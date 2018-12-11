«Нельзя выйти на улицу»: Москва ушла в кашу из реагента

Погода в Москве не спешит становиться зимней, соответствуя метеорологическим показаниям ноября. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни температура в городе будет на пять градусов превышать климатическую норму, а вместо устойчивого снежного покрова на дорогах и тротуарах образуется слякоть.

Реклама

«В Москву придет оттепель и слякоть с небольшими локальными осадками, высокой вероятностью очаговых туманов и ухудшением видимости до 500 м», — говорится в сообщении синоптиков центра «Фобос» для новостного агентства «Москва».

Начавшееся «глобальное потепление» еще неприятнее, учитывая сколько снега выпало на минувших выходных.

По данным экспертов, сейчас высота снежного покрова в Москве почти вдвое превышает норму.

«Снегопад, который начался в столичном регионе еще накануне и продолжается до сих пор, принес в Москву около 5 мм осадков. Так что нет ничего удивительного в том, что в мегаполисе сугробы заметно подросли. По последним данным, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигает 17 см — это почти вдвое выше, чем бывает по климату в начале второй декады декабря», — пояснили накануне в Гидрометцентре журналистам РИА «Новости».

Как отмечают специалисты, на это, в частности, повлиял снегопад, прошедший 9 декабря — в течение этих суток высота сугробов увеличилась на 2-5 см. Теперь же красивая зимняя сказка тает прямо на глазах, а потоки воды и жижи смешиваются с грязью и реагентами. На что не перестают жаловаться москвичи.

«Такое ощущение, что скоро с наступлением зимы я буду впадать в спячку, ибо выходить на улицу уже не вариант, от слова «совсем».

Реагенты, которые рассыпаны на каждом шагу, просто сжигают обувь, не оставляя нам ни малейшего шанса покупать себе что-то красивое и дорогое – все равно не доживет даже до конца сезона»,

— пишет в обсуждении под одним из постов «ВКонтакте» Дарья Чаплыгина.

Особенно непросто приходится владельцам собак, которые отказываются выходить на улицу из-за рассыпанных реагентов. Хозяева жалуются на то, что грязные лапы непросто отмыть, крошки противогололедных материалов застревают между подушечками, а иногда даже способны вызвать раздражение кожи животного.

«Моя собака теперь в прямом смысле отказывается гулять и упрямо ведет меня домой. А если не веду — поднимает лапы и воет. Я пробовала надевать даже ботиночки, но все без толку. Реагенты способны прожечь даже их. Складывается впечатление, что на улицах борются не со снегом, а с людьми и животными», — считает собаковод со стажем Галина Мочалова.

Синоптики ранее предупреждали, что на этой неделе жителям столичного региона придется запастись терпением, так как погода будет «капризничать» и уходить то в плюс, то в минус.

«В четверг, 13 декабря, будет очень некомфортная погода. И даже в пятницу, 14 декабря, нужно опасаться гололедицы.

Я хочу предупредить об этом заранее», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд корреспонденту «МИР 24».

«В столице оттепель продержится до четверга, поэтому не обойдется без осадков, возможны слабые ледяные дожди. А к пятнице похолодание доберется и до Центральной России. И Москва также может превратиться в большой каток», — заявили ранее специалисты «Фобоса», пообещав, что в столицу придут морозы из Сибири и вернут температуру в пределы нормы.

В связи с гололедицей, которая буквально проскальзывает по утрам и вечерам в Москве, синоптики накануне объявили «желтый уровень» погодной опасности. Жителей столицы попросили оставить машины на парковках и пересесть на общественный транспорт, чтобы не подвергать себя опасности в те часы, когда температура падает, лужи застывают, а люди массово спешат на работу или с нее.

«В Москве в течение дня ожидается снег. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега. В такую погоду ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь. Это приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — отмечается в сообщении департамента транспорта столицы.