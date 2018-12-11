«Давка была бешеная»: кто виноват в коллапсе метро

Утром во вторник, 11 декабря, в московском метрополитене произошли два инцидента. В 8:24 стало известно о сбое на Замоскворецкой линии: были увеличены интервалы движения поездов в центр с юга линии. Через некоторое время твиттер подземки сообщил, что движение введено в график.

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На это возмущенные пассажиры засыпали соцсети фото и комментариями, что в перегонах, в том числе открытых, стоят по 20-35 минут, а следующего поезда ждут по семь минут, если не дольше. Кроме того, несмотря на «ввод в график» движения поездов, толпа на платформах и в составах не уменьшалась: «Народу в вагоне уже больше, чем в любой консервной банке».

Фоторепортаж: Коллапс в московском метро __is_photorep_included12090793: 1

«На Таганке чисто занесли в вагон. Люди некоторые падали. Давка была бешеная везде. Как итог: лично у меня ушибы руки и ноги», – пишут в комментариях к твиту метро.

Через час в твитетре метро появилось объявление о том, что временно нет движения от «Орехово» до «Автозаводской».

Вот вам фото с красногвардейской ! Нормально?????? pic.twitter.com/VhdslostZH — K11 (@Motlya) 11 декабря 2018 г.

«Делаем все, чтобы поехать как можно скорее», – отмечалось в сообщении. Тогда же сообщили о сбое на Таганско-Краснопресненской линии: были увеличены интервалы движения поездов от «Котельников» в центр. Движение было восстановлено только около 11:00.

Отметим, что южные участки «зеленой» и «фиолетовой» веток считаются одними из самых загруженных в столичной подземке, а сбои пришлись на утренний час пик.

Повлиял сбой и на диаметрально противоположные участки этих линий. Так, пассажиры сообщали, что на станциях «Ховрино» и «Речной вокзал» скопилось много людей на платформах, а поезда стояли без движения по пять минут. На «Щукинской», по сообщениям пассажиров, из-за толпы нельзя было зайти в вагон в течение 15 минут.

Некоторые пассажиры пересаживались на общественный транспорт или пересаживались на Люблинско-Дмитровскую или Серпуховско-Тимирязевскую линию. Таксисты тем временем уже традиционно подняли тарифы: так, четырех минутная поездка «экономом» оценивалась уже в 330 рублей.

Расскажите ваши сказки этим людям на остановке. pic.twitter.com/semINfaanX — Товарищ Буран (@Capitan_Byran) 11 декабря 2018 г.

Московский метрополитен сообщил, что причиной сбоя в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии стало удержание дверей пассажирами, передает РИА «Новости».

Как пояснили в пресс-службе, на фиолетовой ветке пришлось высадить два поезда пассажиров из-за удержания дверей вагонов.

«Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров и проверить двери и дверные механизмы», — заявили в метрополитене.

Отметим, что предыдущий сбой в метро произошел также на Замоскворецкой линии. Вечером в субботу, 29 сентября, поезда двигались с увеличенным интервалом из-за инцидента с пассажиром. «На центральном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов на юг из-за инцидента с пассажиром», — говорилось в твиттере московского метро.

При этом в комментариях пассажиры сообщают, что не было движения поездов от «Белорусской» до «Театральной». Также, по данным пользователей, перекрыт переход с «Театральной» на «Охотный ряд».

А 15 августа по техническим причинам были увеличены интервалы движения поездов от станции «Новокузнецкая» до «Каширской». Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе подземки, сбой произошел в связи с незначительной неисправностью контактного рельса на станции «Автозаводская» — было временно приостановлено движение поездов на участке от станции «Новокузнецкая» до станции «Орехово». Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Приехавшие на место сотрудники МЧС исключили возможность возгорания.

До того две задержки в движении поездов на «зеленой» ветке были связаны с падениями пассажиров на рельсы. Так, 15 июня на станции «Новокузнецкая» человек упал на рельсы. Об этом «Газете.Ru» сообщил очевидец. Движение поездов по направлению к станции «Павелецкая» было приостановлено. Аналогичный случай произошел в мае: на станции «Театральная» мужчина упал на жесткий путь, когда на него прибывал поезд.

«Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, тем не менее, поезд по инерции наехал на потерпевшего», — рассказал руководитель пресс-службы УВД организации Алексей Мышляев. По словам медиков, смерть мужчины произошла из-за «поездной травмы, несовместимой с жизнью».