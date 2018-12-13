Крушение поезда в Турции: есть погибшие. ОНЛАЙН

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Всего в поезде находилось 206 человек. Среди раненых — пятеро ученых из университета Каратай. Представитель вузы принес глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления.
Несмотря на то, что ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что поезд врезался в пешеходный переход, это не совсем так. Как рассказал корреспондент турецкой телекомпании NTV Серкан Кайя, поезд не сталкивался с переходом — он рухнул на состав при крушении.
Сейчас спасательные службы продолжают разбирать обломки двух вагонов скоростного поезда, пострадавших при крушении, и пешеходный переход, который также был поврежден.
Число жертв крушения продолжает расти: как сообщает в своем твиттере корреспондент турецкого «Би-би-си» Селин Гирит со ссылкой на представителя Министерства транспорта Турции, при катастрофе погибли девять человек. Среди них — три машиниста.
Число жертв крушения поезда достигло семи: NTV сообщает, что среди них, скорее всего — машинист состава. Число пострадавших также увеличилось — до 46 человек.
Васип Сахин уже известил журналистов о том, что ведется «техническое расследование» инцидента.
Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на главу Анкары Васипа Сахина, поезд врезался в локомотив двумя путеизмерительными вагонами.
Поезд потерпел крушение в 8 км от центральной станции Анкары — в районе остановки под названием Марсандиз. По данным Reuters, скоростной поезд столкнулся с другим составом.
Катастрофа произошла ранним утром — в 6.30. Поезд следовал из Анкары в провинцию Конья.
Добрый день, дорогие друзья! В столице Турции Анкаре сегодня утром произошло крушение скоростного поезда. По предварительным данным, погибли четыре человека, пострадали 43. Сейчас службы спасения разбирают завалы. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.