пострадавших в результате взрыва, сообщила представитель Южного регионального центра МЧС России Ирина Гоголева. Для этих целей будет задействован Ил-76 с пятью медицинскими модулями на борту.

09:05

От взорвавшегося троллейбуса практически ничего не осталось — его разорвало на куски. В соседних домах вылетели окна. «Взрыв был настолько мощный, что троллейбус разнесло практически полностью, от него остался один остов. Данные о 10 погибших и 10 пострадавших могут измениться», — сказал «Интерфакс» источник в правоохранительных органах.

08:50

Полиция в данный момент устанавливает все обстоятельства взрыва. На место происшествия уже выехали все оперативные службы, поврежденная машина оцеплена.

08:35

Некоторые СМИ со ссылкой на источники уже сообщают о том, что взрыв наверняка является терактом, поскольку по почерку он напоминает предыдущие два — в октябре в автобусе и днем ранее на вокзале.

08:25

Второй за сутки взрыв прогремел в троллейбусе в Волгограде. На данный момент известно о 10 погибших. Столько же человек сейчас считаются пострадавшими.

Взрыв в троллейбусе, 2013 год, теракт, Волгоград
Кирилл Брага/РИА "Новости"
Сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов работают на месте взрыва в троллейбусе рядом с Качинским рынком в Волгограде, 30 декабря 2013 года
08:20

Второй теракт за год произошел в Волгограде 29 декабря. В 12:43 на железнодорожном вокзале произошел взрыв, мощность которого оценили в 10 кг в тротиловом эквиваленте. Происшествие квалифицировали как теракт, который осуществил террорист-смертник, но личность его пока не установлена. Есть предположение, что самоподрыв осуществили двое. Трагедия унесла жизни 18 человек, 45 числятся пострадавшими.

08:15

С середины осени 2013 года Волгоград погрузился в череду жутких трагедий. 21 октября 2013 года в 14:05 взрыв прогремел в стоявшем на остановке автобусе. Жертвами в тот день стали шесть человек, десятки получили ранения. Автобус следовал рейсом «Государственный университет — кинотеатр «Юбилейный»».

Национальный антитеррористический комитет признал взрыв терактом. В салоне автобуса было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В региональном СК сообщили, что взрывчатку привела в действие террористка-смертница, гражданская жена боевика. Бомба была закреплена на ее теле. Позже под днищем автобуса нашли еще и гранату.

08:10

В Волгограде второе сильнейшее потрясение за сутки — рано утром 30 декабря в час пик взорвался троллейбус, унеся жизни 16 человек. «Газета.Ru» переживает события двух тяжелейших дней в истории Волгограда.