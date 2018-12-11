«Жилеты» не мешают: почему российские туристы едут в Париж

В период протестов «желтых жилетов» число туристов в Париже сократилось на 40-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на президента союза отельеров Synhorcat во Франции Марселя Бенезе. Отток посетителей произошел в основном за счет туристов из Азии, которые отказываются ехать в город, где происходят беспорядки.

Реклама

Париж несет убытки за счет того, что СМИ по всему миру тиражируют информацию о столкновениях с полицией. Протесты во французской столице продолжаются с середины ноября, при этом наиболее массовые демонстрации «желтые жилеты» устраивают по субботам, поскольку в будние дни большинство из них отправляются на работу.

7 декабря парижские власти и правоохранители готовились к наиболее жестким противостояниям за все недели массовых протестов. На это время символ Парижа — Эйфелева башня — была временно закрыта для посетителей.

В день проведения акции, 8 декабря, также не работали несколько парижских музеев, в том числе Лувр и музей Орсе. Владельцам многих магазинов и ресторанов на Елисейских полях советовали закрыться, чтобы избежать погромов и вандализма.

Ранее из-за протеста со стороны студентов было закрыто одно из отделений французского университета Сорбонны, там полностью отменили занятия. Кроме того, студенты настояли также на закрытии образовательного комплекса «Тольбиак».

Некоторые российские туристы восприняли субботние демонстрации как одно из экзотических развлечений. Так, житель Санкт-Петербурга Павел рассказал «Газете.Ru», что его отец специально попросил прогуляться в районе предполагаемых демонстраций: «Не знаю, что он ожидал там увидеть, может, реконструкцию беспорядков 68-го года. Толпу «жилеток» удалось увидеть лишь издалека, потом нас вежливо оттеснили местные полицейские».

Бывшая сотрудница «Газеты.Ru» Екатерина Згировская также оказалась во французской столице в эти дни: «Субботних протестов я не застала, но народ в воскресенье, 9 декабря, гулял активно. Лично мне протестующие не помешали, 11 декабря, когда должна была пройти очередная волна демонстраций, пришлось сделать большой крюк по пути в Люксембургский сад из-за забастовки студентов. Полиция и жандармерия перекрыли улицы, но очень вежливо пропускали через кордоны, понимая, что мы туристы».

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают, что центр французской столицы быстро восстанавливается после последних акций протеста. Так, директор департамента продвижения и рекламы BSI Group Иветта Вердиян отмечает, что уже на следующее утро после манифестаций район Триумфальной арки живет как ни в чем не бывало: «Все вычищено, отмыто, народ гуляет, китайцы фотографируют, магазины и кафе работают. Те же люди, которые вчера воевали с полицией, сегодня сидят с круассанами в кафе, идут с рынка с багетами, мясом, зеленью и сырами».

В АТОР передают со ссылкой на туроператоров, что ситуацию в Париже, особенно для иностранных туристов, нельзя назвать опасной.

Судя по всему, российские туристы не испугались репортажей в новостях. Несмотря на то, что в ноябре россияне стали меньше ездить во Францию, это связана с традиционно низким сезоном, а не с протестам. При этом в целом в нынешнем году россияне посещают «город любви» чаще, чем обычно: если в 2017 году в регионе Париж было зафиксировано 302 тыс. прибытий туристов из России, то на настоящий момент уже наблюдается рост числа россиян в городе на 13%.

Председатель правления Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко считает, что для иностранных туристов ситуация в стране складывается не такая плачевная, как может показаться. Демонстрациями были заняты «всего несколько кварталов в Париже, а уж говорить про всю территорию Франции даже не приходится», пояснил он «Газете.Ru».

Председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов также заявил, что беспорядки не сильно повлияли на планы россиян отдохнуть во Франции.

«Как показывает практика, российских туристов не пугает ничего. Если они тверды в своем намерении куда-то поехать, то они туда поедут вне зависимости от беспорядков.

Бывают даже случаи, что туристы, наоборот, интересуются, не подешевели ли туры в ту страну, где есть какая-то угроза», — приводит слова эксперта «Москва 24».

В то же время председатель Общественного совета при Ростуризме Сергей Марков отмечает, что около 20% россиян отказались от планов посетить Францию из-за протестов «желтых жилетов».

«Очень большое количество отказов в бронировании, и в Париж, и в Канны. У меня лично многие знакомые, которые собирались туда ехать, отказались от поездок. Как правило, у большинства людей возвратные билеты, но россияне отказываются от поездок, даже теряя при этом некоторую сумму денег. В основном, от путешествий отказываются женщины, поскольку они боятся беспорядков», — рассказал Марков «Газете.Ru».

Несмотря на регулярно повторяющиеся протесты, в последний год во Франции поток российских туристов в страну не снизился. «У них были протесты обычного толка, и они не сказывались так на потоке, а вот то, что происходит сейчас — погромы в центре городов, активно освещаемые СМИ — оказало влияние на наших туристов», — сказал Марков.

Напомним, что беспорядки в Париже происходили и в апреле нынешнего года. Однако на туристическую жизнь они тогда вообще не повлияли. В частности, российские туроператоры сообщали, что даже экскурсии по Парижу проходят в штатном режиме. Как объясняли представители турагентств, весенние национальные забастовки в Париже являются чуть ли не ежегодными — манифестации во французской столице периодически проходят с 2016 года.