«Нет камня – нет и вандализма»: в Литве воюют с памятниками

В конце ноября российское посольство в Вильнюсе выразило недовольство ситуацией с воинскими захоронениями в Литве. Соответствующая нота была отправлена в литовский МИД. По мнению Москвы, деструктивные действия литовских властей заморозили ремонтно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов.

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«Складывается впечатление, что вместо того, чтобы искать выход из сложившегося положения, в том числе путем завершения переговоров и подписания соглашения о местах захоронения военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, к чему неоднократно призывала российская сторона, Вильнюс сознательно идет на обострение ситуации», — заявили в посольстве.

11 октября недалеко от литовской деревни Мирославас по решению районных властей был демонтирован памятник советским воинам-освободителям.

Его установили еще в 1985 году на месте, где произошло одно из первых танковых сражений Великой Отечественной войны. В 90-е годы монумент взорвали вандалы, а голова одного из фигур памятника была сильно повреждена. Мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас заявил, что решение о демонтаже было принято большинством людей. Он отметил, что монумент перенесут в парк советских скульптур «Грутас». Освободившаяся территория будет использована для других целей.

Либо на окраину, либо под снос

Литовские власти не хотят видеть на центральных площадях городов мемориалы, посвященные «оккупантам», напомнил руководитель ассоциации «Забытые солдаты» Виктор Орлов, который уже долгие годы отстаивает память советских воинов на территории Литвы.

«Официальная позиция Литвы: советские солдаты – это солдаты-оккупанты, которые принесли зло, боль литовскому народу. Поэтому делается все возможное для того, чтобы памятники им были либо перенесены на окраину с глаз долой, либо снесены», — рассказал Орлов «Газете.Ru».

Чаще всего демонтированные монументы отправляют в частный парк-музей «Грутас», расположенный в Друскининкайском районе Литвы. С момента получения независимости республики туда свезли уже около сотни скульптур. В основном это те монументы, которые находились вне воинских захоронений и были демонтированы в первые годы независимости.

Сегодня памятники советским солдатам в местах захоронений находятся под защитой литовских властей – они внесены в регистр культурных ценностей. Однако не так давно глава республиканского минкульта издал приказ о том, что недвижимые объекты с символикой советского периода теперь не будут включаться в данный перечень. Контроль за теми объектами, которые были включены в список ранее, осуществляет департамент культурного наследия.

«Сейчас происходит пересмотр, учитывая принятые законы и тенденции. Литовские власти пытаются бороться с советским наследием. Первая составляющая – это то, что в Литве есть много советской символики. Это серп и молот, красная звезда и герб Советского Союза. На всех памятных камнях и воинских мемориалах, естественно, эта символика присутствует. Невозможно в исторической хронологии эти места отметить как-то по-другому, потому что все воевали под одним знаменем, были в одной интернациональной армии.

И красный флаг с серпом и молотом как символ Победы был советским солдатом водружен над Рейхстагом. Литва это отрицает и на законодательном уровне запрещает демонстрацию таких символов.

Эти действия влекут за собой, как минимум, административную ответственность», — отметил глава «Забытых солдат».

Он добавил, что в стране существует закон, по которому человека могут привлечь вплоть до уголовной ответственности за публичное отрицание оккупации Литвы Советским Союзом.

Как власти Литвы спасают памятники от вандалов

В феврале 2018 года вандалы нарисовали пятиконечные звезды и свастику на памятнике советским активистам, которые были убиты в 1946 году членами вооруженного антисоветского подполья. Монумент расположен на небольшом возвышении в деревне Грибине Мариямпольского самоуправления. Местные правоохранители расследовали обстоятельства инцидента, за короткий срок монумент был приведен в порядок.

«Если мы снимаем памятники Ленину, Сталину, возможно, и такие монументы не нужно оставлять. Пусть земля им будет пухом, может быть, эта память о них должна быть увековечена иначе, если это нужно. Времена, взгляды меняются, мы не успеваем бежать за тем, что для нас неприемлемо.

Я не думаю, что все памятники надо сносить. Но поскольку произошел такой вандализм, мы считаем, что это может повториться»,

— заявляла впоследствии мэр муниципалитета Мариямполе Ирена Лунскене.

И действительно повторилось — через месяц, 20 марта, памятник был вновь осквернен красной краской. Этот инцидент вызвал серьезную озабоченность у российского посольства в Литве. «Судя по всему, власти начинают таким образом отрабатывать механизм дальнейшего сноса советских памятников в Литве под предлогом чуть ли не спасения их от атак вандалов», — заявили в дипмиссии.

Муниципалитет решил демонтировать памятник в деревне Грибине и передать его в «Грутас». Ассоциация «Забытые солдаты» подала жалобу на данное решение. Ее рассмотрение по существу проходило 26 ноября, в тот день процесс перенесли на 16 января 2019 года.

«Нет камня — нет и вандализма»

В начале марта в центр скандала попал еще один мемориальный объект — могилы советских солдатов и воинов Царской России, расположенные на Антакальнисском кладбище Литвы. Вильнюсское самоуправление потребовало от ассоциации «Забытые солдаты» демонтировать два надгробия, установленных на могилах, до 31 марта 2018 года.

«Там два захоронения и два установленных надгробных камня. На одном из них изображен православный крест и написано «Четыре неизвестных воина русской императорской армии, 1915-й год». Они были обнаружены нами на этом месте и там же перезахоронены. Был установлен типовой камешек, в соответствии с исторической хронологией, с православным крестом», — пояснил «Газете.Ru» Виктор Орлов. Он отметил, что за перезахоронение останков воинов департамент культурного наследия Литвы назначил ассоциации штраф размером €1,4 тыс. Мотивировали его тем, что процедура не была согласована с МИД и минкультом Литвы.

Помимо упомянутых солдат, на Антакальнисском кладбище также захоронены воины третьего Белорусского фронта, которые погибли в битвах за освобождение литовской столицы.

23 марта в МИД России заявили, что не допустят сноса упомянутых надгробных камней. «Однако в принципиальном плане в случае кощунственных действий в отношении российских мемориальных объектов в Литве считаем вполне возможными ответные шаги с нашей стороны, в частности, касающиеся мемориальной деятельности литовской стороны на территории РФ», — заявил замглавы департамента информации и печати российского МИД Артем Кожин.

В том же месяце ассоциация «Забытые солдаты» подала иск в суд на самоуправление Вильнюса, которое потребовало демонтировать надгробия.

В конце сентября поисковики добились отмены решения о сносе советского памятника. Суд также аннулировал штраф, наложенный на организацию за установку монументов.

«Действительно победа, но не такая уж и большая. Я думаю, это одна из побед, которую нам удалось достичь. Относительно того, как будет себя вести литовская власть по отношению к памятникам, здесь еще вопрос остается», — так Виктор Орлов прокомментировал решение литовского суда. Тем не менее, Департамент по культурному наследию Литвы подал жалобу на решение суда. Дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

В разговоре с «Газетой.Ru» глава «Забытых солдат» отметил, что случаи вандализма и демонтажа памятникам советским воинам происходят не только в Литве, но и во всех странах постсоветского пространства.

«В других европейских странах все наоборот — в Бельгии не так давно открылся центр памяти советских солдат. Приезжал король Бельгии и возлагал венки. В Германии никто ничего не уничтожает. Все воинские захоронения находятся в нормальном состоянии. После случаев с вандализмом власти постсоветских стран заявляют, что для того, чтобы избежать подобных инцидентов, мемориал лучше демонтировать. «Нет камня – нет и вандализма». Вот такой цивилизованный европейский подход к этому вопросу», — заключил Орлов.