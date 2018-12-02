Процесс «Седьмой студии»: что скрывают материалы дела. LIVE

30 ноября нынешний глава Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что надеется на «предельно мягкий приговор» в отношении сотрудников «Седьмой студии». «Если деньги были похищены, не дай бог, о чем я буду сильно жалеть в данном конкретном случае, потому что все они симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально. Будем надеяться, что суд с учетом того, что они люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», — заявил министр телеканалу «Дождь».

По мнению Мединского, дело «Седьмой студии» шумное и резонансное, однако «устраивать политику и истерику» вокруг него не следует.