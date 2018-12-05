«Выпил, начудил»: сбежавший охранник покончил с собой

Самовольно покинувший пост на стратегическом объекте во Владимирской области сотрудник ВОХР Юрий Петров покончил с собой во время задержания в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

«В задержании участвовали бойцы спецназа. При попытке задержания мужчина покончил жизнь самоубийством, хотя до этого он готов был сдаться», — сказал он.

В ходе предварительного расследования удалось установить, что на побег 61-летнего мужчину толкнули семейные проблемы, сообщил собеседник агентства. Как уточнил источник, ссылаясь на неподтвержденные данные, у Петрова были большие долги. По мнению полицейских, сбежавший отправился мстить владельцам игровых заведений, где он проиграл в азартные игры две свои московские квартиры, сообщает «МК».

Реклама

Ранее сообщалось, что сотрудник военизированной охраны, который охранял мост в Муроме (Владимирская область), сбежал со своего поста с автоматом и двинулся по направлению к Москве на своей машине ВАЗ 2109. В связи с этим полицией было принято решение усилить охрану в детских садах и школах Москвы, а также Мурома. Последний раз охранник был замечен в Ленинском районе Подмосковья, где сотрудники Росгвардии также повысили меры безопасности.

Позже телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию сбежавшего сотрудника ВОХР, который, по информации журналистов, также похитил 800 тысяч рублей уже в Раменском районе Подмосковья. Как уточнялось, мужчина был одет в камуфляжную форму серого цвета, полуваленки и черную шляпу с кокардой.

В то же время журналистам удалось связаться с беглецом по телефону.

В ходе разговора 61-летний работник ВОХР признался, что пробыл в пути всю ночь, устал и заехал в лес, в котором сразу же заблудился, и не понимает, в какой области сейчас находится.

Сбежавший также подтвердил, что автомат Калашникова находится при нем, однако нападать на кого-либо он не собирается. По словам охранника, он пытался сообразить, как выйти из леса и сдаться полиции.

«Выпил, начудил. Сам должен решить, как выйти из этой истории», — цитирует его слова «МК».

Сотрудники полиции выследили Петрова по сигналу мобильного телефона, когда с ним связались журналисты. В Москве и Московской области был введен план «Перехват». Во время задержания бойцами спецназа преследуемый покончил с собой.

Также 5 декабря полиции пришлось организовать преследование еще одного сбежавшего военного. В хабаровском Авиагородке погоня за нарушителем, который в селе Князе-Волконском не подчинился приказу остановить машину для проверки, закончилась аварией, сообщает портал «Губерния».

Проигнорировав приказ сельских патрульных остановиться, водитель машины на высокой скорости двинулся в сторону Хабаровска. Автоинспекторы предупредили своих коллег о приближающемся беглеце, однако перехватить его не успели: водитель потерял управление и врезался в столб. Он умудрился сбежать, оставив на месте событий 20-летнего пассажира, пострадавшего в аварии.

Как выяснилось в результате допроса пассажира, машина принадлежит его дяде. Молодой человек направлялся по делам в Комсомольск-на-Амуре, однако приятель попросил его подвезти знакомого военнослужащего. Во время пути уставший шофер уступил свое место попутчику, а тот внезапно ввязался в погоню и устроил ДТП. Как заявил пассажир, он требовал от военного остановиться и сдаться полиции. Водитель же утверждал, что в городе легко обманет погоню.

Сообщается, что личность сбежавшего водителя уже установлена: форменная куртка с именной нашивкой осталась в машине. Теперь полиция занимается поисками беглеца.

Случаи самовольных побегов с поста среди военных в последнее время происходят сравнительно часто. Так, в октябре 2018 года в Московской области вооруженный военнослужащий без разрешения покинул территорию воинской части на тракторе. Об этом сообщало агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник. В сообщении также отмечалось, что солдат похитил трактор и уехал на нем «в неизвестном направлении».