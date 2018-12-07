Башня и музеи: Париж переходит на осадное положение

Эйфелева башня будет закрыта для посетителей целый день в субботу, 8 декабря, в связи с акцией «желтых жилетов», которая пройдет в Париже в этот день. Как сообщают представители пресс-службы французской достопримечательности, это сделано из соображений безопасности. Отмечается, что люди, купившие билеты заранее, получат денежную компенсацию.

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В день протеста не будут работать и другие достопримечательности Парижа: власти пообещали закрыть семь музеев, в том числе Лувр и музей Орсе, которые находятся в ведении города, передают французские СМИ. Кроме того, владельцев многих магазинов и ресторанов на Елисейских полях призвали закрыться в связи с акциями протеста. Для обеспечения порядка на улицах Парижа будут работать 89 тыс. полицейских, однако сотрудникам магазинов, которые все-таки решатся продолжать работу, рекомендуют сохранять бдительность.

В ближайшую субботу власти готовятся к новым масштабным акциям протеста и возможным беспорядкам, несмотря на предпринятые в последнее время уступки: в частности, был введен полугодовой мораторий на рост налогов на топливо.

Как заявил премьер страны Эдуар Филипп, с 15 декабря по 1 марта также пройдут «обширные обсуждения налогов и бюджетных расходов».

По поводу предстоящей акции протеста ранее высказывался один из представителей «желтых жилетов» Эрик Друэ. По его словам, цель акции — дойти до Елисейского дворца. Администрация президента выразила серьезное беспокойство в связи с тем, что демонстранты могут прибегнуть к силе и попытаться устроить государственный переворот. Так, по данным французской газеты Le Figaro,

спецслужбы уже предупредили ведомство о «призывах демонстрантов убивать и взяться за оружие, чтобы нанести удар по парламентариям, правительству, исполнительной власти и стражам порядка».

Недовольство французов вызывает не только повышение цен на топливо, но и другие непопулярные решения властей. Ранее в стране также прошли массовые акции студентов против проведенной в марте реформы, которая, по их мнению, нарушит всеобщее право на бесплатное высшее образование, а также против значительного увеличения платы за обучение для иностранцев.

Благодаря введенной реформе учащиеся, сдавшие экзамены, получили право записываться на любой университетский курс независимо от своих баллов. В случае большого наплыва абитуриентов вузы оставляют за собой право распределять места жеребьевкой. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, данная реформа позволит отбирать тех студентов, чья мотивация и способности соответствуют курсу обучения.

Протесты молодежи во Франции продолжаются уже несколько дней — студенты и школьники вступают в столкновения с полицией в каждом регионе страны, в результате чего были задержаны больше 700 учащихся. Сообщается, что из-за протестных акций была нарушена работа 280 учебных заведений страны, 45 из которых были заблокированы.

В связи с этим было решено закрыть еще одну парижскую достопримечательность: одно из отделений Сорбонны, там полностью отменены занятия. Кроме того, образовательный комплекс «Тольбиак» также остается закрытым по настоянию студентов.

В то же время, другое здание университета Пантеон-Сорбонна — центр имени Пьера Мендес-Франса — остается открытым, студенты приходят на занятия. Однако доступ на некоторые этажи по-прежнему остается закрытым из соображений безопасности после разрушения огнезащитной двери.

Акции протеста движения «желтых жилетов», которые повлекли за собой все последующие протестные движения, начались во Франции 17 ноября. В ходе демонстраций «жилеты» устраивают массовые столкновения с полицией, погромы и поджоги машин, грабят магазины и банки. Во время последнего протеста, который прошел 1 декабря, в Париже погибли четыре человека, пострадали не менее 130. Полицией также были задержаны 412 человек, а городу, по приблизительным подсчетам, был нанесен ущерб €3-4 млн.