Удар по карману: Росгвардия против Навального

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал в суд на Алексея Навального и потребовал взыскать с него 1 млн рублей. Об этом ТАСС заявил адвокат Шота Горгадзе, который представляет интересы Золотова. «Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», — отметил он.

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По словам юриста, в исковом заявлении директор Росгвардии просит признать распространенную главой Фонда борьбы с коррупций информацию порочащей его и несоответствующей действительности. «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников», — добавил Горгадзе.

Он отметил, что если суд удовлетворит иск о взыскании с Навального 1 млн рублей, деньги будут направлены в один из детских домов. Адвокат выразил надежду, что ответчик даст показания и сообщит, на чем основаны его обвинения. Люблинский суд Москвы должен принять решение о дате рассмотрения иска в течение пяти дней.

Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе иска главы Росгвардии к Навальному. «Я даже не знаю, что он есть. Это, наверное, надо все-таки в Росгвардии узнавать», — заявил он.

Сам Алексей Навальный в своем твиттере отметил, что придет на рассмотрение иска и повторит свои обвинения в адрес ведомства.

Напомним, что в августе основатель ФБК опубликовал расследование, в котором сообщается о резком росте в 2017 году цены закупаемых Росгвардией продуктов. По данным авторов публикации, произошло этого после того, как глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил единственным исполнителем закупок продовольствия для военного ведомства мясокомбинат «Дружба народов».

Позднее в Росгвардии рост цен на продукты связали с сезонностью закупок. «Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией, равно как и голословные обвинения в адрес руководства Федеральной службы войск национальной гвардии РФ являются заведомо сфальсифицированными и провокационными», — говорилось в официальном сообщении ведомства.

11 сентября на обвинения Навального ответил и сам Золотов. Он опубликовал видеобращение к главе ФБК на ютубе. «Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал директор Росгвардии.

Он также не стал отрицать «коррупционные недостатки» в подконтрольном ему ведомстве. Однако, по его словам, закупки сока по 40 рублей говорят лишь о недобросовестности поставщиков. «Мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела», — пояснил генерал армии.

Между тем, 1 октября в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация об иске «Дружбы народов» к Алексею Навальному. Процесс по нему начнется 11 декабря.

Еще осенью в Кремле сообщали, что Золотов не согласовывал свое обращение к Навальному. «Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, в остальном оставляю без комментариев», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Около месяца Алексей Навальный не имел возможности ответить на обращение директора Росгвардии, так как отбывал административный арест за призывы к участию в несогласованном с властями митинге.

Записать обращение к Золотову главе ФБК удалось лишь 18 октября. Он позвал его на дебаты в прямом эфире федерального канала. «Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире «Первого канала» или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей», — сообщил Навальный.

На следующий день Золотов сказал, что не намерен участвовать в дебатах с Навальным. «Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим [каким образом]», — добавил он. Генерал пояснил, что пригласил главу ФБК на «спортивное соревнование, не более того».

Он напомнил, что мясокомбинат «Дружба» подал на Навального в суд. «Вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет», — сообщил Золотов. Глава Росгвардии отметил, что Навальный обязан «ответить за ложь» и предложил проверить его на детекторе лжи.