Хотел обратить в ислам: за что убили московского нефтяника

В Москве задержан подозреваемый в убийстве учредителя компании «Мастер-нефть» Шалвы Шаляхова, тело которого было найдено в лифтовом холле одного из московских домов со множественными колото-резаными ранами ночью 28 декабря. Об этом сообщили представители московского Следкома.

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«Благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина 1985 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в момент совершения преступления на подозреваемом была надета медицинская маска. Он подкараулил бизнесмена в подъезде и нанес ему несколько ударов ножом, один из которых пришелся в сердце и оказался смертельным.

Возможного убийцу 61-летнего бизнесмена удалось выследить по камерам видеонаблюдения, установленным на фасаде дома. На кадрах с камер наблюдения, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как мужчина и его спутница выходят из машины и заходят в дом, а через некоторое время девушка выбегает из подъезда. Через некоторое время на улицу выходит другой мужчина в темной куртке, прикрывая лицо капюшоном.

Дальнейший путь мужчины удалось установить при помощи других камер, наличие которых предполагаемый преступник не учел. По ним видно, что мужчина в темном пуховике дошел до Севастопольского проспекта, где поймал такси и уехал. При помощи камер также удалось быстро установить водителя машины. На допросе он подробно рассказал, где высадил пассажира.

По словам представителей СК, с задержанным сейчас проводятся следственные действия, против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос о мере пресечения.

Отмечается, что на данный момент у следователей существует одна основная версия в отношении совершенного преступления. По данным телеканала РЕН ТВ, возможным поводом для убийства мог стать бытовой конфликт. Преступником оказался гражданский муж бывшей жены Шаляхова.

Между мужчинами разгорелся конфликт на фоне того, что бизнесмен не разрешал подозреваемому обратить в ислам общего сына Шаляхова и его бывшей супруги.

Именно в ее квартире и задержали предполагаемого убийцу, которого уже опознал таксист. Хотя мужчина всю дорогу прикрывал лицо капюшоном, водитель узнал его по голосу.

В пользу основной версии следствия говорит и то, что целью убийцы явно было не ограбление. Следователи установили, что во время совершения преступления при убитом находилось 200 тыс. рублей, к которым убийца не прикоснулся. Кроме того, в кармане жертвы также находились ключи от пятикомнатной квартиры, в которой одна только коллекция из 60 часов дорогих марок оценивается в десятки миллионов рублей.

Согласно данным следствия, Шалва Шаляхов являлся представителем совета директоров нефтесервисной компании «Мастер-Нефть». Основными направлениями работы компании были ремонт скважин, повышение нефтеотдачи пластов, бурение боковых стволов скважин. Согласно информации на официальном сайте предприятия, компания выступает основным подрядчиком при проведении работ по ремонту скважин на объектах ООО «Лукойл — Западная Сибирь» и ООО «Лукойл-Коми».

В 2017 году произошло не менее жестокое убийство другого обеспеченного московского бизнесмена. Соучредителя московского океанариума Андрея Чернова застрелили во время утренней пробежки.

Киллер следил за жертвой несколько дней и выбрал для убийства безлюдное место без камер. Ни одной улики на месте преступления найдено не было. На теле погибшего было обнаружено шесть ранений — четыре в туловище и два контрольных в голову. По словам источника в правоохранительных органах, в качестве орудия убийства мог быть использован пистолет ТТ.

Руководитель службы эксплуатации «Крокус Сити Океанариума», кандидат биологических наук Владимир Еманов не смог даже предположить причину убийства своего партнера по бизнесу, передает РЕН ТВ. По словам Еманова, он никогда не слышал, чтобы Чернову угрожали.

Убийцу Чернова не удалось найти до сих пор. В августе 2017 года дело о резонансном убийстве соучредителя московского океанариума было передано в управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата ГСУ СКР по Москве.