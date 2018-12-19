Забытые трупы: в московском онкоцентре нашли мумии

Во время инвентаризации в Национальном онкоцентре им. Блохина, расположенном на юге Москвы, сотрудниками медучреждения были обнаружены тела людей, скончавшихся более 10 лет назад. Об этом заявила старший помощник главы московского Следственного комитета Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

Реклама

«Вечером 17 декабря в ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека. Предположительная давность наступления смерти — более 10 лет назад», — отметила представитель ведомства.

Она добавила, что по данному факту запущена доследственная проверка. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства и причины произошедшего — опрашивают сотрудников медучреждения, а также изымают документацию. Кроме того, будут проведены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Об обнаружении тел центре онкологии им. Блохина также сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «В этой больнице проходила внутренняя проверка. В ходе ее было найдено несколько тел людей, которые скончались несколько лет тому назад. Они находились в морге медучреждения, их личности сейчас пытаются установить», — отметил собеседник агентства.

В онкоцентре им. Блохина «Газете.Ru» сообщили, что 17 декабря руководство медучреждения приняло решение передать четыре трупа в правоохранительные органы «в связи с их длительной невостребованностью родственниками».

«Газета.Ru» направила запрос в Министерство здравоохранения России. НМИЦ на Каширском шоссе в Москве считается одним из крупнейших онкологических клиник в России. Он находится в непосредственном подчинении Минздрава России. В состав онкоцентра входят пять институтов — детской онкологии и гематологии, клинической онкологии, экспериментальной радиологии, экспериментальной диагностики и терапии опухолей, а также НИИ канцерогенеза.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура выявила нарушения в центре им. Блохина. Правоохранители обвинили медучреждение в оказании пациентам платных услуг за процедуры, которые включены в программу ОМС. Информация о нарушениях была передана в Минздрав.

Чуть позже в пресс-службе онкоцентра пояснили, что данные Генпрокуратуры касаются 2016 года. Причиной нарушений в медучреждении назвали «системное недофинансирование реальных затрат на диагностику и лечение пациентов». Там также привели пример: тариф ФОМС на проведение процедуры УЗИ брюшной по документам в 2017 году составлял 123,56 рубля при реальной себестоимости в 1,3 тыс. рублей.

По данным клиники, объем выявленных в НМИЦ в 2016 году нарушений не превышал 0,26% от общего размера финансирования, полученного медучреждением от ФОМС. «Оказание дополнительных медицинских услуг на платной основе с целью уточнения или установки диагноза является системной отраслевой проблемой. Федеральные государственные учреждения, получая больного, наблюдаемого в региональном медицинском учреждении, вынуждены повторно его обследовать в силу высокой разницы в уровне диагностики медицинских организаций федерального и регионального уровней», — пояснили в онкоцентре.

Такое положение дел приводит к тому, что для установки наиболее точного диагноза клиника вынуждена предлагать пациентам платные дополнительные обследования, добавили в медучреждении. При этом, по данным пресс-службы НМИЦ, результаты повторного исследования часто опровергают ранее установленный диагноз.

Там подчеркнули, что зачастую люди попадают центр онкологии с неточными диагнозами, которые им установили за счет средств обязательного страхования. При этом повторная диагностика возможна лишь за счет пациента. В ФОМС в свою очередь опровергли сообщение клиники им. Блохина о недостаточности финансирования медпомощи по онкологическому профилю.

В конце ноября 2017 года хирург-онколог Михаил Давыдов заявил, что собирается покинуть пост главы онкоцентра по окончании контракта. Договор с Давыдовым не был продлен в связи с федеральным законом, который ограничивает возраст глав медучреждений 70 годами. Известно, что 11 октября прошлого года Давыдову исполнилось 70 лет. Сегодня пост директор НМИЦ занимает профессор, член-корреспондент РАН Иван Стилиди.