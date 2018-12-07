Крест на встрече: куда Онуфрий послал «приглашение на собор»

Предстоятель канонической Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий вернул Константинопольскому патриархату приглашение на «объединительный собор» православных церквей на Украине. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на источники в церковных кругах.

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Как стало известно, митрополит запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору. Онуфрий также получил письмо от патриарха Варфоломея, в котором сообщалось, что в случае неявки на «объединительный собор» Константинополь будет считать митрополита «раскольником». Варфоломей также подчеркнул, что после «объединительного собора» Онуфрий больше не сможет находиться в нынешнем сане митрополита, поскольку он носит свой титул согласно акту от 1686 года. Этот указ о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата был отменен Константинополем в октябре нынешнего года.

Учитывая все вышесказанное, Варфоломей просит главу УПЦ «незамедлительно и в духе согласия» принять участие в соборе, на котором будет избран предстоятель так называемой единой Украинской православной церкви, получившей автокефалию от Константинопольского патриархата. При этом Варфоломей дал разрешение Онуфрию на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на этот пост.

Неканоническая православная церковь на Украине при поддержке киевских властей рассчитывает до конца года получить томос (указ) об автокефалии, однако этот документ может быть выдан лишь предстоятелю «объединенной» церкви. Именно ради выборов человека на этот пост и состоится «объединительный собор» православных церквей на Украине.

Как ранее заявил президент страны Петр Порошенко, дата собора назначена на 15 декабря. Он пройдет в Киеве в соборе Святой Софии, который «на протяжении веков был центром православной украинской религиозной жизни», отметил политик. Глава государства также добавил, что вселенский патриарх Варфоломей подписал письма с приглашением принять участие в соборе иерархам УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и УПЦ Московского патриархата.

Союз православных журналистов также сообщал, что часть приглашений от Варфоломея были адресованы не самим иерархам, а главам местных администраций, которые вызывали архиереев «на ковер» для вручения документа. Они также пытались лично убедить епископов присутствовать на «соборе».

Так, Алексей Муляренко, глава Ровенской области, пытался вручить приглашение епископу Дубенском Пимену, однако тот отказался. Как рассказал сам владыка, сначала они с Муляренко обсудили ситуацию на Украине, в частности, события вокруг автокефалии УПЦ. Затем глава области передал приглашение на «объединительный собор», однако епископ пояснил, что «подобные приглашения должны передавать люди, причастные к Церкви», поскольку вопрос является исключительно церковным.

«У меня есть руководитель, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, и если я и приму приглашение на «объединительный собор», то исключительно из его рук», — сказал он.

Аналогичное приглашение председатель ОГА Алексей Муляренко передал митрополиту Сарненскому и Полесском Анатолию. Как сообщил официальный сайт Сарненской епархии УПЦ, владыка Анатолий приглашение взял.

В ноябре сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит беседы с иерархами УПЦ МП, которые глава юротдела УПЦ отец Александр Бахов назвал допросами.

По его мнению, местные власти таким образом пытаются оказывать давление на клириков УПЦ, заставить их быть «сговорчивее», а также переходить в новую церковную структуру.

18 ноября в СБУ по Ровенской области был вызван владыка Пимен. Правоохранители интересовались его связями в России, количеством посещений соседней страны и предлагали сопровождение в случае его последующих визитов за границу, рассказал владыка.

Между тем, в РПЦ, комментируя возможное создание «единой церкви» на Украине, заявили, что новая структура в ключевых вопросах будет крайне сильно зависеть от Константинополя. Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что «единой церкви» даже не доверили самостоятельно сочинить собственный устав.

«Константинополь перехитрил украинских госчиновников. Религиозной организации, которую пытается наскоро слепить из раскольников президент Порошенко в качестве своего главного предвыборного проекта, под видом «автокефалии» подсунули зависимость от Фанара во всех ключевых вопросах», — приводит его слова РИА «Новости».

Каноническая Украинская православная церковь является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, обладает широкой автономией и самостоятельностью, несмотря на то, что не именуется автокефальной, рассказал Балашов.