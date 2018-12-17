Обрушение здания в Дзержинском: есть погибшие. ОНЛАЙН

Тем временем, по данным источника «Пятого канала», спасатели достали из-под завалов трех раненых. При этом, по словам собеседника телеканала, число погибших может возрасти до четырех человек. Отмечается, что на месте инцидента произошла утечка газа из поврежденных баллонов.

Согласно последним официальным данным МЧС, в результате ЧП пострадали пять человек, один из них погиб. «Под завалами могут быть еще два человека», — уточнили в ведомстве.