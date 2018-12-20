В центре циклона: метель добьет Москву

В пятницу, 21 декабря. по периферии циклона к Москве будут поступать влажные и более теплые воздушные массы, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос». За счет этого температура поднимется (конечно, лишь относительно тех показателей, что горожане на собственной шкуре испытывали накануне) до -8…-6°С. Облачно, снег, усиливающийся к вечеру, ветер юго-восточный, максимум 9 м/с, атмосферный фон повышенный, 753 мм рт. ст.

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Вряд ли снегопад позволит любоваться тем, что происходит на небе, но если все же спутник Земли появится в просвете облаков, то имейте в виду: астрономическое явление, совпадающее с самой длинной ночью в году (ее продолжительность составит 17 часов), называется «Холодным полнолунием». Тем, кому это совпадение не кажется чем-то, достойным хотя бы минутного подъема настроения, напомним, что световой день отныне будет постепенно продлеваться.

22 декабря, в субботу, станет еще теплее, будет ветрено и снежно — ночью даже ожидается слабая метель. Температура немного превысит климатическую норму: днем 3…-1°С, ночью -5…-3°С. Ветер в светлое время суток юго-восточный, 4-9 м/с, после заката сменит направление на восточное и усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 745 мм рт. ст.

Выходной, который, чего лукавить, вы наверняка проведете за суматошным поиском подарков, лучше всего грамотно сбалансировать в соотношении приятного с полезным. Например, отправившись на ставший уже символом Москвы «Ламбада-маркет» или ВДНХ. На Выставке можно будет не только презент подыскать или даже сделать самим на любом бесплатном мастер-классе «Скандинавского Week-end», но и попасть на настоящую супергеройскую вечеринку с 17:30 на катке «Ракета». Вход для каждого, чей костюм персонажа комиксов будет состоять минимум из трех элементов одежды и аксессуаров, свободный — так что готовьте теплые трико и накладные бакенбарды Росомахи!

Воскресенье, 23 декабря, столица проведет практически в центре циклона. На фоне облачной и снежной погоды температурный режим окажется на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. Занесенные метелью термометры покажут -5…-3°С днем и -6…-4°С ночью.

Ветер днем восточный, 5-10 м/с, в темное время суток — северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится до 738 мм рт. ст.

Впрочем, снегопады не помеха по-настоящему целеустремленным людям — особенно если дети не выносят долгого пребывания в четырех стенах. Отведите их в «Ледовый театр» в Новопушкинском сквере, где в 14:00 покажут фрагменты из мультфильмов «Три богатыря и наследница престола» и «Волки и овцы. Ход свиньей». Вход на показ свободный, но лучше прийти чуть заранее: площадка может вместить максимум 1,5 тысячи человек. Продолжить развлекаться и ушатывать отпрысков можно на кулинарных мастер-классах, например, уроках французской кухни на Тверской площади, или занятиях по готовке пирога с наливными яблоками на Семеновской ярмарке.

Кстати, если вы поедете с севера Москвы, то обратите внимание, что в воскресенье целый день будут закрыты станции метро «ЦСКА» и «Петровский парк» — из-за подготовки к открытию станции «Савеловская» Большой кольцевой линии. Все заработает по прежнему графику на следующий день.

24 декабря, в понедельник, циклон будет отходить к востоку. Снегопады ослабеют, хоть и не полностью прекратятся, а температура постепенно понизится. Так, если днем в столице ожидается -8…-6°С , то ночью уже похолодает до -10…-8°С. Что касается ветра, то днем он будет северный, 3-8 м/с, ночью северо-западный, 2-7 м/с. Атмосферный фон по-прежнему отстает от нормы и составит в начале рабочей недели 742 мм рт. ст.

Прятаться от снега и холода идите в кинотеатры сети «Москино», где с 21 по 25 декабря пройдут показы альманахов короткого метра. Программа «Фестивальные хиты. Один против всех» порадует историями про святую медсестру, туалет-телепорт, Бога, принявшего вид таксиста, и вечный двигатель, работающий от взгляда настоящего коммуниста — звучит интригующе и в меру безумно. В программе «Звезды в коротком метре» появятся Александр Паль, Ирина Старшенбаум и Кристофер Ламберт, а в «Экранизациях» будут фильмы по рассказам Андрея Платонова и Тэффи и пьесе Леонида Зорина. Запланирована и отдельная детская программа с мультфильмами про Лунтика, паровозик Тишку и дракончика Тошу. Вход на все показы свободный в порядке живой очереди.

Во вторник, 25 декабря, атмосферное давление продолжит повышаться, хотя заоблачных высот не достигнет: всего-то 748 мм рт. ст., небо прояснится, существенных осадков не ожидается. Произойдет это из-за влияния антициклона, по той же причине в Москве похолодает.

Температура днем -9…-7°С, ночью же столбики термометров обрушатся аж на десяток градусов и продемонстрируют -19…-17°С.

Ветер переменный, слабый, 1-6 м/с, так что морозы будут ощущаться не сильнее декларируемых показаний.

Что ж, как говорится, спасибо и на том. Обладателям мега-утепленных курток и не индевеющих ресниц можем посоветовать заглянуть на Тверскую площадь отметить католическое Рождество. На площадке «поселились» знаменитые писатели разных стран и их герои: Пушкин с Онегиным, Гоголь с Солохой, Сервантес и Санчо Панса, Александр Дюма со своими мушкетерами, Гофман с Мышиным королем и даже Данте Алигьери собственной персоной. Круги ада в такое время, возможно, и кажутся привлекательными с климатической точки зрения, но лучше посетить «Шоколадную фабрику» на той же площадке, отогреться чаем и посмотреть на спектакль «BLEU NOËL» постановки театра Al et les Astrolobi (Франция) — показы в 13, 16 и 18 часов.

26 декабря, в среду, характер погоды будет определяться влиянием антициклона. В столице и в Московской области переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Температура днем -16…-11°С, ночью -22…-17°С. Ветер переменный, слабый, давление высокое, 752 мм рт. ст.

С мечтами погреться в машине стоит распрощаться хотя бы на один этот день. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о десятибалльных пробках в связи с проведением Общероссийской новогодней елки в Кремле и, соответственно, частичным или полным перекрытием некоторых улиц. В целом же затрудненное движение на дорогах прогнозируют вплоть до вечера 30 декабря.

В четверг, 27 декабря, на погоду в регионе будет оказывать влияние южный циклон, несущий плотные облака, снег и потепление. Температура днем -8…-3°С, ночью -10…-5°С. Ветер восточный, 5-10 м/с, атмосферный фон плюс-минус в пределах нормы 748 мм рт. ст. В общем, сделайте себе уже короткий адвент-календарь с витамином D, магнием и успокоительными — чтобы пережить все предновогодние авралы.

28 декабря, в пятницу, южный циклон не бросит попыток превратить Москву в резиденцию Снежной королевы.

В течение суток облачно, снег, метель.

Температура -6…-1°С, ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление слегка понизится и составит 744 мм рт. ст. Соответствуйте зимней сказке и отправляйтесь на ближайший елочный базар, если дома до сих пор не стоит хвойный символ наступающего праздника.