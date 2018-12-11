«Заражают раком»: москвичи требуют выселить онкобольных детей

Главное следственное управление СКР по Москве проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что жители одного из домов на юго-западе столицы собирают подписи против сдачи квартир в их подъезде семьям с детьми, лечащимся от онкологических заболеваний.

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Ранее москвичка Наталья Машкова рассказала в соцсетях о том, что некоторые жители ее дома во главе со старшей по подъезду Еленой Аллиной собирают подписи против того, чтобы в их доме проживали приезжие семьи с детьми, которые больны онкологическими заболеваниями. Как пояснила Машкова, старшая по подъезду уверена, что рак является инфекционным заразным заболеванием.

Проверку по факту сбора подписей также проводит и Генеральная прокуратура. Официальный представитель ведомства Александр Куренной заявил, что пока «это выглядит как дискриминация детей по признаку, что они больны таким заболеванием». На данный момент речь идет о неофициальных результатах прокурорской проверки, которая еще продолжается, отметил он.

Как удалось выяснить журналистам, квартиру, вызывающую опасения жильцов в доме, арендует благотворительный фонд «Подари жизнь». В трех комнатах живут родители с детьми, приехавшие в столицу специально на лечение в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Директор фонда Екатерина Шергова поясняла, что такая практика для НКО является нормальной: на лечение в Москву приезжают тысячи детей, и центры просто не могут всех вместить.

Онкобольные, которых врачи выписывают на амбулаторный этап лечения, имеют возможность жить вне больницы, а на процедуры и обследования приходить каждый день. Так как у семей нет денег, чтобы снимать квартиры, это делает для них фонд, сказала Шергова.

Однако всех этих подробностей, судя по всему, не знала старшая по подъезду. Пенсионерка заметила, что в их доме регулярно появляются дети, которые носят медицинские маски, иногда ходят на костылях и пользуются бинтами. Аллина выяснила, что дети являются онкобольными.

После этого она начала сбор подписей «против ракового диспансера» в их доме. В СМИ появилась фотография заявления жильцов, написанного от руки. В нем утверждается, что «рак — заразное инфекционное заболевание, открыли около 200 видов». Разные пациенты, регулярно приезжающие в квартиру, каждый раз привозят «разные виды инфекций рака», утверждают авторы заявления.

Аллина рассказала РИА «Новости», что якобы консультировалась с медиками, проживающими в доме, и они подтвердили ее опасения. Теперь пенсионерка переживает, что соседство с онкобольными детьми грозит жильцам заражением.

«Мы ни одного документа не видели, все на словах. Откуда эти люди, почему они в бинтах и масках, мы не знали до последнего. Чем они больны? Медики говорят нам: «Рак не заразен». Но как это можно утверждать, если лечения так и нет? Облучение и химия не лечение», — отметила она.

Позже появилась информация, что пенсионерка услышала о «заразности» рака по телевизору. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Андрей Столяров) поговорили с москвичкой по телефону. Запись беседы была опубликована на ютубе.

Аллина рассказала, что на прошлой неделе видела передачу по телевизору о советском ученом, который доказал, что вирус передается воздушно-капельным путем. Из другой телевизионной передачи москвичка узнала, что несколько лет назад врачи из Китая изобрели лекарство от рака, которое убивает вирус в пробирке, но не в теле пациента.

«Они ничего не могли понять, эти китайские врачи. И там речь шла о третьей силе — инопланетяне специально блокируют действие этого лекарства. У них какая-то программа уменьшения человечества путем этой болезни. И я просто в шоке, что даже нашли против какого-то возбудителя, и кто-то блокирует. Это вызывает ужас. Представляете, насколько страшна эта болезнь», — рассказала пенсионерка.

По словам Аллиной, 46 из 64 квартир их дома выступают за выселение детей из-за страха перед заражением. Как сообщало РИА «Новости», утром 11 декабря Аллина собрала почти 50 подписей от собственников квартир.

Основная претензия, по словам старшей по подъезду, в том, что за несколько месяцев в дом ни разу не приезжал санитарный надзор, никто не проверял состояние помещений.

Пока никто из подписавшихся собственников не ощутил какого-либо ухудшения здоровья, но времени прошло слишком мало, пояснила она. По ее словам, у одной из соседок от страха поднялось давление.

«Жить в таком стрессе, ждать, заболеет кто-то или нет, мы не намерены», — заявила старшая по подъезду.

Аллина также обратила внимание, что проживающие в квартире пациенты выкидывают в мусоропровод бинты, шприцы и окровавленную вату: «У них рак крови, прочие возбудители заболеваний. Такое нельзя бросать в общий мусоропровод!».

Семь жилых квартир пользуются одной канализацией с «проблемной квартирой», подчеркнула она. Планировка дома не предусматривает ту обработку, что есть в больницах. Кроме того, в квартире нет кварцевания, нет очистки вентиляции и пола.

«Но у фонда много денег, он в состоянии построить гостиницы, где будет обеспечена санитарная обработка помещений, как в онкобольницах. Это грамотное решение вопроса», — уверена пенсионерка.

Аллина также рассказала журналистам, что готовит документы, с которыми, возможно, обратится в надзорные органы.

Наталья Машкова, рассказавшая об этой истории в соцсетях, в ответ на действия жильцов, подписавших петицию, расклеила в подъезде информационные листки. В них она сообщает, что раком невозможно заразиться и приводит выдержку из интервью с медицинским экспертом.

Она пояснила журналистам, что квартира, где проживают онкобольные дети, не является «раковой больницей» или «раковым диспансером», как считают некоторые жильцы дома.

Маски нужны детям потому, что их иммунная система ослаблена, а не из-за того, что они могут кого-то заразить.

«Они защищаются сами от внешнего мира. Я понимаю, что информация тиражируется по подъезду, — это банальное незнание медицинских азов насчет того, что такое рак и как он передается», — рассказала Машкова.

Директор фонда «Подари жизнь», комментируя ситуацию, отметила, что больше всего в этой ситуации страдают семьи онкобольных детей.

«Просто представьте: они проходят тяжелейшее лечение, им врачи разрешили между курсами химии выйти из больницы, и тут такое... Повышенное внимание к мамам, к их детям не добавляет этим несчастным семьям спокойствия и уверенности в завтрашнем дне», — сказала она.

Владелица квартиры, которая сдает ее семьям с онкобольными детьми, призвала людей быть справедливыми и милосердными в отношении «не только тех, кто очевидно в этом нуждается, но и тех, кто совершает ошибку по незнанию», имея в виду жильцов, подписавших петицию. С инициатором сбора подписей необходимо провести разъяснительные беседы, но «нельзя допустить, чтобы ее «наказание» дошло до абсурда», написала она на своей странице в фейсбуке.