Обошлось: чиновница Глацких вернулась к работе с молодежью

Чиновница Ольга Глацких, которая ранее была отстранена от должности главы департамента молодежной политики Свердловской области за слова о «ненужности молодежи», вернулась на работу в администрацию. Об этом ТАСС заявили в приемной департамента.

«В данный момент она [Глацких] находится на выезде. Она уехала на совещание в правительстве, через сколько будет, подсказать не могу», — отметили в ведомстве.

По данным местных СМИ, аппарат главы Свердловской области завершил служебную проверку в отношении Ольги Глацких. Согласно информации портала 66.ru, указом губернатора чиновница вернулась к исполнению обязанностей главы департамента молодежной политики 10 декабря. На этой должности она пробудет в течение двух месяцев, пока будет идти процесс реструктуризации ведомства.

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Издание также публикует копию распоряжения главы региона Евгения Куйвашева, в котором говорится о выговоре Глацких за дисциплинарный проступок. В документе подчеркивается, что чиновница позволила себе «некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи».

Отметим, что 10 декабря Куйвашев подписал указ о ликвидации департамента молодежной политики и создании нового ведомства — министерства образования и молодежной политики. За несколько дней до публикации этого документа Ольга Глацких сообщала, что решение об ее отставке остается за руководством. Она добавила, что «работает честно и приносит пользу обществу и молодежи».

Ранее чиновница заявила, что ее острое высказывание в адрес молодежи было произнесено случайно. «Ну, ляпнула, понимаете. <...> Я извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, но и все-таки обыкновенный человек», — сказала Глацких в интервью блогеру Сергею Колясникову.

Тогда же она отметила, что совесть и человеческий фактор не позволят ей оставить должность в департаменте молодежной политики, в мероприятия которого вовлечены «около 400 тыс. ребят».

По словам чиновницы, пока она отсутствовала на посту, не было запущено несколько важных проектов. «Уже три проекта, которые не реализовались, которые должны были быть запущены. И с этой вот историей пока я отстранена, идет проверка, нет реализации проектов, причем федеральных проектов, которые реализует вся страна», — пояснила она.

Ольга Глацких также прокомментировала информацию о том, что она якобы купила себе образование. Она отметила, что у нее есть два диплома ведущих вузов России. По словам чиновницы, сейчас она занимается научной деятельностью. «Можно поучаствовать в защите диссертации и убедиться, куплено у меня образование или нет», — добавила Глацких.

Напомним, что в начале ноября на ютубе появился ролик со встречи Глацких с кировоградской молодежью. На нем чиновница заявляет, что государство «ничего не должно» молодым людям, а «должны родители», поскольку власти «не просили родителей рожать».

Слова главы департамента молодежной политики вызвали широкий общественный резонанс. Позже губернатор Куйвашев отстранил Глацких от должности на время служебной проверки. Сама чиновница впоследствии попросила прощения за свое высказывание. По ее словам, они лишь хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство». Глацких также добавила, что журналисты вырвали ее фразы из контекста.

6 декабря глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал чиновников контролировать свои высказывания. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам.

«Ну что можно сказать? Мозги надо включать. Вот, собственно, и все. Когда ты облечен властью. И к сожалению, не у всех это получается», — пояснил премьер-министр.

Он добавил, что не хочет обижать всех госслужащих, которых в России около «миллиона человека». По словам Медведева, по большей части — это «преданные своему делу, ответственные, хорошие люди». «Но есть, конечно, и другие люди. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности», — пояснил глава правительства.

Медведев напомнил, что сегодня любое слово моментально становится достоянием гласности, поэтому чиновникам необходимо контролировать себя. «Это элемент общей человеческой культуры», — заключил он.