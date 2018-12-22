«Низкие шансы на спасение»: 9 человек в горящей шахте. ОНЛАЙН

Спасатели обнародовали причину задымления. Ранее сообщалось, что в шахте произошел взрыв метана. Однако источник ТАСС рассказал, что его не было — в шахте горит проходческий полок.

«Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров - это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты», — сказал источник.