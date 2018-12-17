20 тысяч за трюк с гвардейцем: шутника приговорили к штрафу

Исляма Малекова, который в метро поднял на руки сотрудника Росгвардии, приговорили к штрафу в 20 тыс. рублей. Соответствующее решение принял Мещанский суд столицы, признав мужчину виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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Гособвинитель требовал избрать наказание в виде условного лишения свободы на год. Как считают в прокуратуре, обвиняемый поднял на руки росгвардейца, чтобы помешать «его законной деятельности» и «из внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Адвокат Юрий Сергейчик обращал внимание суда на то, что Малеков не совершал преступления, в котором его обвиняют.

Обвинение предъявлено на основе двух видео, происхождение которых органы следствия так и не смогли объяснить, а значит они не могут являться доказательствами, отмечал Сергейчик.

Защитник добавил, что Малеков не хотел нарушать работу Росгвардии и не испытывал личной неприязни к потерпевшему правоохранителю. Сам подсудимый не признал свою вину. Он пояснил, что доволен приговором, поскольку опасался реального срока. По словам мужчины, он принял сотрудника Росгвардии за своего знакомого, который работал в полиции.

«Я не знал, что Александр Пантелеев — сотрудник Росгвардии. Я думал, что это мой друг Дмитрий Кузин, он служил в полиции. Я не думал подшучивать над властью. В отделении полиции пожал руку Пантелееву. Он не имел тогда претензий, и мы разошлись. Со спины он был очень похож. Мои действия были направлены на шутку, ничего плохого не собирался делать. Я не почувствовал его сопротивления. Это было две секунды. Теперь я отличу сотрудника Росгвардии от полицейского. Я не мог себе представить, что все может так получиться. Это действие было не к полицейским, а к моему другу», — утверждал Малеков.

Он также отмечал, что не считает, что нанес моральный вред Пантелееву, поскольку видеозапись в интернет выложил не он. Съемку производил малознакомый ему человек, отмечал Малеков.

«Его (Пантелеева — «Газета.Ru») заставили написать два заявления. Я ролик не выкладывал», — сказал он. Тем не менее против обжалования штрафа мужчина не возражает.

«Пострадавший» росгвардеец Михаил Пантелеев ранее заявлял, что Малеков не причинил ему физического вреда, однако доставил моральный вред, опубликовав ролик с инцидентом в Сети.

«Я нес службу в метрополитене на Сухаревской. Во время патрулирования подошли две женщины и попросили показать дорогу. Я в это время стоял, а потом меня приподняли и понесли. Обхватили двумя руками и понесли. Я увидел лицо (обвиняемого — «Газета.Ru»), когда меня отпустили. Руки были свободны, но я не мог оказать сопротивление», — описал Пантелеев инцидент.

По его словам, Малеков извинился, когда его отвели в комнату полиции, но сделал это неискренне. «Мне не было больно. Физического вреда не было. Приятного мало, что выложили видео в интернет», — подытожил он.

Ранее судья постановила принудительно привести на заседание потерпевшего Пантелеева, однако он так не явился в зал суда.

Также стало известно, что мужчина уволился из правоохранительных органов.

Напомним, инцидент произошел 6 мая на станции метро «Сухаревская». Малеков со спины подкрался к группе дежуривших сотрудников Росгвардии, обнял самого невысокого из них руками и, смеясь, пронес несколько метров по станции, пока товарищи не подоспели, чтобы помочь сослуживцу. Все это было снято на видео, которое вскоре появилось в Сети.

В отношении Малекова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК — «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья». По этой статье мужчине грозил штраф в размере 200 тыс. рублей или реальный срок — до 5 лет заключения. Следователи утверждали, что Малеков пытался умышленно воспрепятствовать работе сотрудника, являвшегося представителем власти.

12 мая Черемушкинский суд Москвы отказался поместить обвиняемого под домашний арест, как того требовал следователь. Вместо этого обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, комментируя инцидент, отметил, что относится к поступку Малекова негативно. Подняв на руки росгвардейца, обвиняемый «продемонстрировал неуважение к представителю власти», считает Хинштейн. Он также добавил, что молодой человек «должен ответить за свой поступок».