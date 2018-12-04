«Странный подарок»: спасителям детей дали педикюрные наборы

Власти Пермского края подарят охотникам, спасшим двух детей в лесу, путевки на санитарно-курортное лечение, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь минсоцразвития региона Ирина Воздвиженская.

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Ранее внимание СМИ привлекла информация правительства края о том, что социальные службы наградили спасателей педикюрным набором. Местные издания сообщают, что в подарочном пакете также были блокноты, ручки, шоколад, матрешка и коробка с названием курорта.

Как отметили в ведомстве, охотников Геннадия Ивановича Шадрина и Геннадия Александровича Шадрина пригласили 30 ноября на круглый стол «Внимание, пропал ребенок», который организовала общественная организация «Поиск — Пермь» в рамках краевого семейного форума. На мероприятии мужчины рассказали историю спасения ими двух пропавших детей.

«Представитель министерства вручил охотниками благодарственные письма, а подарочные наборы, о которых пишут все СМИ, были предоставлены организаторами мероприятия и спонсорами. В данный момент ведомство решает вопрос об организации для мужчин санаторно-курортного лечения», — объяснила Воздвиженская.

При это несмотря на прикованное внимание СМИ к не совсем обычным подаркам для охотников, сами мужчины восприняли ситуацию довольно спокойно. «Да ладно, у кого что есть, то и дают. Немного неудобно стало за наших чиновников, но главное, что ребятишки целы», — сказал журналистам kp.ru один из них.

«Странный, конечно, подарок, но дареному коню в зубы не смотрят.

Я-то думал, путевку нам подарили — кости полечить, но это оказался рекламный диск», — рассказал охотник и иронично отметил, что будет «когти в лесу подстригать зверям».

Впрочем, через некоторое время после того, как о подарках рассказали в СМИ, появилась информация, что Законодательное собрание выписало охотникам по 10 тыс. рублей.

Сообщение о пропаже детей поступило в дежурную часть отдела МВД России по Пермскому району 25 ноября. Женщина обратилась к правоохранителям с заявлением о безвестном исчезновении 13-летнего сына. По словам женщины, она с ребенком и мужем находилась на бывшей базе рядом с деревней Бабичево. С ними был еще один ребенок — десятилетний мальчик. С утра подростки ушли гулять и исчезли.

Сначала родители пытались искать детей самостоятельно, но их попытки не привели ни к каким результатам. В итоге на поиски детей отправились сотрудники полиции со служебно-розыскными собаками, а также МЧС и волонтеры. Им помогали два охотника из деревни Чуваки Пермского района.

Как выяснилось позже, мальчики нашли реку и решили прогуляться вдоль берега. Именно там их следы и места, где они ненадолго останавливались, обнаружил охотник, который помог сориентироваться поисковой группе.

Поисковики догнали детей неподалеку от поселка Юг. Это было уже в третьем часу ночи 26 ноября. К тому моменту поиски продолжались уже семь часов, было пройдено около 20 километров. Детей госпитализировали в больницу с переохлаждением.

«Младший был без сил совсем. Охотник нес на руках. Потом выводили охотника на просеку к машинам. У него, кроме фонарика и рации, ничего не было. После дети были переданы скорой», — рассказала Ura.ru активистка организации «Поиск пропавших детей — Пермь и Пермский край» Елена Неволина.

Охотники до сих пор навещают спасенных детей в больнице и привозят им угощения.

Такие необычные подарки для спасателей — пока единственные в своем роде. В остальных случаях героям вручают более традиционные медали и грамоты. Так, 10 ноября инспектору изолятора временного содержания ОМВД России по г. Березовскому капитану полиции Александру Алексееву и участковому уполномоченному полиции ОМВД России по г. Березовскому старшему лейтенанту полиции Александру Коневу вручили медали МВД России «За смелость во имя спасения».

Их наградили за то, что в июне они помогли восьмилетнему ребенку выбраться из заболоченного озера. Алексеев и Конев были в парке, когда услышали доносившиеся со стороны заболоченнного водоема крики о помощи. Правоохранители подбежали к пожилой женщине, которая стояла на берегу, и увидели, что она пытается вытащить из тины стоявшего в озере по пояс мальчика. Они сразу же вытащили ребенка оттуда. Оказалось, что это были бабушка и внук. Во время прогулки мальчик убежал, оступился и упал в водоем.

До этого, 17 апреля, полицейского из Оренбургской области лейтенанта Илью Еськина наградили за спасение четырехлетней девочки из горящего дома.

Пожар произошел в Орске. О том, что в доме еще остались двое детей, полицейский узнал от их матери, когда к зданию уже были стянуты оперативные службы. Еськин сразу же отправился на помощь. На пути он встретил мужчину, выносившего на руках двухлетнего ребенка. В горящем доме оставалась маленькая девочка, которую не сразу удалось найти из-за дыма. Спустя некоторое время после начала поисков полицейский все же нашел девочку, которая пряталась от пожара.

За спасение ребенка Еськина удостоили награды «За смелость во имя спасения».