Зима убивает: как можно замерзнуть в шаге от дома

В министерстве социальной защиты населения Бурятии сообщили о начале служебного расследования в связи со смертью от переохлаждения пожилой женщины на пороге комплексного центра социального обслуживания «Доверие» в Улан-Удэ. Это произошло еще в ночь на 6 декабря, но ранее СМИ не было известно об этом инциденте.

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В ведомстве рассказали, что ночью женщина вышла на улицу покурить. «Для этого она воспользовалась не главным выходом, ведущим в специально отведенное место для курения, а лестницей запасного выхода, которая, по правилам пожарной безопасности, не закрывается», — уточнили в сообщении.

Несмотря на это женщина все же не смогла зайти обратно в помещение. По каким причинам — в министерстве не объяснили. Охранники центра соцпомощи не заметили женщину, замерзающую у входа.

Уже установлено, что они не соблюдали свои должностные обязанности: не проверяли видеокамеры и не обходили территорию учреждения. «Должностные лица, причастные к происшествию, охранным предприятием уволены», — отметили в ведомстве.

Эта зима стала тяжелым испытанием для многих россиян. В начале декабря троих человек доставили с обморожениями в Нижнекамскую центральную районную больницу. Одного из них в скорости выписали, а двое остались проходить лечение.

У одного мужчины диагностировано обморожение голени IV-й степени — врачи были вынуждены ампутировать ему пальцы ног.

«Со слов мужчины он находился где-то в доме или бане, и не сразу заметил, что получил обморожение. Когда же началось изменение цвета кожи ног, он вызвал скорую помощь», — сообщил телеканалу НТР 24 хирург НЦРМБ Артем Закиров.

По его словам, если бы медицинская помощь была оказана своевременно, то, с наибольшей долей вероятности, хирургического вмешательства можно было бы избежать. Но в этом случае главная проблема заключается в том, что люди не всегда могут сразу распознать факт обморожения, отметил врач.

«Первым признаком обморожения является побеление кожи. В теплом помещении может возникнуть боль и потеря чувствительности. Позже появляются волдыри», — объяснил хирург.

Все эти признаки пришлось ощутить на себе другой пациентке, получившей вторую степень обморожения ног. Ей повезло значительно больше — это можно вылечить. Но для этого нужно минимум 10 дней провести в стационаре.

Замерзла же она буквально за пару часов. «Я в деревне живу, там у нас остановки нет. Стояла долго поздно вечером, пока ждала автобус, вот и замерзла», — объяснила пострадавшая.

Грозной выдалась и прошлая зима. В начале года в Якутии от холода погибли двое мужчин. Они отправившись на автомобиле ВАЗ-2107 на коневодческую базу, где планировали встретиться с заводчиком. Вместе с ними было еще три человека, и ни одного из них не испугала информация о том, что температура воздуха составляет около -50°C. Когда они добрались до места, то обнаружили, что коневод отправился на соседнюю базу в 20 км на поиски своих собак.

Мужчины решили поехать за ним, но в пути примерно в два часа ночи у машины сломался генератор и отказал двигатель. Сотовая связь не работала: путешественники забрались слишком далеко от населенных пунктов.

Тогда они решили продолжить путь пешком. Двое из них были одеты слишком легко, поэтому начали замерзать. Одному из мужчин удалось добраться до базы, и тогда он сразу сообщил о произошедшем в полицию, но правоохранители не успели спасти людей. Ко времени их прибытия двое мужчин замерзли насмерть.

Жертвами морозов чуть не стала семья глухонемых людей их Свердловской области. Они оказались в сломавшейся отечественной «семерке» на 177-м километре Тюменского тракта. Температура опустилась до -27°C, и у машины заглох двигатель. Они не могли вызвать помощь по телефону и остались сидеть в замерзающем автомобиле. Только поздней ночью по счастливой случайности мигающий аварийными сигналами автомобиль заметили сотрудники ГИБДД. К тому моменту окна «семерки» уже были покрыты инеем.

В салоне полицейские увидели пятерых замерзающих человек: cупругов, бабушку и двоих детей, младшему из которых всего три года. Выяснилось, что они ехали из Екатеринбурга в Тюмень. Расстояние между городами составляет примерно 600 км. Их привезли в участок, отогрели, накормили и помогли починить автомобиль.

В конце прошлого года новогоднее чудо спасло 69-летнего жителя города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Он замерзал в сугробе, когда его спасли сотрудники Кузбасской транспортной полиции и железнодорожники.

О случившемся полицейским рассказал машинист рабочего электропоезда. В пресс-службе Кузбасского линейного управления МВД сообщили, что на перегоне станций Раскатиха — Ленинск-Кузнецкий-1 в его состав взяли пенсионера, у которого были явные признаки сильного переохлаждения. Мужчину подобрали возле железнодорожных путей. Он неподвижно сидел в сугробе.

Когда на место прибыла скорая помощь, полицейские вынесли пенсионера из вагона, передали медикам и сопроводили в больницу. У пострадавшего были обморожены руки и ноги.

Оказалось, пожилой мужчина решил навестить свою сестру, которая живет в 15 километрах от него. Но пенсионер переоценил свои возможности — он смог пройти по морозу всего пять километров.