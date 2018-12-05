Снова в больницу: «театральное дело» добило Малобродского

Бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, который вместе с другими фигурантами обвиняется в хищении многомиллионной суммы из госбюджета, экстренно госпитализирован. Об этом РИА «Новости» заявила его адвокат Ксения Карпинская.

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5 декабря, в среду, в Мещанском районной суде Москвы должны были продолжиться слушания «театрального дела». Все участники процесса, за исключением Малобродского, прибыли в суд. Поддержать их пришел актер и руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Однако в начале заседания Карпинская сообщила, что накануне, 4 декабря, ее подзащитный пришел на консультацию к врачу. В результате его в тяжелом состоянии доставили в кардиоцентр им. Мясникова с гипертоническим кризом. Адвокат отметила, что собирается посетить экс-генпродюсера «Седьмой студии» в медучреждении. В связи с состоянием здоровья Алексея Малобродского суд решил отложить заседание — следующее состоится 10 декабря в 10:00.

Отметим, что продюсер в течение 11 месяцев, с июня 2017 года, находился в СИЗО. Следователи неоднократно просили освободить экс-гендиректора «Гоголь-центра» из-под стражи и перевести его под домашний арест.

«Оснований для отмены или изменения Малобродскому меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую в настоящее время суд не усматривает», — оглашала решение судья Евгения Николаева в начале мая. Тогда она отмечала, что обвиняемый может скрыться из-под домашнего ареста. Окончание расследования также не было сочтено весомым основанием для изменения меры пресечения.

10 мая на очередном рассмотрении ходатайства о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест подсудимому стало плохо в зале заседания. Прибывший в суд кардиолог заявил, что у продюсера есть признаки наличия целого ряда заболеваний. В том числе врач не исключил инфаркт миокарда, острую сердечную недостаточность и сахарный диабет.

«Я смотрел его еще в пятницу, еще в тюрьме. Уже тогда существовали признаки угрозы жизни. Возможно, сейчас у него образовался уже тромб, ему требуется экстренная госпитализация. В тюрьме невозможно оказать помощь такому пациенту», — заявил кардиолог журналистам.

Малобродского госпитализировали в 20-ю городскую клиническую больницу. Пока он был в медучреждении, Следственный комитет изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

«Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования», — сообщили в СК.

На следующий день, 15 мая, экс-гендиректора «Гоголь-центра» выписали из московской клиники. Однако 29 мая он вновь был госпитализирован — уже в Институт клинической кардиологии им. Мясникова, куда он отправился и 4 декабря 2018 года.

Что касается других фигурантов «театрального дела», то режиссер Кирилл Серебренников уже больше года находится под домашним арестом в московской квартире, расположенной в районе Пречистенки. Суд разрешил ему раз в день прогуливаться по утвержденному маршруту.

Недавно журналист и режиссер Михаил Зыгарь совместно с продюсером Кареном Шаиняном запустили спектакль-путешествие «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым». В его рамках зрители ходят по ежедневному маршруту арестованного режиссера. На участников перфоманса надевают наушники и пластмассовые браслеты на ноги — по типу тех, которые выдают ФСИН. В наушниках голос Серебренникова рассказывает все, что он знает о Пречистенке и его знаменитых обитателях.

Еще два фигуранта дела «Седьмой студии» — ее гендиректор Юрий Итин и экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум — также уже больше года находятся под домашним арестом. Как и Серебренникову, им разрешено устраивать двухчасовые прогулки.

Уголовное преследование сотрудников театральной организации началось в мае 2017 года. По делу «Седьмой студии» проходят режиссер Кирилл Серебренников, экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее экс-гендиректор Юрий Итин, бывший бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова.

Дела в отношении последних двух были выделены в отдельное производство. Это связано с тем, что Масляева признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на своих коллег, а Воронова уехала из России. Ее объявили в международный розыск.

Согласно обвинительному заключению, Итин и Серебренников создали преступную группу и вовлекли в нее остальных фигурантов — все якобы для того, чтобы похитить 133 млн рублей, которые были выделены Министерством культуры в 2011–2014 годах на проект «Платформа».

В его рамках ставились спектакли, популяризирующие современное искусство. В СК и Генпрокуратуре заявили, что «Седьмая студия» действительно провела все мероприятия, которые был заявлены в проекте на субсидию. Однако, по данным ведомств, театральные деятели отправляли в Минкульт финансовые и творческие отчеты с заведомо недостоверной информацией.

Следователи считают, что деньги были украдены через их обналичивание. Организовать эту операцию фигурантам уголовного дела якобы помог индивидуальный предприниматель Синельников. Обвиняемые, тем временем, признают «обналичивание каких-то денег, уход от уплаты налогов». Тем не менее, по их словам, все средства использовались для организации постановок. Адвокат Ирина Поверинова, которая защищает интересы Софьи Апфельбаум, еще в прошлом году отмечала, что действия фигурантов «театрального» дела являются нарушением финансовой дисциплины, но не преступлением.

В конце ноября глава Минкульта Владимир Мединский выразил надежду на «предельно мягкий приговор» в отношении сотрудников «Седьмой студии».

«Если деньги были похищены, не дай бог, о чем я буду сильно жалеть в данном конкретном случае, потому что все они симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально. Будем надеяться, что суд с учетом того, что они люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», — сообщил министр в интервью телеканалу «Дождь».

Он добавил, что дело «Седьмой студии» являются шумным и резонансным, однако «устраивать политику и истерику» вокруг него не следует. Отметим, что на данный момент суд изучает материалы уголовного дела — на последнем заседании, которое прошло 3 декабря, был оглашен 51-й том дела. 10 декабря изучение материалов продолжится.