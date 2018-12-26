Рисунки в школе: геи есть, а пропаганды — нет

В рисунках учеников екатеринбургской школы № 115, приуроченных к конкурсу на тему толерантности, не нашли признаков гей-пропаганды. После проведенной проверки полиция Екатеринбурга не обнаружила состава преступления в изъятых плакатах, в связи с чем административное производство возбуждено не будет. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-группе городского УМВД.

«В возбуждении административного производства по статье 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) было отказано из-за отсутствия состава правонарушения», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что никаких признаков правонарушений в действиях директора и работников школы выявлено не было.

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Напомним, полиция Екатеринбурга решила провести проверку детских рисунков, посвященных теме толерантности. Все они были выставлены в рамках конкурса творческих работ «Толерантный мир», который организовала администрация местной школы №115. Проведение выставки подтвердили и в самом образовательном учреждении.

Один из участников мероприятия нарисовал плакат, на котором изобразил представителей трех различных рас и три пары людей: двух мужчин, двух женщин и мужчину с женщиной. Подпись у рисунка была следующая: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». Кроме того, на многих заявленных на конкурсе работах дети изображали радугу, являющуюся символом ЛГБТ-сообщества.

Представленные работы немедленно вызвали интерес у следственно-оперативной группы отдела полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу, которая выехала в школу, прочитав о выставке в СМИ. «Сотрудники полиции опросили директора школы, которая пояснила, что дети принимали участие в конкурсе рисунков в рамках международного дня толерантности», — заявили в ведомстве. В школу также направили детских психологов екатеринбургского центра «Диалог», чтобы «при необходимости» специалисты дали детям и родителям разъяснительные консультации.

Однако объяснения руководства школы полицию не удовлетворили: 17 детских рисунков были изъяты для проверки. Как ранее объяснял «Газете.Ru» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский, для привлечения к ответственности по статье 6.21 КоАП РФ полицейским необходимо было установить факт пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«Такая пропаганда выражается, в частности, в распространении информации о равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Здесь вопрос не в действии детей, а в том, как именно было организовано мероприятие — были ли в его проведении факты этой самой пропаганды», — пояснил юрист.

Адвокат Алексей Гавришев, в свою очередь, отметил, что пропаганда предполагает публичную деятельность по распространению информации, формирующей привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако в рисунках школьников ее явно не наблюдается.

«Никакого побуждения тут нет. Есть косвенная констатация факта. Это при том, что законом предусмотрена возможность информирования о нетрадиционной ориентации и обсуждение ее как таковой. Запрет установлен на создание привлекательного образа и призывы», — считает Алексей Гавришев.

По словам юристов, за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» законодательство предусматривает административную ответственность. Нарушение указанных в соответствующей статье положений может караться штрафом от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для физлиц, от 40 тыс. до 50 тыс. для должностных лиц, а для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо приостановлением деятельности до 90 суток.

Однако в октябре 2017 года представители МВД сочли существующие санкции слишком мягкими и предложили ввести в России уголовную ответственность за пропаганду педофилии, гомосексуализма и нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. По мнению представителей ведомства, это «поможет сохранить наше поколение».

«Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма, нетрадиционных отношений и так далее. Лично я считаю, что административная ответственность малоэффективна. Если это возвести в ранг уголовной ответственности, то мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию и нетрадиционные отношения», — заявил в ходе заседания в Госдуме начальник отдела по борьбе с педофилией управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР (Главное управление уголовного розыска) МВД РФ Сергей Алабин.

Предложение встретило неоднозначную реакцию экспертов, часть из которых считает, что призывы подчас трудно отличить от выражения человеком своего мнения, а значит, прописать в законе понятие «пропагандирования» будет трудно.

«Понятие «пропаганда» в законодательстве очень тяжело определить. А вообще все это очередная попытка ввести уголовную ответственность за словопреступление. Здесь мы будем упираться в вопрос разграничения ответственности за какие-либо действия и вопрос ответственности за выражения своего мнения. Я считаю, что в нормальном, цивилизованном обществе невозможно вводить ответственность за выражение мнения ни по какому поводу, если это не повлекло само по себе каких-либо тяжких последствий», — считает юрист Сергей Панченко. Возможно, именно поэтому инициатива МВД так и не получила дальнейшего развития.