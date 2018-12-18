Зверства школьников: девушку убили за 70 тысяч

Следователи продолжают расследование убийства 17-летней школьницы из Нижнеудинска. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Иркутской области. Вечером 6 декабря девушка ушла из дома и пропала без вести. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело и начали ее искать.

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Силовики опубликовали ориентировку и призвали местных жителей присоединяться к поисковой операции. По данным СК, в день исчезновения девушка была в сером пальто, уггах, вязаной шапке и черных брюках. Правоохранители отметили, что девушка невысокого роста, на вид ей 20-25 лет, а из особых примет — звонкий голос и темные круги под глазами.

Больше недели силовики вместе с горожанами искали школьницу. Обнаружить ее удалось лишь 14 декабря – тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в кустах

на острове реки Уда, расположенной в Нижнеудинске.

Судя по странице девушки в соцсети «Вконтакте», последний раз ее аккаунт был активен в 4:59 18 декабря. По всей видимости, родственники или оперативники изучали ее переписки с друзьями или предполагаемыми убийцами. Среди сообществ, в которых состояла девушка, — паблики на эротическую тематику, а также страницы, посвященные спорту и бизнесу. В одном из городских сообществ отмечается, что церемония прощания со школьницей состоится в четверг, 20 декабря.

По подозрению в убийстве школьницы оперативники задержали двоих подростков 15 и 17 лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».

На допросе молодые люди признались в содеянном. Следователи выяснили, что школьники обманным путем заманили потерпевшую в квартиру, нанесли ей множественные колото-резаные ранения, а затем избавились от тела.

Между тем, как сообщает местное издание «Nudinsk24», один из подозреваемых в убийстве девушки — ее одноклассник, который незадолго до преступления занял у школьницы 70 тыс. рублей. Деньги, отмечает портал, ему понадобились для ставки на тотализаторе. Через некоторое время девушке потребовались деньги, чтобы помочь отцу, проживающему в другом городе. Она обратилась к своему сверстнику и попросила вернуть долг. Однако нужной суммы на тот момент у ее приятеля не было, поэтому он решил расправиться с девушкой.

6 декабря вместе с 15-летним другом он пригласил одноклассницу к себе домой, заявив, что хочет лично передать долг. В результате подросток несколько раз ударил девушку ножом в шею, от полученных ранений она скончалась на месте.

Молодые люди несколько дней устраняли следы преступления. Как пишет «Nudinsk24»,

впоследствии к ним якобы подключилась и мать 17-летнего школьника. Вместе с ней они завернули тело жертвы в полиэтиленовые мешки и спрятали их в кустах на берегу реки Уда.

Отмечается, что оба подростка положительно характеризуются в учебных заведениях. Никто из них не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, заявили РИА «Новости» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

Правоохранители назначили ряд экспертиз — в том числе ДНК и судебно-медицинскую. На днях следователи подали ходатайство в суд о заключении несовершеннолетних под стражу на время проведения расследования.

Как рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский, максимальное наказание по вменяемой школьникам статье — это пожизненное лишение свободы. «Но в данном случае имеет значение возраст обвиняемых. Так, несовершеннолетним осужденным, совершившим особо тяжкое преступление в возрасте до 16 лет, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет, которое отбывается в воспитательных колониях», — сообщил юрист.

Он добавил, что при назначении наказания предполагаемым убийцам школьницы будет учитываться условия их жизни и воспитания, уровень психического развития, а также влияние на них старших по возрасту лиц.