Глуши мотор: из такси высадят нелегалов

4 декабря в Госдуме в первом чтении рассмотрят законопроект об агрегаторах такси, который вводит штрафы размером до 500 тыс. рублей за передачу заказов лицам, не имеющим разрешения на перевозки. Авторы реформы сообщили, что с появлением современных технологий образовался теневой сектор, в котором сформировались новые схемы ухода от ответственности за вред, причиненный пассажиру.

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«Ряд предприятий, позиционирующих себя в качестве лизинговых компаний с функцией агрегатора, получают на свое имя разрешения на деятельность такси на принадлежащие им транспортные средства. Впоследствии автомобили вместе с разрешениями передаются в аренду физическим лицам, в том числе нелегальным мигрантам. Арендная плата списывается ежедневно с виртуального счета водителя», — сообщается в законопроекте.

Когда автомобиль попадает в ДТП, компании-собственники отказываются возмещать пассажиру причиненный вред, аргументируя это тем, что машина была передана во владение другому лицу.

«Водитель-мигрант, уклоняясь от ответственности, выезжает за пределы РФ», — поясняется в документе.

Авторы реформы хотят ввести штрафы за передачу заказов таксистам-нелегалам: до 200 тыс. рублей для юридических лиц и до 30 тыс. рублей для должностных лиц. Если нарушение будет совершено повторно, санкции возрастут до 500 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

За нарушение обработки информации о заказе такси с использованием баз данных, находящихся на территории России, в Госдуме предлагают штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей.

По словам первого замглавы комитета по транспорту Виталия Ефимова, в ходе дальнейшей работы законопроект ждет множество правок — вплоть до 40-50% текста. Однако документ необходимо принять в первом чтении, чтобы официально начать работу над реформой.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов написал письмо главе управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову, в котором

предложил ведомству обязать агрегаторы такси устанавливать в салонах машин по две камеры видеонаблюдения. Одна должна снимать дорогу, вторая — салон машины.

Однако, по словам парламентария Александра Васильева, данная инициатива будет нарушать права и свободы россиян. «Непонятно, кем и как будут использоваться отснятые кадры. Принятие этой инициативы негативно скажется на популярности такси, люди будут меньше пользоваться данным видом транспорта. Думаю, что у этого предложения нет перспектив», — заявил депутат.

Он отметил, что альтернативой данной реформе может стать «тревожная кнопка» в приложениях по вызову такси. «Если случаи нападений и домогательств в такси становятся массовыми, то стоит задуматься», — пояснил Васильев.

В конце ноября в Московской административной дорожной инспекции напомнили, что столичные таксисты будут временно лишаться автомобиля, если выявится факт непрохождения ими медицинского и технического осмотра. «Это делается для безопасности пассажиров, ведь плохое самочувствие водителя или неисправность в машине нередко становятся причиной ДТП», — отметили в ведомстве.

В МАДИ считают, что такая мера сократит число аварий с участием такси. Вместе с ГИБДД инспекция проводит проверки путевых листов с октября 2018 года — с того времени было изъято уже 746 автомобилей такси. Машины временно помещали на стоянку, а компании-владельцу выписывали штраф размером до 60 тыс. рублей.

26 ноября в Минтрансе Московской области заявили, что за четыре дня, с 19 по 23 ноября, специалисты ведомства аннулировали более 5% от всех выданных разрешений такси в регионе. Всего, по данным министерства, с начала 2018 года в Подмосковье было аннулировано порядка 47 тыс. лицензий.

Месяцем ранее в московском департаменте транспорта предложили запретить агрегаторам такси регулировать тарифы поездок. Соответствующее предложение было направлено в Госдуму. Согласно реформе, таксомоторные предприятия и ИП должны направлять свое тарифное меню агрегаторам, а те обязаны размещать его в свободном доступе. «У пассажира должна быть возможность выбора из общего меню агрегатора тарифа на перевозку или компании», — пояснили авторы документы.

Кроме того, в столичном дептранспорта призвали агрегаторов такси контролировать время работы водителей и исключить переработки.

«Чтобы переработок у таксистов не было, и погоня за дополнительным заработком не отодвигала безопасность на второй план», — пояснил глава ведомства Максим Ликсутов.

В середине сентября глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, который также является автором рассматриваемого 4 декабря законопроекта об агрегаторах, заявил о намерении разработать реформу, запрещающую иностранцам работать водителями легковых такси в России. «Все сейчас очень свободно, машина неизвестно где и так далее», — заявил депутат во время заседания профильного комитета.

По данным исследования аналитической компании Digital Vision, которое публиковалось 9 августа текущего года, 73% всех аварий, которые случились по вине такси, происходили с участием водителей-нелегалов. Отмечается, что ущерб от «серого» рынка такси ежегодно составляет порядка 25 млрд рублей — эта сумма образуется вследствие ухода от уплаты налогов. В исследовании отмечается, что за 10 лет рынок такси в России вырос более чем в 2,5 раза — в прошлом году он превысил 575 млрд рублей. В индустрии, по данным на 2017 год, занято около 585 тыс. человек.

Объем нелегального рынка такси специалисты Digital Vision оценили в 90 млрд рублей. При этом количество нелегальных водителей такси в 2017 году снизилось до 82 тыс. против 118 тыс. в 2015 году. В исследовании подчеркивается, что «серый» сектор рынка ежегодно сокращается на 10-15%.