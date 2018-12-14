«С девушками не везло»: за что подростки убили молодую мать

В Ростовской области ведется расследование резонансного преступления — здесь двое подростков изнасиловали и задушили молодую женщину, мать троих детей. Сейчас в деле вскрылись новые факты, позволяющие составить представление о личностях молодых людей, подозреваемых в убийстве.

Реклама

Друг подростков рассказал порталу 161.ru, что у них были неудачи в личной жизни. «Каждого из ребят знаю лично. У одного были комплексы, свойственные этому возрасту. С девушками ему не везло», — сказал он про 15-летнего подозреваемого.

Что же касается второго — 16-летнего молодого человека — то у него, напротив, была девушка, его сверстница. До интима, по словам друга, их отношения не дошли, и по этой причине подросток часто ругался с ней.

«За пару дней до убийства он с ней сильно поссорился. Опять склонял ее к сексу, а она отказывалась, говорила, что рано и еще не готова. Он тогда сильно вспылил, кулаком на девушку замахнулся. А вообще оба парня очень добрые. Он (16-летний подозреваемый — «Газета.Ru») хотел стать волонтером, помогать животным», — рассказал молодой человек.

Жестокое убийство 28-летней матери троих детей произошло в городе Миллерово Ростовской области в начале декабря. Как сообщает источник местного издания DonDay.ru, 8 декабря местный житель возвращался домой с охоты, когда внезапно увидел в лесополосе замерзший труп женщины. Он лежал под небольшим слоем снега. С жуткой находкой миллеровец обратился в полицию.

В убийстве подозревают двух местных жителей — подростков 15 и 16 лет. По версии следствия, преступление произошло еще 5 декабря, то есть за три дня до обнаружения трупа. По версии следствия, юноши вместе с женщиной распивали алкогольные напитки, а затем пошли в лесополосу. Там подростки предложили женщине вступить с ними в интимную близость, но она отказалась, из-за чего молодые люди начали душить ее ремнем. Осознав, что их знакомая мертва, они присыпали тело снегом и убежали.

Местные СМИ сообщили, что перед смертью женщину изнасиловали. Правоохранительные органы эту информацию пока не подтвердили.

О правдивости этих заявлений станет известно только после появления результатов экспертизы. На данный момент известно только то, что на теле жертвы не было части верхней одежды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Руководитель Миллеровского межрайонного следственного отдела майор юстиции Андрей Смирнов сообщил, что обоих подозреваемых на время следствия заключили под стражу.

По некоторым данным, в ту ночь в компании было не двое, а трое молодых людей. Еще один 15-летний юноша сейчас проходит по делу как основной свидетель. Все трое подростков учатся в одной группе в местном техникуме.

По информации 161.ru, 5 декабря молодые люди с утра были в техникуме, но занятия в тот день отменили из-за мероприятия. Подростки вместе с учителем и одногруппниками отправились на концерт в местный Дом культуры, откуда потом вышли втроем.

В ходе следственного эксперимента выяснилось, что будущую жертву юноши встретили на улице, передает портал. По словам третьего молодого человека, у женщины с собой был алкоголь, и она предложила ему и его друзьям выпить.

Подросток, который сейчас проходит как свидетель, сбежал с места преступления в тот момент, когда парни уже начали душить женщину в лесу. Как отметили в издании, он убежал, потому что испугался дальнейших последствий. О случившемся он никому не рассказал, потому что боялся, уточнил портал.

На следующий день после убийства молодые люди как обычно пришли на учебу и вели себя совершенно спокойно, сообщил источник 161.ru. 7 и 8 декабря они также ходили на пары.

Третий подросток, сбежавший еще до того, как женщина была мертва, сейчас находится дома и не ходит на занятия. Официальная причина — больничный. При этом как отмечает портал, на самом деле он боится показываться в училище.

В учебном заведении о молодых людях отзываются только положительно. Директор колледжа рассказал Рен-ТВ, что они учатся в меру своих возможностей и не пропускают занятия. К тому же их определили в группу, которая считается одной из лучших в техникуме.

«Претензий со стороны преподавателей к этим детям не было», — обратила внимание директор.

По ее словам, в день убийства подростки пили джин-тоник. «Сидели на остановке, собирались ехать домой. Подошла женщина и предложила им выпить водки. Распили спиртные напитки, потом все остальное», — рассказала она.

Но в семье погибшей с такой версией произошедшего категорически не согласны. Брат убитой женщины рассказал Рен-ТВ, что его сестра выходила в магазин за продуктами, а не за спиртным. Он отметил, что к ней никогда не приставали. Погибшая воспитывала троих детей, старшему из которых 10 лет.

«У меня это в голове не укладывается. Я не понимаю, как это могло случиться», — сказал собеседник телеканала. Он также заявил, что семья будет настаивать на самом суровом наказании для подростков.