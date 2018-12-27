Семейная ссора: пермяк спрятал труп жены в багажнике

В Перми обнаружено тело 28-летней матери двоих детей. По предварительный данным, она была убита 29-летнем мужем в результате ссоры. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Пермскому краю.

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Как отметили в ведомстве, 12 декабря Екатерина Жигало перестала выходить на связь с родственниками. В ответ на просьбы рассказать о местонахождении девушки ее супруг сообщал, что та после домашней ссоры ушла в неизвестном направлении. «Когда Катя пропала, мы начали обрывать телефон ее мужа, но он только огрызался: «Ищите сами свою Катю, мне без разницы, куда она делась», — сообщил газете «КП-Пермь» один из родственников потерпевшей.

Попытки пообщаться с предполагаемым обидчиком в соцсетях также не увенчались успехом. По словам собеседника издания, муж Екатерины Жигало заблокировал свой профиль. «Мы сначала не волновались, Катя раньше уже могла пропасть на месяц-два, а потом также неожиданно объявиться. <...> А потом позвонила ее мама: скоро Новый год, Катю ждут дети, а она не звонит уже две недели», — пояснил родственник.

После этого близкие девушки все же решили обратиться в полицию — заявление о пропаже было написано 25 декабря.

Правоохранители и волонтеры приступили к поиску горожанки. Ее тело в ночь на 27 декабря было обнаружено в багажнике машины, оставленной на окраине Перми.

Как сообщили в СК, в совершении преступления подозревается муж потерпевшей. Силовики задержали его, вскоре они выйдут в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Между тем, предварительные данные следствия говорят о том, что «в один из дней» первой половины декабря текущего года между супругами завязалась ссора. В результате житель Перми избил женщину. От полученных травм она скончалась. «После этого подозреваемый предпринял меры к уничтожению следов совершенного преступления и сокрытию тела», — говорится в заявлении Следственного комитета.

По словам родственников Екатерины Жигало, ее муж был «очень агрессивным и ревнивым». Кроме того, он якобы уже успел отбыть наказание в тюрьме. «Катя не жаловалась, что он поднимал на нее руку, но мы догадывались, что он был на такое способен. <...> Когда мы об этом [судимости] узнали, пытались отговорить Катю — не связываться с ним. Но она никого не слушала», — поделился один из близких потерпевшей в разговоре с «КП-Пермь».

Местные СМИ отмечают, что девушка переехала из Кирова в Пермь три года назад. В Кирове она вышла замуж и родила сына и дочку. «Три года назад Катя развелась с мужем и вернулась в Пермь. Дети жили в Юсьве со своей бабушкой, Катиной мамой. А сама Катя начала устраивать свою жизнь в городе. Она работала риелтором, а полгода назад снова вышла замуж», — пояснил один из родственников девушки. Он отметил, что вместе с новым супругом она открыла службу такси.

Это не первый случай, когда семейные ссоры между россиянами закончились убийством. Так, 25 ноября в одной из квартир Кошкинского района Самарской области пьяный мужчина на почве ревности поссорился со своей женой, которая в то время была на седьмом месяце беременности. Во время конфликта супруг схватил нож и нанес женщине многочисленные ранения. Через некоторое время тело матери обнаружила ее несовершеннолетняя дочь. Преступник скрылся с места преступления, однако вскоре силовики задержали его. Мужчина дал признательные показания.

В отношении 31-летнего жителя Самарской области возбудили уголовное дело «Об убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Несколькими днями ранее трагедия произошла и в федеральном центре этого региона. 19 ноября житель Самары нанес ножевые ранения своей 36-летней жене и двухлетней дочери. В результате они скончались на месте, а мужчина покончил с собой. Следователи продолжают расследовать уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Если мотив действий жителя Самары пока неизвестен, то причиной, по которой жительница города Лабытнанги на Ямале убила своего мужа, стало ее недовольство новоиспеченным ремонтом. Об этом сообщили в местной прокуратуре. Инцидент произошел в сентябре 2018 года.

Пьяные супруги начали обсуждать новый облик своей квартиры. Женщина обвинила мужа в плохом ремонте и пырнула его ножом в грудь. После она сразу же вызвала скорую помощь и полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, женщина стала оскорблять их.

Тем не менее, на допросе она полностью признала свою вину. Прокуроры изучили обстоятельства трагедии и направили дело в суд. Россиянка может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет тюрьмы.

В том же месяце не менее резонансный инцидент произошел в Чувашии. 8 сентября 2018 года ранее судимый житель республики вышел из подъезда своего дома с чемоданом, который он впоследствии уложил в такси. На следующий день отец его супруги обратился в полицию, сообщив, что с 8 сентября его дочь — мать двоих малолетних детей — отсутствует дома. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Силовики допросили супруга пропавшей женщины. Выяснилось, что в том самом чемодане находились останки его жены. «Он признался в убийстве жены и указал место сокрытия ее тела. В ходе осмотра места происшествия из-под земли был извлечен чемодан, в котором находилось тело потерпевшей с признаками насильственной смерти, с имевшейся на шее веревкой», — сообщили в ведомстве. В СК добавили, что подозреваемый в 2011 году вышел из тюрьмы после отбытия 14-летнего срока за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.