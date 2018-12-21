«Необычайно легкое перо»: в Der Spiegel разразился скандал

В редакции журнала Der Spiegel разразился громкий скандал – один из лучших журналистов издания Клаас Релотиус на протяжении семи лет подделывал свои материалы. В ходе внутреннего расследования, стало известно, что 14 из 60 его репортажей придуманы от первой до последней буквы.

«У нас много вопросов к самим себе... И мы очень сожалеем, что так случилось. У нас большая аудитория, которая теперь имеет полное право задаться вопросом, можно ли вообще доверять Der Spiegel,

— призналось издание в редакционной статье. Как отмечают сотрудники, резонанс от публикаций Клааса Релотиуса нередко заставлял всю редакцию им гордиться.

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Правда вышла на поверхность после того, как коллега Релотиуса Хуан Морено усомнился в методах работы своего напарника, с которым они вместе готовили репортаж о событиях на границе Мексики и США. Своими мыслями он поделился с руководством редакции, однако за неимением доказательств там ему указали на дверь и даже обвинили в клевете.

Решив идти до конца, Морено провел собственное расследование, в ходе которого отправился в США, чтобы встретиться с героями одного из последних материалов Релотиуса — начальником отрядов гражданской самообороны при погранслужбе штата Аризона Тимом Фоли и Крисом Малуфа, военным, который в репортаже Релотиуса получил прозвище Охотник.

Как оказалось, ни один из них ни разу не общался с журналистом Der Spiegel и тем более не давал ему интервью. Более того, у Малуфы на руках не оказалось даже намека на татуировки с надписями «Сила» и «Гордость», на которые Клаас сделал акцент в своем материале.

Сам журналист свои поступки никак прокомментировать не смог. «Я болен, и мне нужна помощь», — заявил герой скандала.

Изначально он попытался отрицать все обвинения, однако приведенные Морено факты говорили сами за себя. В конце концов он признал, что некоторые его материалы действительно являются фейками, в том числе громкая история об американке, присутствовавшей при смертной казни, материал «Львята» о двух иракских детях, похищенных боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена на территории РФ), а также расследование «Номер 440» о замученном пытками узнике тюрьмы Гуантанамо по имени Мухаммед Буасир и очерк «Божий слуга» о гинекологе из штата Миссисипи, практиковавшем аборты.

Как отмечает издание, последних двух героев вообще никогда не существовало на свете.

За свои резонансные материалы журналист успел получить множество наград, таких, как премия «Журналист года CNN» 2014 года, а также звание «Лучший репортер» по версии жюри Deutscher Reporterpreis-2018, которое журналисту присудили 3 декабря 2018 года за репортаж о сирийском подростке, рисовавшем «повстанческие» граффити на стенах родного города.

Жюри особенно отметило «необычайно легкое перо и насыщенную фактуру», которая в итоге оказалась полностью сфабрикованной. Как сообщают СМИ, премию уже успели отозвать.

На данный момент Клаас Релотиус уже освободил свое рабочее место, а Der Spiegel предстоит разобраться, почему никто не проверял фактуру материалов Релотиуса. Чтобы избежать повторения истории в будущем, издание намерено отныне обязать всех журналистов документировать детали репортажей. Сейчас для обсуждения вопроса редакция созывает специальную комиссию из собственных сотрудников и независимых экспертов. Руководство журнала, который является одним из ведущих политических изданий страны с тиражом около 840 тыс. экземпляров, назвало этот случай самой горькой страницей в послевоенной истории издания.

Однако в редакции проявили и долю сочувствия к «больному» бывшему сотруднику. «Конечно, мы возмущены... Но мы также испытываем к нему сочувствие», — отмечается в редакционой статья на онлайн-портале Der Spiegel.

Скандалы с фейковыми новостями и материалами в последнее время являются довольно распространенным явлением. Так, в ноябре 2018 года в немецком Playboy также поймали своего журналиста на сфабрикованном материале. Тогда в издании появилось интервью 90-летнего музыканта Эннио Морриконе, в котором он крайне нелицеприятно отзывался о Квентине Тарантино. «Человек — кретин. Он просто крадет у других и объединяет их идеи», — «цитировало» слова Морриконе издание.

Как сообщает издание THR, музыкант отрицает не только грубые слова в адрес Тарантино, но и сам факт интервью с журналистом Playboy. «Я просто в ярости, — признался Эннио изданию Repubblica. — Я не понимаю, как подобное могло произойти в мире журналистики. Этим утром мой друг Джузеппе Торнаторе позвонил, рассказал обо всем и порядком меня ошеломил».

Морриконе отметил, что уже поручил своему адвокату немедленно разобраться в этом деле и принять все необходимые меры. Он также подготовил официальное письмо, в котором извинился перед Тарантино и подчеркнул, что очень высоко ценит их сотрудничество.