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Крушение поезда в Турции: есть погибшие. ОНЛАЙН

При крушении поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие

В столице Турции Анкаре сошел с рельсов скоростной поезд: при катастрофе погибли четыре человека, еще 43 — ранены. По предварительной версии, причиной трагедии стало столкновение с другим локомотивом. Посольство РФ проверяет, были ли в поезде россияне. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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11:47

Всего в поезде находилось 206 человек. Среди раненых — пятеро ученых из университета Каратай. Представитель вузы принес глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления.

11:32

Несмотря на то, что ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что поезд врезался в пешеходный переход, это не совсем так. Как рассказал корреспондент турецкой телекомпании NTV Серкан Кайя, поезд не сталкивался с переходом — он рухнул на состав при крушении.

11:21

Сейчас спасательные службы продолжают разбирать обломки двух вагонов скоростного поезда, пострадавших при крушении, и пешеходный переход, который также был поврежден.

11:11

Число жертв крушения продолжает расти: как сообщает в своем твиттере корреспондент турецкого «Би-би-си» Селин Гирит со ссылкой на представителя Министерства транспорта Турции, при катастрофе погибли девять человек. Среди них — три машиниста.

10:56

Число жертв крушения поезда достигло семи: NTV сообщает, что среди них, скорее всего — машинист состава. Число пострадавших также увеличилось — до 46 человек.

10:46

Васип Сахин уже известил журналистов о том, что ведется «техническое расследование» инцидента.

10:32

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на главу Анкары Васипа Сахина, поезд врезался в локомотив двумя путеизмерительными вагонами.

10:15

Поезд потерпел крушение в 8 км от центральной станции Анкары — в районе остановки под названием Марсандиз. По данным Reuters, скоростной поезд столкнулся с другим составом.

10:10

Катастрофа произошла ранним утром — в 6.30. Поезд следовал из Анкары в провинцию Конья.

10:00

Добрый день, дорогие друзья! В столице Турции Анкаре сегодня утром произошло крушение скоростного поезда. По предварительным данным, погибли четыре человека, пострадали 43. Сейчас службы спасения разбирают завалы. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.