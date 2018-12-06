Три удара гантелей: за что уголовник убил ребенка

Мальчик, который пытался защитить свою маму от нападения собутыльника в Северодвинске (Архангельская область), на днях скончался в одной из больниц Москвы. Виновником его увечий стал ранее судимый 35-летний Роман Пронин, который во время пьяных посиделок напал на мать ребенка с ножом.

Подросток, которому тогда было 14 лет, прибежал на крики и бросился защищать женщину, однако сам получил три удара гантелей по голове.

Уголовник попытался скрыться с места преступления, однако его быстро поймали по наводке приятеля. Его Пронин попросил помочь спрятать тела, как он предполагал, убитых им мамы и сына.

Реклама

В настоящее время Пронин отбывает срок в виде 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за совершение покушения на убийство двух лиц. Теперь его наказание будет переквалифицировано — в связи со смертью мальчика председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Убийство несовершеннолетнего».

«В связи со смертью ребенка действия Пронина будут квалифицированы следствием как оконченный состав преступления. В данном случае санкция статьи предусматривает более строгое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы»,

— сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователям также предстоит выяснить, почему сотрудники ФСИН допустили «бесконтрольное проживание ранее судимого лица в одной коммунальной квартире с семьей, где воспитывался несовершеннолетний». Проверят и местного участкового уполномоченного полиции, «который обязан был владеть информацией о гражданах, проживающих на подконтрольной территории, в том числе о неблагополучных семьях, и при необходимости принимать меры». Помимо этого, следствие установит, было ли известно органам опеки, а также другим контролирующим службам, о сложностях в семье и почему с их стороны не последовало реакции, если тревожные звоночки были и раньше.

Трагедия в Северодвинске произошла в мае 2017 года. Как сообщают СМИ, мать погибшего мальчика давно злоупотребляла спиртным, а ее собутыльником часто становился Роман Пронин, проживавшей в соседней комнате коммунальной квартиры. Во время одного из застолий Пронин стал добиваться близости от 41-летней женщины, однако получил отказ. Разозлившись, Пронин нанес соседке 27 ударов ножом. Несмотря на тяжелые ранения, женщина выжила — ее спас 14-летний сын, который бросился на защиту матери, при этом сам он получил тяжелейшие травмы.

Пострадавшие были госпитализированы. Женщина довольно быстро пришла в себя — несмотря на многочисленные удары ножом, жизненно-важные органы оказались не задеты.

Мальчик впал в кому, но в больнице его навещала не спасенная им мама, а старший брат, досрочно закончивший службу в армии из-за семейной трагедии.

«Сейчас я являюсь его временным опекуном. Вместе с тетей мы добились, чтобы мать была лишена родительских прав. В настоящее время я проживаю в Петербурге и все время нахожусь рядом с братом, вместе с женой ухаживаем за ним. Когда (брату) исполнится 18 лет, он сможет получить жилье, но до конца в этом вопросе мы пока не разобрались», — рассказывал старший брат пострадавшего в программе «Прямой эфир» осенью 2018 года.

Мать подростка тогда также пришла в студию «Прямого эфира», где призналась в своих проблемах с алкоголем и попросила прощения у своих детей, однако речи о восстановлении родительских прав идти не могло.

«Я плохо помню, что произошло в тот день. Да, у меня проблемы с алкоголизмом, не буду отрицать этого, последний раз я пила 3 дня назад. Меня сейчас все обвиняют, что я во всем виновата… Я готова лечиться и хочу быть рядом со своим сыном», — сказала Крапивина.

Спустя почти полтора года комы состояние подростка начинало улучшаться, однако вскоре ему опять стало хуже и 4 декабря он скончался.