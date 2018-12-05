Гибель в ливневке: жизнь ребенка оценили в 150 тысяч

Сочинский суд прекратил уголовное дело о гибели шестилетнего мальчика, который упал в ливневый сток в августе текущего года. Как сообщили РИА «Новости» в аппарате суда, дело было завершено по примирению сторон.

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Обвиняемый в «Причинении смерти по неосторожности» преступлении владелец гостевого дома в Сочи, у которого погиб ребенок, полностью признал свою вину и раскаялся.

По данным телеканала «360», мужчина заплатил родственникам мальчика 150 тыс. рублей. Эту сумму они сочли достаточной для покрытия материального и морального вреда, сообщается в постановлении суда.

Как сообщил «Газете.Ru» адвокат Владимир Старинский, статья 25 УПК РФ предусматривает возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон при совершении преступления небольшой или средней тяжести, если человек впервые совершил преступление.

«Для этого лицо должно примириться с потерпевшим и загладить причиненный ему вред. Дело прекращается на основании заявления потерпевшего. Формулировка статьи говорит о том, что прекращение дела — право суда, а не обязанность, но отказы в такой просьбе встречаются редко. На практике дела не так часто заканчиваются примирением сторон, но все зависит от конкретной ситуации — настроений потерпевшего, действий виновного», — объяснил юрист.

Старинский отметил, что сумма материального ущерба обычно подтверждается квитанциями — например, о расходах на похороны или лечение. «Тяжесть преступления в данном вопросе значение не имеет. Что касается морального вреда, то люди сами определяют сумму, которую хотят получить от виновного. Здесь стоит учитывать, что это очень условные цифры, так как моральный вред невозможно измерить. Потерпевшие обычно исходят из материальных возможностей виновного и степени его вины в преступлении, на их взгляд», — подытожил адвокат.

Обвинение 52-летнему хозяину гостиницы было предъявлено еще 11 октября. Как сообщали следователи, в 2000-х годах мужчина, нарушив строительные требования, самостоятельно установил перед своим гостевым домом на улице Октябрьской поселка Лазаревское бетонную плиту, которая располагалась над ливневой канализацией.

По данным СК, сделано это было для удобства входа в домовладение. Тем не менее, обвиняемый не оборудовал опасный участок перилами или ограждениями, а также не установил решетки с прозорами в оголовке канавы.

Его халатность поставила под угрозу безопасность местных жителей. Правоохранители уточнили, что мужчина имел специальное образование и знал, что им были нарушены требования нормативов и правил.

В начале ноября следователи завершили расследование уголовного дела и передали материалы в суд. Однако в конце прошлого месяца в СК заявили о возбуждении еще одного уголовного дела — уже в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи «Водосток». В ведомстве ответили, что мужчина подозревается в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть ребенка.

«Оценка исправности технического состояния ливневой канализации на данном участке в период с августа 2017 по август 2018 не производилась, сотрудником МУП «Водосток» нарушения в виде отсутствия ограждения и решетки выявлены не были, поскольку выезд на место для осмотра конструкций и сооружений не производился. Ненадлежащее исполнение заместителем главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации своих обязанностей вследствие допущенной небрежности в силу занимаемой должности повлекли трагические последствия в виде гибели ребенка», — отмечали в Следственном комитете.

Напомним, что трагичный инцидент произошел 3 августа. В этот день шестилетний житель Татарстана, который приехал в поселок Лазаревское на отдых с бабушкой, бежал по улице, по которой лились потоки воды, и внезапно провалился в открытый люк ливневой канализации.

Ребенок погиб из-за смертельной травмы головы. Его тело унесло в море, где оно и было впоследствии обнаружено. Когда мальчик попал в ливневку, его бабушка прыгнула вслед за ним, однако спасти родственника ей не удалось.

Два дня пенсионерка провела в реанимации, пока из Нижнекамска не приехал отец ребенка. Вместе с бабушкой они доставил тело мальчика на родину.

После происшествия местные жители начали жаловаться властям на отсутствие решеток на ливневках. В городской администрации заявили, что они не предусмотрены конструкцией канав для отвода воды во время дождя. По словам чиновников, во время залповых тропических дождей решетки смывает потоками воды, и они могут нанести травмы прохожим.

В администрации Сочи отметили, что бабушка знала о наличии открытой ливневки. «К большому сожалению, стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии», — отметили в пресс-службе аппарата.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая в свою очередь заявила о циничности обвинений в адрес родственницы ребенка. «Чудовищная трагедия, вызвавшая сочувствие у всей страны. Отчаянные крики бабушки не могут не отозваться болью. И я хочу выразить соболезнования родителям мальчика. Поведение же местных властей цинично и отвратительно. Фактически бабушку обвинили в том, что погиб ребенок», — отметила она в беседе с РИА «Новости».