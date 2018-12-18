И так сойдет: башкирам установили елку с кладбища

Башкирские правоохранители ищут людей, которые спилили ель на кладбище Стерлитамака и установили ее на новогодней площади в поселке Строймаш. Об этом заявили в местном МВД.

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«Сегодня зарегистрировано сообщение о самовольной вырубке ели на территории городского кладбища. Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к данному происшествию. После проверки будет решен вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности», — сообщил РИА «Новости» представитель ведомства.

В администрации Стерлитамака рассказали, что новогодние городки в минувшую субботу открылись в поселках Шахтау и Строймаш. Там отметили, что по городу были установлены 10 елей, предоставленные жителями одного из микрорайонов. «Ни одна из 10 установленных на городских площадях елей не срублена на кладбище. Кроме того, никаких жалоб от родственников по этому поводу не поступало», — сообщил в разговоре с ТАСС замглавы горадминистрации Альберт Шайхутдинов.

Накануне, 17 декабря, издание «Proural» сообщило, что неизвестные срубили ель, расположенную у могилы заслуженного архитектора Юрия Подрядова. Дерево росло на кладбище около 25 лет.

По словам местного жителя, которого цитирует портал, на месте, где срубили ель, зимой практически никого не бывает. Он отметил, что люди увезли дерево на грузовике. «Когда их спросили, зачем они ее спилили и куда везут, один из них с ухмылкой сказал, что на Новый год. Уже потом выяснилось, что ее доставили в микрорайон Строймаш. Видимо, человеческая глупость настолько сильна, что до леса рабочие просто поленились доехать», — заявил местный житель.

По данным издания, после того как власти узнали о происхождении новогодней ели, они решили распилить ее и выкинуть. В центре города было установлено другое дерево. «Елка действительно лежит около забора, а на ту елку, что установили, без слез не взглянешь. Страшная, высохшая, желтая», — так его охарактеризовала горожанка Эльвира Блинникова.

Как сообщил на своей странице «Вконтакте» пресс-секретарь администрации Стерлитамака Ильгиз Еналиев, новую ель городу предоставили жители дома №33, расположенного на улице Жуковского. «Возможно, она не так высока, как кремлевская, и не так густа, как в Великом Устюге, но она наша, Строймашевская! Вчера мы торжественно ее открыли с Дедом Морозом и настоящими мандаринами, и билетами на представление! Что касается выделенных на елку денег, то сообщаем, что бюджет выделяется только на новогодний городок перед городским ДК. Более того, у елки в микрорайоне Строймаш открытие было запланировано на 15 число, что мы и сделали, надеюсь, жителям понравилось», — отметил Еналиев.

Тем временем родственники местного архитектора, дерево у могилы которого было уничтожено неизвестными, высказали недовольство произошедшим.

«Если честно, наша семья просто в шоке, маме скорую вызывали. Папа погиб 25 лет назад на моих глазах — вы представляете мое состояние, когда я читаю эту ерунду? Памятник папе сделал его близкий друг Анатолий Гордеевич Дема, известный на всю страну скульптор.

Ель была посажена рядом с памятником, разрослась и стала выкорчевывать плиту. Мы два года думали, что делать с этой елью, и на семейном совете решили спилить. Оставили заявку фирме, которая этим занимается, они должны были ее срубить и утилизировать. Я не знаю, с какого перепуга они повезли ее на детский праздник, разумеется, это не с нашей подачи», — пояснила дочь архитектора Анжела Подрядова изданию «Ufa1.ru».

Отметим, что 16 декабря глава департамента ЖКХ города Чебаркуля, расположенного в Челябинской области, Андрей Морозов был уволен за указ спилить новогоднюю ель для главной площади на одной из соседних улиц. «История с елкой стала последней каплей. Ранее были и другие претензии», — прокомментировал отставку чиновника мэр города Сергей Ковригин.

Информация об инциденте в начале декабря появилась в городском сообществе «Типичный Чебаркуль». В посте один из местных жителей пожаловался на то, что городские власти спилили дерево на пересечении улиц Ленина и Крупской, чтобы впоследствии отвести его на центральную площадь. «Эмоций, конечно, много. Но елку уже обратно не приклеишь. Остается надеяться, что весной на месте этого, теперь всем известного, пенька посадят новые деревья», — отмечалось в публикации.