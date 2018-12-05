Осторожно, двери убивают: как дети гибнут от бытовой техники

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика, застрявшего в стиральной машине.

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Трагедия произошла в городе Елизово. Утром 4 декабря ребенок отправился в школу, а его мать – на работу в детский сад. Отец в это время был в командировке. После уроков мальчик вернулся домой и созвонился с мамой. Женщина пришла в квартиру после работы около 18 часов и нашла своего ребенка в барабане стиральной машины. Когда она вытащила тело, пульса уже не было. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть от асфиксии – мальчик задохнулся в замкнутом пространстве.

Как передает kp.ru, ребенок учился в классе для детей с задержкой психического развития по медицинским показателям. Его мама также рассказала, что несколько лет назад он уже забирался в стиральную машину, но тогда в квартире находились взрослые, которые предотвратили трагедию.

По предварительным данным, школьник, обладавший миниатюрным телосложением, сам залез в стиральную машину, захлопнул крышку и не смог открыть ее.

Руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю Елена Матафонова рассказала, что в ходе проверки следователи обнаружили новые обстоятельства случившегося, после чего возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Теперь правоохранители оценят действия органов профилактики, отметила представитель ведомства. При этом она не раскрыла, какие именно улики побудили следователей возбудить уголовное дело.

В нынешнем году в Якутии в стиральной машине с вертикальной загрузкой утонула полуторагодовалая девочка. В региональном управлении СКР сообщили, что вечером мама девочки стирала белье, а затем вышла из комнаты, чтобы развесить мокрые вещи.

Ее дочь, в это время находившаяся рядом с машинкой, упала в емкость, заполненную водой. Когда женщина вернулась в помещение, девочка уже не подавала признаков жизни.

В октябре в стиральной машине застряла четырехлетняя девочка. Инцидент произошел в Тюмени. Ребенок залез в стиральную машину с вертикальной загрузкой, но не смог из нее выбраться. Чтобы достать малышку из барабана, пришлось вызывать специалистов областной службы экстренного реагирования, которые полностью разобрали корпус стиральной машины. К счастью, девочка не получила серьезных травм, но сильно испугалась.

В Удмуртии двухлетний малыш погиб из-за упавшей на него стиральной машины. Мать ребенка на несколько минут отлучилась из квартиры, а когда вернулась, то обнаружила тело сына под машинкой. Ребенок не подавал признаков жизни. Экспертиза установила, что малыш погиб от удушья из-за сдавления грудной клетки.

В конце прошлого года в Магаданской области в стиральной машине погибла пятилетняя девочка. Следователи выяснили, что родители надолго оставили ее одну дома – их не было в квартире около шести часов. Девочка залезла в стиральную машину, после чего дверца захлопнулась. Когда домой вернулись взрослые, ребенок был уже мертв. По итогам проверки местные правоохранители также возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Опасность для маленьких детей представляют не только стиральные машины.

Так, 3 июня в Кемеровской области после долгих поисков семилетней девочки, ее тело обнаружили в старом холодильнике на улице.

29 мая коло 11 часов утра она ушла гулять и не вернулась. Девочку искали на протяжении нескольких дней сотрудники полиции, следователи, волонтеры и учителя местных школ, которые осматривали шахтовые объекты с подземными коммуникациями, лес, жилые и заброшенные дома. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева администрация региона объявила награду в миллион рублей тем, кто найдет ребенка либо сообщит информацию о его местонахождении. В региональном управлении СКР рассказали, что по предварительным данным девочка, играя, залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь и задохнулась.

В 2015 году в Калининградской области погиб 11-летний мальчик, который во время игры залез в старый неработающий холодильник советского производства и не смог самостоятельно выбраться оттуда. У той модели дверь открывается только снаружи. В момент происшествия родителей дома не было, поэтому помочь ему никто не смог. Школьник задохнулся.

В 2014 году подобная трагедия потрясла жителей Нижегородской области, где в старом холодильнике застряли и задохнулись две сестры. Девочек искали всем поселком, пока не решили проверить давно оставленный в огороде советский холодильник.