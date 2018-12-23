«Для сирот»: скандальный журналист Spiegel обирал читателей

Экс-репортер немецкого журнала Der Spiegel Клаас Релотиус собирал деньги со своих читателей. Журналист писал им со своей электронной почты с просьбой пожертвовать средства «для детей-сирот в Турции». При этом в письме он указывал реквизиты своего личного счета. О мошенничество со стороны Релотиуса Der Spiegel рассказали сами читатели. Об этом говорится на сайте издания.

На данным момент информации о том, сколько денег удалось собрать журналисту и на что они были потрачены, нет. Редакция журнала отмечает, что не знала об этих письмах. Тем не менее в издании пообещали провести комплексное расследование данного инцидента.

Напомним, на днях выяснилось, что репортер авторитетного немецкого журнала Spiegel Клаас Релотиус несколько лет выдумывал истории, персонажей, а также факты для своих статей. При этом многие его материалы получили международные премии и были перепечатаны крупнейшими изданиями Германии.

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Мысли о том, что Релотиус недобросовестно выполняет свою работу, появились у его коллеги, репортера Хуана Морено, в ноябре 2018 года. Тогда у Релотиуса вышла статья под названием «Граница охотника», в которой рассказывается о создании в США отрядов гражданской самообороны на границе с Мексикой.

Морено вместе с ним занимался сбором информации для материала — в процессе он заметил нестыковки в тексте и решил рассказать о них коллегам. Так как ему никто не поверил, Морено решил провести собственное расследование. Он отправился в США и встретился там с героями одной из последних статей Релотиуса — главой отрядов гражданской самообороны при погранслужбе штата Аризона Тимом Фоли и военным Крисом Малуфа. Мужчины рассказали, что никогда не общались с журналистом Spiegel. Кроме того, выяснилось, что на руках у Малуфы нет тату с надписями «Сила» и «Гордость», на которых Релотиус сделал особый акцент в своем тексте.

Сам репортер в ответ на обвинения заявил, что он «болен и ему нужна помощь». Он также признался, что ряд его статей действительно являются фейками. Среди них — история об американке, которая присутствовала при смертной казни, текст об иракских детях, похищенных боевиками ИГ (организация запрещена в России), а также статья о гинекологе из штата Миссисипи, который практиковал аборты.

Некоторые герои его материалов и вовсе никогда не существовали на свете. Журналист придумывал им фиктивные биографии, брал у них интервью, а также продумывал все детали. Релотиус работает в Spiegel с 2011 года — изначально он не был в штате издания, попасть туда ему удалось несколько лет назад.

За время работы в журнале было опубликовано около 60 его статей. Как признался сам репортер, выдуманные персонажи есть в как минимум 14 из них.

За свои статьи Релотиус успел получить ряд международных наград — в том числе «Журналиста года CNN» в 2014 году, а также «Лучшего репортера» — это звание 3 декабря 2018 года журналисту присудили жюри за репортаж о сирийском подростке, который рисовал «повстанческие» граффити на стенах родного города. Жюри конкурса обращали внимание на «легкое перо и насыщенную фактуру» Релотиуса, которая, как оказалось позже, была полностью выдумана. По данным СМИ, через некоторое время премия была отозвана.

20 декабря редакция Spiegel сообщила о расторжении контракта с Релотиусом. В издании также заявили о создании комиссии по проверке действий экс-журналиста. В нее вошли независимые эксперты, а также сотрудники самого журнала, который будут изучать все тексты, опубликованные под именем Клааса.

«У нас много вопросов к самим себе... И мы очень сожалеем, что так случилось. У нас большая аудитория, которая теперь имеет полное право задаться вопросом, можно ли вообще доверять Der Spiegel», — говорилось в редакционной статье издания.

Там отмечалось, что вся редакция гордилась тем, что статьи Релотиуса вызывали широкий общественный резонанс. Журнал принес извинения всем людям, чьи цитаты, истории или их контекст были искажены репортером. Руководство Spiegel назвало этот случай самой горькой страницей в послевоенной истории издания и пообещало сделать все для восстановления репутации.

Теперь журнал обязал всех журналистов фиксировать детали своих репортажей. В редакции также отметили, что испытывают «сочувствие» к Релотиусу.

Отметим, что 23 декабря американский посол в Германии Ричард Гренелл отправил письмо в редакцию Der Spiegel, в котором он потребовал расследовать публикацию в издании недостоверной информации. Дипломат сообщил, что он обеспокоен предвзятым отношением журнала к Вашингтону.

«Это неверное освещение событий затрагивало в значительной степени политику США и определенные части американского населения. Совершенно очевидно, что мы [США] стали жертвой организованной предвзятости», — говорилось в письме посла.

Ричард Греннел призвал провести проверку информации в немецком СМИ максимально прозрачно. Главный редактор Der Spiegel Дирк Курбьювайт в свою очередь выразил благодарность послу за письмо, а также принес извинения гражданам США.