Гололед и дожди: Москву занесет на повороте

Московский главк МЧС предупредил жителей столицы об ухудшении погоды в ближайшие дни. Согласно сообщению ведомства в твиттере, в ближайшие часы 4 декабря с продлением на 5 декабря прогнозируется «гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах». Кроме того, крайне высока вероятность тумана и ледяного дождя, который, как ожидается, придет в город во второй половине дня 5 декабря с запада и северо-запада Подмосковья.

«В сложившейся синоптической ситуации действительно возможно формирование условий для гололедных явлений.

На Москву надвигается теплый атмосферный фронт с запада, несущий теплые и влажные воздушные массы с Атлантики, — говорится в сообщении Росгидрометцентра, — В такой ситуации, когда земля и все, что на ней, выхоложено до отрицательных температур, а на высоте, в зоне теплого фронта температура может быть выше нуля, существует высокая вероятность формирования и выпадения замерзающих (переохлажденных) капель. То есть образование гололеда».

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По прогнозу синоптиков, в ночь на среду в Москве подморозит до -4°С, по области до -7°С, возможны небольшие осадки и южный ветер с порывами 5-10 м/c. Днем 5 декабря в столичном регионе облачно, местами небольшие осадки, местами гололед, гололедица. Ветер южный, 5-10 м/c. Температура воздуха в Москве составит -1…+1°С, по области -4…+1°С.

Из-за неутешительных прогнозов Росгидромет даже объявил повышенный, «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение из-за гололеда действует с 21:00 4 декабря до 21:00 5 декабря. В ведомстве призвали жителей столичного региона «не пугаться» из-за возможного ледяного дождя, но и бдительности не терять:

«Не стоит расслабляться, помимо локального выпадения ледяного дождя, такое резкое потепление до 0…+2°С создаст опасность формирования адвективного тумана. Также существует опасность и для авиации в виде обледенения при наборе высоты».

В связи с грядущей непогодой специалисты Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) предупредили об осложнении дорожной ситуации и призвали автомобилистов быть внимательными и осторожными.

«Чтобы избежать значительных пробок и риска попасть в дорожно-транспортное происшествие, убедительно просим автомобилистов быть аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Особенно внимательными необходимо быть на тех участках дороги, где есть эстакады и тоннели, а также уменьшение количества полос. Для поездок по городу рекомендуем пользоваться городским транспортом, который готов к работе в сложных погодных условиях», — отмечается в сообщении организации.

Ранее в подмосковном управлении МЧС также предупредили о неблагоприятных погодных условиях в регионе. Там также призвали к осторожности на улице и настоятельно порекомендовали обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Потепление в Москве продлится недолго: к концу недели температура снова понизится до -10…-5°С. При этом все выпавшие осадки (к следующему понедельнику ожидается до 30% от месячной нормы) к концу недели замерзнут и синоптики обещают сильную гололедицу.

Самый масштабный по последствиям ледяной дождь в Москве прошел 25-26 декабря 2010 года. Слой льда на поверхностях, образовавшийся после него, достигал 2,5 сантиметров.

Только в Москве погибли или были повалены до 50 тыс. деревьев. Из-за падения веток и целых деревьев пострадали около 30 человек, один погиб.

Кроме того, природное явление привело к аварии в энергосистеме, которая оставила без электроэнергии около 400 тыс. человек, а в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово произошел транспортный коллапс. С 26 по 29 декабря были задержаны сотни рейсов, заложниками ситуации стали более 20 тыс. человек. В Домодедово 26 декабря из-за аварии было прервано энергоснабжение, Внуково в целом работал в штатном режиме.