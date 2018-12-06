Город засыпает: Москву ждут снегопады

В пятницу, 7 декабря, командовать погодой будет небольшой промежуточный циклон, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос». Он обеспечит слегка повышенный атмосферный фон (749 мм рт. ст.), уменьшит вероятность и интенсивность осадков, а также усилит похолодание. В течение суток облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура днем -6…-4°С, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В ночные часы столбики термометров опустятся до -10…-8°С, а ветер ослабеет до 2-7 м/с, сохранив юго-восточное направление.

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Ясным вечером по хрустящему снежку, а не грязной жиже, советуем добраться до лектория павильона «Рабочий и колхозница», где в 19:00 состоится литературная читка «Тургеневский юноша» авторства Алисы Гребенщиковой. Посвящен проект, как можно догадаться, совсем не героиням произведений русского классика, а попыткам нарисовать портрет героев и понять, насколько биографичны романы писателя. Вход бесплатный, но требуется регистрация.

8 декабря влияние антициклона усилится, небо немного прояснится (хотя небольшой снег временами возможен). Пусть этот факт греет душу при -8…-6°С днем и -11…-9°С ночью.

Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с, давление оптимальное: 746 мм рт. ст.

Кстати, в субботу с 12:00 до 16:00 в саду «Эрмитаж» состоится концерт к 20-летию Международного дня защиты прав животных. Помимо выступления музыкантов или представлений гуманного цирка без использования четвероногих, крылатых и хвостатых братьев меньших, на мероприятии пройдет показ коллекций зимней одежды от этичных брендов, так что можно будет подобрать себе теплый наряд, при изготовлении которого ни одна зверюшка или птичка не пострадала. Вход на концерт свободный.

В воскресенье, 9 декабря, в столице будет облачно, снежно и не холодно. Ответственность за это лежит на очередном атлантическом циклоне. Днем синоптики прогнозируют -2…0°С, южный ветер (3-8 м/с). Ночью температура также будет бродить вокруг да около ноля: ожидается -1…+1°С, ветер сохранит направление, но ослабнет до 1-6 м/с. Атмосферный фон слегка ниже нормального: 742 мм рт. ст.

Теплый выходной стоит провести на свежем воздухе. Почему бы не пойти на экскурсию, чтобы прогулка приобрела вектор? А если скачать бесплатный персональный гид на телефон, то каждому экспонату можно уделять столько времени, сколько захочется. Из новинок бесплатных экскурсионных программ – «11 мгновений Солженицына: адреса писателя и его героев в Москве», посвященная столетию со дня рождения нобелевского лауреата. Маршрут объединяет 11 адресов, включая Лубянскую тюрьму, дом, где Солженицын жил, и дом, который он строил.

10 декабря влияние на погоду в столичном регионе окажет влияние циклон с центром над Балтийским морем. Да так, что возникнет ежегодный вопрос, а рассветало ли в понедельник вообще. Облачно, снег, температура днем -1…+1°С, ночью -2…0°С, ветер юго-западный, до 8 м/с в светлое время суток и до 7 м/с в темное. Давление такое же, как и накануне: 742 мм рт. ст.

Во вторник, 11 декабря, на погоду в столице окажет влияние гребень теплого антициклона.

В столице и области облачно, возможны непродолжительные прояснения, без существенных осадков. Солнечные минуты и так короткого светового дня проведите если не на улице, то хотя бы ближе к окну.

И не забывайте про витамин D, который содержится в жирной рыбе, яйцах или – если есть возможность поддержать стереотипы о согражданах – в икре.

Температура днем -1…+2°С, ночью в мегаполисе -3…-1°С. Ветер южный, слабый, 1-6 м/с. Атмосферное давление приблизится к идеалу и составит 745 мм рт. ст.

12 декабря, в среду, в столице погода будет определяться теплым сектором атлантического циклона (да, мы тоже устали их считать). Ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем. Понятно, что настроение, скорее всего, будет таким же мрачным, как и небо над головой, а критерий «практичность» с наступлением зимы становится приоритетным, но хотя бы под куртку немарких оттенков наденьте что-нибудь яркое.

Температура в Москве днем и ночью 0…+2°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. А вот атмосферный фон внезапно повысится до 753 мм рт. ст.

В четверг, 13 декабря, столичный регион навестит холодный атмосферный фронт. Луч солнца золотого тьмы скроет пелена, петь птицы перестанут – в общем, все признаки грядущего снегопокалипсиса налицо. Более того: синоптики прогнозируют мокрый снег, а еще похолодание. В течение суток -6…-1°С, ветер юго-западный, 3-8 м/с, давление высокое, 756 мм рт. ст.

14 декабря, в пятницу, погоду в Москве будет определять западная, тыловая часть уходящего на восток циклона. Объясняя на пестиках и тычинках, в регион устремится холодный арктический воздух, а температура заметно понизится.

Так, днем ожидается -10…-5°С, а ночью термометр и вовсе постучится в окно и попросит пустить его внутрь, потому что будет -17…-12°С.

Облачно, временами небольшой снег, ветер северо-восточный, 4-9 м/с, атмосферный фон подскочит до 761 мм рт. ст.