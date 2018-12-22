Курсы валют$ 68.95 (+0.06) 78.23 (0)
Москва: -4°C
«Низкие шансы на спасение»: 9 человек в горящей шахте. ОНЛАЙН

Девять человек ищут в задымленной шахте в Соликамске

На шахте в городе Соликамске Пермского края произошел пожар — наблюдается сильное задымление. Восемь человек удалось спасти, судьба еще девятерых работников неизвестна. Ведется спасательная операция. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
16:23

Связь с девятью сотрудниками, остающимися в шахте, пока не удалось установить — об этом РИА «Новости» сообщил начальник предприятия «УС-30», выполнявшего работы на объекте, Андрей Максимов. «Связь с людьми до сих пор не установлена», — сказал агентству Максимов. Он считает, что у них «очень низкие шансы на спасение», хотя и отмечает, что они были экипированы средствами защиты.

16:07

Как уже отмечалось, в шахте не было шахтеров — в ней работали сотрудники подрядной организации. С декабря 2017 года объект, где сегодня произошло задымление, был передан подрядчику для производственных работ — со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение соответствия работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

15:57

По факту задымления в шахте «Уралкалия» в Соликамске СК России начал проверку — об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе следственного управления СКР России по региону. «По факту происшествия на шахте «Уралкалия» СК начал проверку. На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководством следственного управления», — рассказали агентству в ведомстве.

15:48

Сейчас на месте происшествия развернут оперативный штаб: работают горноспасатели, сотрудники МЧС, дежурит девять бригад скорой медицинской помощи и одна бригада службы медицины катастроф.

15:36

Губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл к шахте «Уралкалия» в Соликамске — об этом сообщила РИА «Новости» представитель регионального правительства Дарья Левченко.

15:26

В МЧС и на «Уралкалии», как сообщает РИА «Новости», также отвергают версию о взрыве метана. «Компания не подтверждает информацию о возгорании метана», — сказали агентству в «Уралкалии».

15:20

Спасатели обнародовали причину задымления. Ранее сообщалось, что в шахте произошел взрыв метана. Однако источник ТАСС рассказал, что его не было — в шахте горит проходческий полок.

«Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров - это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты», — сказал источник.

15:12

На момент аварии там работали сотрудники подрядной организации — они занимались бетонированием помещения.

15:10

Как сообщил источник ТАСС, в шахте — сильное задымление.

14:58

«В настоящее время в зоне задымления находятся 9 человек — сотрудников подрядной организации. На объекте работают горноспасатели», — говорится в сообщении.

14:55

Как сообщается на сайте предприятия «Уралкалий», задымление произошло в 4-м стволе СКРУ-3 в 10.04 по московскому времени. Задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

14:50

На шахте в Соликамске Пермского края произошел пожар. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь выведены на поверхность.