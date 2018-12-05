«Обидели учителей»: школьников наказали за мемы

Учителя Гатчинского лицея №3 Ленинградской области обратились в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности 12-летних школьников. По их словам, четверо учеников лицея создали группу в соцсетях, куда выкладывали мемы про школу и преподавателей. Как рассказала мать одного из школьников, изначально группа носила абсолютно безобидный характер.

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«Сын с ребятами завели группу «Вконтакте», сделали несколько мемов про учителей по физкультуре, биологии и химии. Это были абсолютно безобидные картинки», — сообщила порталу Info24 Татьяна Кормина. Она также отметила, что позже сообщество расширилось, туда вступили около 90 учеников.

«Картинок стало много. Какие-то из них, видимо, обидели учителей», — рассказала она, добавив, что создатели группы и она сама извинились перед педагогами.

Однако этого, по мнению учителей химии и биологии, оказалось недостаточно: они посчитали публикацию обидных мемов поводом для возбуждения дела по статье «Оскорбление». Не учли преподаватели только одного: уголовное преследование детей до 14 лет возможно только при совершении тяжких преступлений, а сама статья 130 УК РФ утратила силу еще в 2011 году. Сейчас оскорбление относится к административному правонарушению.

По словам матери одного из учеников, о заявлении педагогов она узнала от инспектора комиссии по делам несовершеннолетних. «У инспектора я увидела заявление на всех четверых детей, где была указана эта статья, в итоге мы поняли, что такой статьи вообще нет, она уже отменена, и заявление неправильно составлено», — объяснила Кормина.

Кроме того, преподаватели решили, что разобраться нужно и с родителями провинившихся учеников. С этой целью мать одного из организаторов сообщества вызвали в школу на педсовет, где, по ее словам, унижали и оскорбляли.

«Ребенок сказал, что меня вызывают в школу из-за мемов. Я сначала подумала, что с учителем просто поговорить. Но оказалось, что там целый педсовет собрался, — рассказала Кормина. — Шесть учителей, директор и психолог. Они все эти мемы на бумаге распечатали, разговаривали со мной в таком тоне ужасном. Говорили, что я не мать».

Родители школьников уже обратились в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, где им пообещали создать конфликтную комиссию и заверили, что из-за картинок в интернете детей отчислить не могут. Впрочем, одного из учеников родители уже поспешили перевести в другую школу.

Дело получило широкий резонанс и уже дошло до правительства Ленинградской области, где сообщили, что намерены вмешаться и разрешить ситуацию совместно с уполномоченным по правам ребенка к удовлетворению всех сторон.

Эксперты считают, что реакция педагогов на проступок школьников была необоснованно бурной. «Если вы спровоцировали ребенка на поведение, выходящее за рамки дозволенного, посмотрите, в первую очередь, на себя. Дети есть дети, их действия во многом зависят от того, как ведут себя взрослые, а тем более — учителя.

Могу отметить, что педагоги сейчас тоже часто совершают поступки, которые не поддаются объяснению.

Естественно, что со стороны школьников следует реакция — это может быть своего рода «месть» учителю, а в ином случае и просто хулиганство, у которого нет цели кого-то задеть. Детей стоит воспитывать, объяснять им что стоит делать, а чего не стоит в спокойной форме, а не накидываться с обвинениями, обижаться и угрожать наказанием, а то и исключением. В противном случае можно сильно испортить психику ребенку, что повлечет за собой еще больше проблем в будущем», — пояснила «Газете.Ru» доктор психологических наук, президент Содружества организаторов воспитательного процесса Наталья Синягина

Как оказалось, учителя зачастую довольно резко выступают против самодеятельности школьников, не согласованной с ними. Так, накануне в СМИ появилась информация о том, что школьнику из Санкт-Петербурга пригрозили психбольницей за создание профсоюза. Как оказалось, десятиклассник возглавил организацию учеников своей гимназии, в которую вступили 170 человек. Однако школьную администрацию этот факт возмутил настолько, что ребенку стали угрожать.

По словам самого мальчика, он пытался объяснить учителям, что в его целях только «усовершенствование учебного процесса». Однако директор его не услышала: женщина якобы заявила, что напишет заявление в прокуратуру или отправит мальчика в психбольницу. Затем других старшеклассников стали принуждать не иметь дел с так называемым профсоюзом, а родителей излишне активного школьника попросили забрать сына из школы, сообщают местные СМИ.