Обрушение здания в Дзержинском: есть погибшие. ОНЛАЙН

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Между тем, по словам главы Дзержинского Виталия Панаморенко, инцидент произошел из-за падения холодильника. «Это большой холодильник рухнул. Это большая закрытая частная территория, там работают все службы. Предварительно что-то говорить сложно. Больших снегопадов не было, чтобы на снег грешить. Там МЧС работает, службы наши. О жертвах мне не докладывали, какие-то травмы наверняка есть, но пока точно ничего не скажу. Идет процесс, ситуация находится на контроле», — заявил чиновник телеканалу «360».
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, причиной обрушения крыши стало «нарушение техники безопасности и технологии при проведении ремонтно-строительных работ».
Как сообщили в пресс-службе администрации Дзержинского, производственное здание принадлежит производителю холодильного оборудования. По данным «Интерфакса», в момент обрушения кровли в здании велись ремонтные работы. Телеканал Рен-ТВ отмечает, что крыша сооружения состояла из бетонных плит.
По факту обрушения здания в Дзержинском организована доследственная проверка. Об этом заявила старший помощник главы Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
«По данным следствия, 17 декабря в городе Дзержинский на территории завода железобетонных изделий произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Под завалами оказались люди — по предварительным данным, рабочие предприятия. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые осуществляют разбор завалов и извлечение людей. Количество пострадавших устанавливается», — пояснила она.
Врадий подчеркнула, что на место происшествия срочно выехала следственная группа.
На месте происшествия работают 19 спасателей и семь единиц техники. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Тем временем, по данным источника «Пятого канала», спасатели достали из-под завалов трех раненых. При этом, по словам собеседника телеканала, число погибших может возрасти до четырех человек. Отмечается, что на месте инцидента произошла утечка газа из поврежденных баллонов.
Согласно последним официальным данным МЧС, в результате ЧП пострадали пять человек, один из них погиб. «Под завалами могут быть еще два человека», — уточнили в ведомстве.
Площадь обрушения составляет 170 кв. метров, а общая площадь здания — 1,6 тыс. кв. метров. Согласно предварительным данным, крыша обрушилась под тяжестью снега. Сооружение располагается в промзоне на улице Академика Жукова, 2. Одноэтажное здание ангарного типа, в котором и произошло ЧП, принадлежит ООО «Техногрупп». По данным открытых источников, на которые ссылается РИА «Новости», там располагается завод железобетонных изделий.
По данным источника «Интерфакса» в службе скорой помощи, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Они нуждаются в скорейшем деблокировании и госпитализации. «Состояние тяжелое. Однако пострадавшие подают признаки жизни», — заявил собеседник агентства.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В городе Дзержинский, расположенном в Московской области, произошло ЧП — обрушилась кровля производственного здания. По данным «Интерфакса», под завалами находятся от четырех до восьми человек. «Пятый канал» сообщает о как минимум одном погибшем. Мы следим за развитием событий в онлайн-режиме.