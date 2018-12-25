Чукотка вместо Китая: Джона Мартина депортируют из России

Гражданин США Джон Мартин, путешествовавший на лодке по штату Аляска и оказавшийся у берегов Чукотки, будет отправлен из страны. Как сообщили ТАСС в управлении ФССП по Чукотскому автономному округу, его направили в московский Центр временного содержания иностранных граждан.

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«Анадырским городским судом было вынесено решение о помещении гражданина иностранного государства, нарушившего режим пребывания на территории России, в Центр временного содержания иностранных граждан», — заявила представитель пресс-службы.

Американец, прибывший в российскую столицу на самолете, останется в центре, пока не будет готов пакет необходимых для пересечения границы документов.

Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Мартин жил в Анкоридже, штат Аляска. Он путешествовал по реке Юкон на личной одноместной лодке, а затем вышел в открытое море. В связи с тяжелыми метеорологическими условиями он несколько дней провел в открытом море и оказался на территории России недалеко от села Нунямо в Чукотском автономном округе. В его лодке обнаружены компас и карта, спутниковая система навигации на судне отсутствовала.

Гражданин США был задержан российскими пограничниками в начале августа 2018 года. Как сообщал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, Мартин был задержан в чукотском селе Лаврентия. «Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию», — объяснил собеседник агентства.

Сообщается, что американец запросил политическое убежище на территории России. «Мы в курсе ситуации. Мы работаем с местными властями и оказываем консульские услуги», — уточнял тогда представитель генконсульства США во Владивостоке.

После задержания гражданин США был доставлен в Анадырь, где он несколько месяцев провел в больнице. Медики подозревали у мужчины, запросившего политическое убежище в РФ, психическое расстройство личности.

В Чукотской окружной больнице агентству сообщили, что американец проходил обследование в инфекционном отделении медучреждения, опасных заболеваний у него не выявлено. Глава Чукотки Роман Копин сообщал, что жизни гражданина США ничего не угрожает, ему оказали необходимую помощь. «У нас всем необходимым людей всегда обеспечивают вне зависимости от гражданства», — заявил РИА «Новости» представитель администрации Анадыря.

Тем же летом политического убежища в России просил болельщик из Нигерии, который приехал на чемпионат мира по футболу. Он рассказал российским полицейским, что опасается возвращения на родину, поскольку участвовал в антиправительственных акциях. По его словам, нигерийские военные угрожали ему расправой.

Кстати, Нигерия потратила около $1 млн на возвращение фанатов с чемпионата мира по футболу в России. Всего было перевезено 355 граждан этой страны, не планировавших уезжать домой.

Министр иностранных дел страны Джеффри Оньема выражал обеспокоенность тем, что большое количество нигерийцев полетели в Россию на ЧМ, чтобы попытаться получить убежище в Европе.

В марте стало известно, что убежища в России попросила семья Бергфельд из Германии. Они обратились в консульский отдел посольства России в Латвии. «Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры», — заявили в пресс-службе посольства.

Маркус Бергфельд и его жена Соня запросили политубежище в России, поскольку на родине семья подвергались травле, а детей военного, по данным СМИ, пытались изъять из семьи. «Гонения и планомерное уничтожение семьи» офицер связал с тем фактом, что в 2011 году он получил доступ к секретной информации о военном объекте, где располагалось ядерное оружие США.

Политическое убежище на территории России предоставляется по указу президента. Запросить его могут иностранцы и люди без гражданства, ищущие защиту от преследования. Получить его также могут те, кто сможет доказать реальную угрозу стать жертвой преследования за общественно-политическую деятельность и убеждения. Заявления о предоставлении политического убежища принимают территориальные органы МВД России.