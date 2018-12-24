«Видел, как тонул его отец»: трехлетний ребенок сам выбрался из тайги

Трехлетний житель села Кенай, расположенного в Хабаровском крае, выжил после того, как морозной ночью оказался в одиночестве в тайге. Об этом ТАСС заявили в администрации села.

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Власти населенного пункта сообщили, что в конце прошлой недели 53-летний местный житель Евгений забрал своего сына из детского сада и на снегоходе «Буран» отправился с ним на речку, чтобы разведать место для предстоящей рыбалки. «Отъехали на три километра от села, а потом в тайгу свернули к реке Гур. Через сопки ехали и, когда к реке спустились, на наледь вышли. Нужно было развернуться, а по наледи не получалось. Водитель пытался задним ходом сдать, но никак не выходило», — рассказал газете «КП-Хабаровск» глава Кеная Юрий Анехов.

Тогда Евгений высадил ребенка на берегу и выехал на лед самостоятельно. В итоге снегоход начал проваливаться. Сельчанин пытался выбраться из реки — он успел крикнуть сыну, чтобы тот шел к матери, которая работает в местном магазине. По словам сотрудницы сельской администрации Гульнары Канавцевой, малыш рассказал ей, что его папа некоторое время «барахтался», а затем утонул.

«Ребенок видел, как тонул его отец. Мальчишка уже потом рассказал, что папа кричал ему: «Сын, беги в магазин!». У них свой магазинчик в селе есть, туда ему и сказал Евгений идти. Малыш поднялся на сопку, а потом спустился с нее, а высота у нее около 300 метров. Потом он еще по тайге шел», — отметил Анехов.

Как сообщили власти Кеная, ребенок шел по тайге при температуре -35...-30°C. Через некоторое по счастливой случайности его заметил мастер лесозаготовительного предприятия Олег Красовский, который возвращался домой с работы. «Мастер посадил мальчишку в свою машину и начал расспрашивать паренька, что случилось, почему он в позднее время один в лесу. А ребенок для своих лет очень контактный, хорошо разговаривает. Он ответил водителю: «Папа утонул». При этом малыш не плакал», — пояснил глава поселения.

По его словам, к моменту обнаружения ребенок успел пройти трехкилометровое расстояние. Мальчика сразу доставили домой. На следующий день у него поднялась температура, сейчас он лечится дома.

Как сообщили РИА «Новости» в МЧС по Хабаровскому краю, в субботу, 22 декабря, спасатели приступили к поискам утонувшего мужчины. «Водолазные спуски там проводить невозможно, так как очень сильное течение. Спасатели делают лунки и осматривают дно, всего пробурили 12 лунок. Осмотрено в общей сложности 1,2 тыс. кв. м», — отметили в ведомстве. По ситуации на утро 24 декабря обнаружить тело Евгения не удалось.

Это не первый случай, когда дети теряются в таежной местности. В июле 2017 года в тайге заблудилась 14-летняя жительница Красноярского края. На ее поиски были направлены 230 спасателей. Кроме того, власти задействовали два беспилотника и легкомоторный самолет.

Школьницу обнаружили живой 25 июля — спустя пять дней после пропажи. Девочка впоследствии рассказала правоохранителям, что все это время ей приходилось питаться ягодами. Ребенка доставили в Красноярск для медосмотра.

Резонансная история несколькими месяцами ранее произошла в Республике Тува. В январе четырехлетняя жительница Тере-Хольской кожууны — самого безлюдного и труднодоступного районы Тувы — заметила, что ее бабушка перестала подавать признаки жизни. Девочка рассказала об этом своему слепому дедушке, однако тот не смог помочь ей. Он предложил родственнице отправиться к соседям.

По данным регионального МЧС, в сильный мороз девочка за четыре часа преодолела восьмикилометровый путь по таежной дороге. Она добралась до чабанской стоянки и рассказала там о произошедшем с бабушкой. Правда, к моменту приезда врачей пенсионерка скончалась. Причиной смерти медики назвали инфаркт.

После случившегося четырехлетнего ребенка доставили в больницу. В МЧС также заявили о планах представить девочку к награде.

В марте 2017 года региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери героически поступившей девочки по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Согласно материалам следователей, женщина оставила своего ребенка у престарелых родителей, зная, что те проживают в труднодоступном месте и не имеют возможности принять меры по обеспечению безопасности девочки. Примечательно, что невиновность жительницы Тувы отстаивали глава республики, а также региональный уполномоченный по правам ребенка.