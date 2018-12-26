Изнасилование дознавательницы: экс-полицейских оставили в СИЗО

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест в СИЗО экс-полицейским Павлу Яромчуку и Эдуарду Матвееву. Они и еще один бывший сотрудник правоохранительных оранов Салават Галиев подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Вопрос продления меры пресечения для Галиева будет рассмотрен в четверг, 27 декабря.

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Как пишет издание «КП-Уфа»,

на заседании 26 декабря присутствовала супруга Яромчука. Она заявила журналистам, что уверена в невиновности мужа и считает возбужденное против него дело «несправедливостью».

Заседание о продлении меры пресечения экс-правоохранителю должно было состояться еще накануне, 25 декабря. В этот день Яромчука доставили в суд, однако его адвокат Валерия Посохова была уведомлена о заседании лишь за несколько часов до его начала.

«Утром во вторник мне позвонил следователь. Говорит, приезжайте в суд, мы сегодня будем рассматривать продление ареста вашему Яромчуку. Дело в том, что я нахожусь сейчас в командировке в Краснодаре. Если бы мне вертолет выписали, я бы прилетела. <...> Видимо, без нас решили продлить арест Яромчуку. Следователь бы вынес ходатайство о продлении ареста, а оспаривать его было бы некому», — рассказала защитница журналистам.

В итоге из-за отсутствия адвокатов заседание не состоялось — процесс перенесли.

22 декабря было опубликовано письмо Яромчука, которое тот прислал из СИЗО. В нем он сообщил, что история с изнасилованием «чересчур запутанная». «Но хочу сказать, что не мы ее довели до такого «состояния». Мы всегда говорили то, что происходило на самом деле», — написал экс-майор полиции.

19 декабря издание «ГорОбзор.ру» со ссылкой на информированный источник сообщило, что коллега изнасилованной дознавательницы может быть признана соучастницей преступления. По словам собеседника СМИ, в то время, как полицейские насиловали 23-летнюю девушку, она помогала держать ее за голову и руки. Как отметил источник, сейчас сотрудница правоохранительных органов работает в другом отделении, куда она перевелась около двух месяцев назад. Ей может грозить уголовная ответственность.

Также собеседник портала рассказал об условиях содержания фигурантов уголовного дела в изоляторе, куда они попали еще в начале ноября. Худшая камера, отметил источник, у 34-летнего Павла Яромчука: мужчину поместили в ШИЗО. Отметим, что именно его биоматериалы были обнаружены на теле дознавательницы при первичной экспертизе. Тем временем, Матвеев и Галиев «находятся в более или менее комфортных условиях».

Сама же потерпевшая уже вернулась на службу в отделение полиции. Об этом «МК» сообщили ее коллеги. «Всю неделю ее сопровождала адвокат. Женщина оказывает ей так называемую психологическую поддержку, помогает разобраться с делами, контролирует процесс», — отметил собеседник издания.

По его словам, дознавательницу оградили от общения с коллегами. «Она находится в вакууме. Ее даже посадили отдельно ото всех», — пояснил один из ее коллег.

Пострадавшая вышла на службу после двух месяцев на больничном. Недавно родственники и юрист 23-летней девушки лично посетили исполняющего обязанности ее начальника. Они попросили его оградить дознавательницу от расспросов об истории с изнасилованием.

Как сообщали СМИ, коллеги отрицательно восприняли желание девушки вернуться на работу. «Мы ведь не знаем, как она себя будет вести. Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть — боятся. Наш начальник отдела дознания тоже заметно нервничает», — отметил в разговоре с «МК» сотрудник отдела кадров.

Между тем, по словам коллеги фигурантов уголовного дела Андрея Шурухина, потерпевшая и вовсе должна быть уволена из органов. Поводом для этого якобы являются две служебные записки с жалобами на девушку. Одна появилась после корпоратива, на котором она, по словам коллеги, напилась и начала приставать к мужчинам, а затем разбила машину одного из сотрудников. Вторая записка была выписана дознавательнице после того, как 30 октября она вышла на работу в состоянии алкогольного опьянения. Именно в эту ночь она, предположительно, была изнасилована экс-полицейскими.

«Коллегам потерпевшей дали понять, что если кто-то учудит что-то в ее адрес, тому будет плохо. Их уволили за пьянство, почему ее не увольняют? Тем более, что в отношении нее есть две служебные записки», — заявил Шурухин.

Напомним, по данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознавательница подверглась изнасилованию в отделе по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Среди предполагаемых участников преступления трое высокопоставленных правоохранителей — 51-летний начальник УВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний глава УВД Кармаскалинского района Салават Галиев, а также 34-летний начальник отдела ОМВД по вопросам миграции Павел Яромчук.

В их отношении возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». 2 ноября Кировский районный суд Уфы избрали экс-полицейским меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Защитники обвиняемых пытались обжаловать данное решение в Верховном суде, однако получили отказ.

В декабре источник издания «ГорОбзор.ру» опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в распоряжении следователей имеются готовые результаты ДНК-экспертизы: «Экспертиза до сих пор в Москве. Есть только первичная биоэкспертиза, которая показала наличие биоматериалов Яромчука».