Процесс «Седьмой студии»: что скрывают материалы дела. LIVE

- 277287 просмотров На Украине замминистра в прямом эфире пытался ударить депутата Рады
- 223955 просмотров Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина
- 201663 просмотра Финский журналист обвинил россиян в «отоплении квартир без надобности»
- 142268 просмотров Страны G7 призвали Россию отпустить арестованных украинских моряков
- 124024 просмотра Как в Аргентине прошел второй день саммита G20
- 107473 просмотра Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
- 90977 просмотров В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам
27 том заканчивается документами о расторжении договора аренды, актами возврата и актами по арендной плате.
Прокурор открывает 28 том. В нем — копии актов по арендной плате, договор аренды и договор с управляющей компанией центра современного искусства «Винзавод».
Прокурор зачитывает акты взаимных обязательств по договору, договор «Седьмой студии» с компанией, занимающейся недвижимостью, о пользовании нежилым помещением, приложения и допсоглашение к договору. «Ваша честь, я подчеркиваю, что все акты выполненных работ со стороны «Седьмой студии» подписаны Вороновой»,— отмечает адвокат Юрия Итина Юрий Лысенко.
Тем временем Зыгарь удаляется из зала заседаний.
Прокурор зачитывает акт зачета взаимных обязательств. Софья Апфельбаум заявляет, что заметила в ошибку: в одном из отчетов перепутано название мероприятия. Лавров оставляет замечание без внимания и продолжает читать дальше. В 27 томе указаны отчеты о продаже билетов на концерты и спектакли «Седьмой студии».
Поддержать подсудимых сегодня пришли писатель и журналист Михаил Зыгарь и актер и режиссер Александр Молочников.
Заседание начинается. Прокурор Олег Лавров начинает зачитывать 27 том уголовного дела.
30 ноября нынешний глава Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что надеется на «предельно мягкий приговор» в отношении сотрудников «Седьмой студии». «Если деньги были похищены, не дай бог, о чем я буду сильно жалеть в данном конкретном случае, потому что все они симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально. Будем надеяться, что суд с учетом того, что они люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», — заявил министр телеканалу «Дождь».
По мнению Мединского, дело «Седьмой студии» шумное и резонансное, однако «устраивать политику и истерику» вокруг него не следует.
Во время исследования 12 тома защита Кирилла Серебренникова заявила, что на прикрепленном к делу финансовом отчете подделана подпись их клиента.
«Ваша честь, хотел бы обратить ваше внимание, что в томе 11 мы исследовали сопроводительное письмо, которое Минкультуры отправило в ФСБ. Том 12 начинается с договора от 20 августа. Как этот документ и все дальнейшие попали в материалы дела, вообще неизвестно. В Минкульте таких документов не было, и представить договор он не мог. Происхождение документа, как и всех остальных в этом томе, неизвестно», — сообщил адвокат Харитонов.
Во время одиннадцатого заседания в Мещанском суде 30 ноября, прокурор Олег Лавров зачитал 17 томов уголовного дела — с 9-го по 26-й (из 258). В них содержатся договоры театральной организации с подрядчиками и индивидуальными предпринимателями. На заседании также выяснилось, что среди приложений к 11 тому есть письмо Минкульта, которое было отправлено в ФСБ в 2016 году.
Защитник Дмитрий Харитонов, который представляет интересы режиссера Кирилла Серебренникова, в свою очередь, считает, что документы по делу «Седьмой студии» тогда же были исправлены сотрудниками ФСБ.
На десятом заседании по «театральному делу», которое прошло 29 ноября, суд приступил к изучению материалов уголовного дела — было исследовано восемь томов. В ходе изучения первых трех томов дела, в которых содержатся постановления о возбуждении уголовных дел, выяснилось, что изначально в ФСБ не видели среди фигурантов уголовного дела экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и режиссера Кирилла Серебренникова.
Сначала, в 2014 году, дело было заведено против бывшего бухгалтера компании Нины Масляевой и экс-гендиректора Юрия Итина. Лишь позже его объединили с делами против Малобродского, Апфельбаум и Серебренникова. Этот документ был подписан сотрудниками спецслужб в мае 2017 года.
Кроме того, из материалов дела стало известно, что Мосгорсуд разрешил силовикам прослушивать телефоны Серебренникова, Малобродского, Итина, Масляевой и ее помощниц.
Софья Апфельбаум, в свою очередь, в ходе допроса сообщила, что «Платформу» положительно оценивали в правительстве. Вопрос выделения субсудии проекту обсуждали сразу три ведомства: Минкульт, Минфин и Минюст. Последняя структура приняла финальную версию документа.
Также, в ходе первых заседаний, Алексей Малобродский заявил, что он никогда и ни с кем не обсуждал выплату процентов за обналичивание денег, выделенных государством. Кроме того, как выяснилось, «Седьмой студии» было запрещено покупать что-либо в собственность. Несмотря на это, компания приобрела рояль за 5 млн рублей, который по завершении «Платформы» перевезли в «Гоголь-центр». По словам экс-генпродюсера «Седьмой студии», инструмент был куплен для экономии денег — рояль якобы было дешевле приобрести, чем арендовывать к каждой постановке.
Что стало известно на первых заседаниях — Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум отказались признавать свою вину в мошенничестве. Их назначили гражданскими ответчиками по иску Минкульта. Ведомство требует взыскать с них 133 млн материального ущерба.
— На допросе Серебренников заявил, что не вникал в вопросы субсидирования и не распоряжался деньгами из кассы. Он отметил, что будучи худруком он работал в творческой среде, где обсуждался лишь вопрос наличия денег или их отсутствия.
— На должности худрука режиссер получал 100 тыс. рублей в месяц. Примерно такая же зарплата была у Малобродского на должности генпродюсера «Седьмой студии».
— По словам Серебренникова, «Платформа» закрылась после того, как пришел новый глава Минкульта Владимир Мединский. Режиссер отметил, что проект должен был продолжаться, однако экспериментальное творчество «не пришлось по вкусу» новому министру.Такого же мнения придерживается Софья Апфельбаум.
Несмотря на то, что в СК и прокуратуре подтвердили, что «Седьмая студия» провела все мероприятия, заявленные в документе о государственном финансировании, следователи считают, что обвиняемые украли деньги. Причем сделали они это, по мнению правоохранителей, путем обналичивания через фирмы-однодневки. С финансовыми операциями фигурантам дела якобы помогал индивидуальный предприниматель Синельников. Он несколько раз мелькал в переписке Малобродского, которую уже успели зачитать в суде.
Дело против сотрудников «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года. По нему проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывшая глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин, бывший бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова. Дела в отношении последних двух выделены в отдельное производство, так как Масляева признала вину и заключила сделку со следствием. Воронова уехала из России — ее объявили в международный розыск
Всех их обвиняют в хищении не менее 133 млн рублей, выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru». В Мещанском районном суде Москвы сегодня состоится очередное, двенадцатое по счету, заседание по делу «Седьмой студии». Сотрудники организации обвиняются в хищении многомиллионной суммы, выделенной Минкультом на проект «Платформа», в рамках которого ставились театральные и музыкальные спектакли. Однако никто из них своей вины не признает. Мы будем следить за ходом судебного заседания и рассказывать вам о главном.