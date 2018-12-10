Подарок с зоны: Улюкаев выплатил 130 млн

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выплатил штраф размером 130 млн рублей, который ему назначил суд по делу о взяточничестве. Об этом РИА «Новости» сообщила его адвокат Лариса Каштанова.

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«Сбербанк снял арест со счета, мы перевели деньги на депозитный счет приставов», — сообщила она. Защитница добавила, что в ближайшие дни Федеральная служба судебных приставов обратит средства в доход государства. После этого исполнительное производство по приговору суда будет завершено.

В ФССП подтвердили списание всей суммы многомиллионного штрафа.

В конце октября Замоскворецкий суд Москвы снял обеспечительный арест со счета Улюкаева, чтобы приставы могли списать назначенный экс-министру штраф. Кроме того, в сентябре Мосгорсуд признал законность возврата бывшему генералу ФСБ и главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, выделенных им на проведение операции по задержанию Алексея Улюкаева.

Адвокаты бывшего чиновника выступали против возврата экс-силовику указанной суммы. По их информации, право владения им $2 млн не доказано, и на самом деле они принадлежат другому лицу. Юристы отмечали, что эти данные подтверждают материалы уголовного дела.

Напомним, что приговор Улюкаеву был вынесен 15 декабря прошлого года. Экс-главу министерства экономического развития признали виновным в получении взятки от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Столько же времени он не сможет занимать должности в органах власти и госкорпорациях после выхода из тюрьмы.

В основу доказательства вины Улюкаева легли показания Феоктистова. Осенью 2016 года он занимался охраной Сечина во время саммита БРИКС в Гоа. Тогда, по его словам, экс-министр «с помощью двух пальцев» указал Сечину сумму взятки, которую он хотел получить за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Все это якобы происходило во время игры в бильярд.

На судебных процессах по делу Улюкаева суд огласил протоколы осмотра его рабочего кабинета. Выяснилось, что в нем правоохранители нашли $250 тыс., десять золотых монеты, золотые слитки, а также дорогостоящие часы, одни из которых силовики оценили в 500 тыс. руб. Кроме того, суд арестовал Range Rover, московскую недвижимость, а также десять земельных участков Улюкаева в Смоленской области. Также были заморожены его счета в Сбербанке и ВТБ — на них лежали $1 млн и 280 млн рублей.

Улюкаев полностью отрицает свою вину и считает, что стал жертвой провокации. «Провокаторы потратили немало сил и средств, для того чтобы оклеветать невинного человека, заманить его в ловушку, осуществить расправу.

Следствие и обвинение, вместо того чтобы разобраться в существе дела, поспешило сшить черное дело белыми нитками. Надеюсь и уверен, что суд поднимется над завесой инсинуаций и лжи и защитит попранное право и справедливость.

И не позволит отнять у престарелых и больных родителей их сына, а у маленьких детей — отца. Моей маме 85 лет, папе — 86 лет, сыну — 12, дочери — семь. Трудно им будет без меня», — заявил он в своем последнем слове в декабре 2017 года.

Бывший глава Минэкономразвития стал самым высокопоставленным осужденным взяточником в современной истории России. Уже полгода он отбывает срок в тверской исправительной колонии.

В ноябре Улюкаев написал письмо из тюрьмы — в нем он рассказал о своей жизни на зоне. Экс-министр сообщил, что ему «довольно интересно» работать библиотекарем.

«Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-х—50-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература XX века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и др. Более 300 читателей. Причем читают не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги названных и иных серьезных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения», — рассказал он в письме изданию News.ru.

По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, оклад Улюкаева на должности библиотекаря составляет 11,1 тыс. рублей.

«Он может покупать в магазине при ИК-1 продукты. Если на территории колонии есть платные услуги — например, спортзал, парикмахерская — он может оплачивать их со своей зарплаты. Сейчас с имущества Улюкаева снят арест, и если этой суммы будет недостаточно для погашения ущерба государству, с его тюремного счета может быть удержана часть денежных средств», — заявил правозащитник «Газете.Ru».

Бывший министр также отметил, что старается поддерживать физическую форму. «Приседания, наклоны, отжимания и так далее. С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», — пояснил он. Улюкаев подчеркнул, что очень скучает по своим родственникам.

Тем временем, в ОНК сообщают, что экс-министр не нарушает правила внутреннего распорядка колонии и демонстрирует хорошее поведение. По словам правозащитников, если Улюкаев продолжит в том же духе, у него появится возможность условно-досрочного освобождения.

В ОНК также рассказали, что за время содержания в ИК-1 бывший чиновник сильно похудел. Кроме того, он часто испытывает психологическое давление. «Человек переживает — его хронические заболевания обостряются. Изначально Улюкаев был настолько подавлен, что просил, чтобы в СИЗО его содержали отдельно. Однако такая возможность дается лишь в исключительных случаях — например, по медицинским показаниям», — отмечал правозащитник Иван Мельников.