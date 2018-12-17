Не по правилам: суд нашел ошибки в иске Золотова к Навальному

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному оставлен без движения по причине некоторых несоответствий Гражданскому процессуальному кодексу. Люблинский суд Москвы установил срок до 9 января для устранения недостатков.

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«Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 9 января 2019 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что если данные недостатки не будут устранены истцом в срок, то исковое заявление будет возвращено Золотову.

Напомним, что 11 декабря глава Росгвардии Виктор Золотов подал в суд на Алексея Навального и потребовал взыскать с него 1 млн рублей. Как сообщил адвокат Шота Горгадзе, который представляет интересы Золотова, в исковом заявлении директор Росгвардии просит признать распространенную главой Фонда борьбы с коррупцией информацию порочащей его и несоответствующей действительности.

«В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников», — добавил Горгадзе. Он также отметил, что в случае удовлетворения иска деньги будут направлены в один из детских домов.

Алексей Навальный в своем твиттере отметил, что придет на рассмотрение иска и повторит свои обвинения в адрес ведомства.

Ранее сообщалось, что в августе основатель ФБК опубликовал расследование, в котором сообщается о резком росте в 2017 году цены закупаемых Росгвардией продуктов. Как сообщают авторы публикации, это можно связать с назначением мясокомбината «Дружба народов» единственным исполнителем закупок продовольствия для военного ведомства.

Позднее в Росгвардии рост цен на продукты связали с сезонностью закупок. «Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией, равно как и голословные обвинения в адрес руководства Федеральной службы войск национальной гвардии РФ являются заведомо сфальсифицированными и провокационными», — говорилось в официальном сообщении ведомства. Кроме того, в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация об иске «Дружбы народов» к Алексею Навальному.

Ранее Золотов уже предпринимал меры в отношении расследования Навального, в котором он задел интересы главы Росгвардии. 11 сентября он опубликовал обращение к главе ФБК на YouTube, в котором вызвал его «на поединок».

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал директор Росгвардии.

Он также дал пояснения по поводу выявленных расследованием «коррупционных недостатков» в подконтрольном ему ведомстве. По словам Золотова, закупки сока по 40 рублей говорят лишь о недобросовестности поставщиков, с которыми они борются своими методами в зависимости от глобальности проступка. «Мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела», — пояснил генерал армии.

В Кремле также откликнулись на видео с генералом, однако подчеркнули, что Золотов не согласовывал свое обращение к Навальному. «Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является ничем иным как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, в остальном оставляю без комментариев», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В середине октября глава ФБК ответил на вызов Золотова и позвал его на дебаты в прямом эфире федерального канала. «Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире «Первого канала» или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей», — сообщил Навальный.

Однако, как оказалось, Золотов пригласил главу ФБК на «спортивное соревнование, не более того». Об этом глава Росгвардии сказал на следующий день, сообщив, что не намерен участвовать в дебатах с Навальным. «Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим [каким образом]», — добавил он.