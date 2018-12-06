Побег не удался: как россияне умирают в тюрьмах США

56-летний россиянин Герман Волков скончался в американской миграционной тюрьме, расположенной во Флориде. Об этом сообщили в иммиграционно-таможенной полиции США. В 2017 году у мужчины истек срок действия неиммиграционной визы. Тем не менее, он решил остаться в Штатах. Через некоторое время Волков был заключен под стражу за незаконное нахождение на американской территории. В тюрьме он ожидал высылки из страны.

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Мужчина умер спустя два дня после того, как его выписали из больницы, куда он попал из-за проблем с сердцем. Вернувшись в тюрьму, Волков отказался от всего комплекса медицинского лечения.

Причина смерти россиянина устанавливается судмедэкспертами. По данным ТАСС, Волков умер по естественным причинам, от остановки сердца вследствие сердечно-сосудистого заболевания. Врачи пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось. Информация о смерти россиянина передана в российское посольство в США.

Это уже не первая смерть гражданина РФ в американской тюрьме. Неделю назад сообщалось, что 40-летний Мергенсана Амар, который бежал в США из Бурятии, покончил жизнь самоубийством в центре временного размещения нелегальных мигрантов в Такоме, штат Вашингтон.

По данным иммиграционной и таможенной полиции США, 15 ноября россиянин, находясь в одиночной камере, предпринял попытку самоубийства. После этого он был госпитализирован в реанимацию медицинского центра Святого Иосифа. 18 ноября мозг мужчины перестал функционировать. Хотя этот день является официальной датой его смерти, медики отключили Амара от систем жизнеобеспечения только 24 ноября.

По словам медэксперта Райанна Сейла, уроженец Бурятии умер от гипоксической травмы головного мозга. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Известно, что Амар приехал в США в декабре 2017 года в поисках убежища. Так как у него не было разрешения на пребывание в стране, он был задержан на границе и помещен в центр для нелегальных мигрантов, пишет телеканал Q13FOX.

Мергенсан Амар рассказал американским правоохранителям, что на родине он некоторое время был под стражей за участие в акции за отделение Бурятии от России. Он заявил, что боится возвращаться домой. Несмотря на это, суд отклонил его ходатайство о предоставлении политического убежища. Гражданина РФ должны были депортировать в ноябре текущего года.

В августе россиянин объявил голодовку в американском изоляторе. Она продолжалась 86 дней. По словам правозащитников, так Амар высказывал свое недовольство условиями содержания в тюрьме и своей возможной депортацией.

Как сообщили в иммиграционной полиции США, 16 октября голодовка россиянина была признана завершенной. Тогда подтвердилось, что мужчина потребляет достаточное количество калорий. В ведомстве также заявили, что до попытки суицида Амар был в хорошей физической форме.

По мнению правозащитницы Мару Мора Вильяльпандо, работники иммиграционного центра ответственны за смерть россиянина. Уроженцу Бурятии угрожали принудительным кормлением, заявила она. Пока власти США не назвали причину смерти Амара, правозащитники считали, что тот умер из-за длительной голодовки. Они устраивали акции у центра мигрантов в Такоме и требовали расследовать смерть мужчины.

В российском посольстве в США знают о смерти Амара и выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Там отметили, что родственники мужчины оповещены о его кончине.

Двумя годами ранее, в мае 2016 года, в отделе иммиграционной полиции США (ICE) скончался 46-летний россиянин Игорь Зязин. Он был обнаружен без сознания в своей камере. Мужчину было решено срочно госпитализировать, однако по дороге в клинику он скончался. По словам представителя ICE в Сан-Диего Лорена Мака, врачи боролись за жизнь Зязина в течение 30 минут.

«На момент смерти Зязин дожидался беседы с представителем службы гражданства и иммиграции, который должен был определить следующие шаги в его деле. База данных показывает, что у него не было истории совершения преступлений в США», — уточнили в иммиграционной полиции.

Родственники россиянина были оперативно проинформированы о случившемся. Российские дипломаты также затребовали от властей США подробные сведения о произошедшем.

Известно, что Зязин был передан в ICE 24 апреля 2016 года после попытки попасть на американскую территорию в порту Сан-Исидро. Пограничники, взглянув на паспорт россиянина, увидели, что он был депортирован из страны еще в 2009 году. Гражданина РФ отправили в центр предварительного заключения. На тот момент Зязин был шестым человеком, который скончался в тюрьме иммиграционной полиции США в 2016 году.