Насиловали все трое: вскрылась ложь полицейских из Уфы

Трое экс-полицейских, которые обвиняются в изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы, лишились алиби. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Он уточняет, что экспертиза ДНК подтвердила причастность бывших правоохранителей к изнасилованию девушки.

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Ранее адвокаты обвиняемых заявили, что их подзащитные не были в здании МВД во время преступления. «Эксперты нашли ДНК всех троих на теле девушки и подтвердили факт сексуального насилия. Самое важное — установлено время [совершения преступления], где-то с 19:00 до 21:00. Адвокаты давили на то, что все случилось в районе 10 [вечера], но теперь не отвертишься — девушка была дома к 21:30», — пишет телеграм-канал.

Тем временем в башкирском управлении СК отказались комментировать результаты ДНК-экспертизы. «Не комментируем», — сказали в пресс-службе ведомства ТАСС.

Отметим, что 26 ноября адвокат одного из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы Салавата Галиева подал ходатайство о прекращении уголовного преследования и освобождения из-под ареста своего подзащитного. Аргументировал он это тем, что в момент происшествия Галиев якобы находился в загородном кафе, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

«Считаем, что это будет правильно, так как нет никаких оснований держать его под стражей, нет доказательств совершения преступления», — пояснил РИА «Новости» адвокат Аслям Халиков. Такое же ходатайство подал защитник еще одного фигуранта уголовного дела — экс-главы ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева.

Об алиби двух экс-полицейских стало известно 23 ноября. Тогда адвокаты сообщили, что их подзащитные в момент преступления не были в здании МВД — Галиев покинул отделение в 22.00, а его коллега Матвеев — через десять минут. При этом, согласно показаниям потерпевшей, насиловать ее начали в промежутке между 22.40 и 00.30.

Позже ГТРК «Башкортостан» опубликовала записи с камер видеонаблюдения — на них видно, как вечером 29 октября Салават Галиев находится на территории загородного кафе. «Указанная видеозапись была получена нами по адвокатскому запросу, в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Салавата Сабитовича к вменяемому ему преступлению», — пояснил защитник экс-полицейского Ренат Амирханов.

Юрист Асляма Халикова в свою очередь отметил, что информацию об отсутствии Галиева и Матвеева в МВД в момент совершения преступления также подтверждают показания свидетелей и телефонные разговоры подозреваемых с личными водителями. «По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе», — добавил адвокат.

В башкирском СК отметили, что алиби двух бывших полицейских является способом защиты от обвинений. Там добавили, что у следователей изначально были записи с камер видеонаблюдения, на которых видны перемещения фигурантов уголовного дела. «Они были изъяты при первоначальных следственных действиях», — пояснили в ведомстве. В СК подчеркнули, что оперативники продолжают расследовать обстоятельства преступления и в том числе устанавливать время совершения нападения на 23-летнюю девушку.

Неделю назад уфимское издание «ГорОбзор.ру», ссылаясь на источник, близкий к материалам дела, сообщало, что Матвеев и Галиев могут выйти из-под стражи уже в декабре.

На следующий день после публикации информации об алиби адвокат девушки-дознавателя Ирина Валиева назвала информацию защитников экс-полицейских «мышиной возней». Она отметила, что претензий к следователям у нее нет, так как расследование выполняется в законные сроки.

«Раз подозреваемые под арестом, значит у следователей есть доказательства их причастности к преступлению, то что суд их арестовал, говорит о том, что было совершено тяжелое преступление. Алиби подозреваемых, о которых заявили адвокаты, просто «мышиная возня» по сравнению с тем, что пришлось пережить потерпевшей», — заявила защитница РИА «Новости».

Валиева также рассказала, что ее потерпевшая на данный момент не ходит на работу из-за состояния здоровья. «Она сейчас временно нетрудоспособна. Но она проходит все следственные мероприятия, которые проводят следователи.

Ей и ее семье сейчас очень тяжело, на этом месте она работала совсем немного, представьте себе, какие трудности и испытания легли на ее плечи, но она мужественная девушка, что смогла противостоять высоким полицейским чинам и написала заявление о преступлении», — пояснила адвокат.

По словам защитницы 23-летней дознавательницы, в адрес девушки поступает много писем со словами поддержки и сочувствия. «Я очень благодарна всем, кто понимает ситуацию и имеет свою гражданскую позицию, поддерживает потерпевшую. Многие женщины, которые подвергались насилию, но испугались заявить об этом, сейчас смотрят на эту ситуацию и понимают, что сами проявили слабость», — добавила Ирина Валиева.

Напомним, что в конце октября 23-летняя дознавательница по Уфимскому району Башкирии обратилась в полицию и заявила, что в ночь с 29 на 30 октября ее изнасиловали трое коллег в служебном кабинете. Судмедэкспертиза позднее зафиксировала повреждения на теле девушки.

По версии СК, в ту ночь дознавательница подверглась нападению со стороны 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего главы ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, а также 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

Всем троим предъявили обвинение по статьям УК РФ об «Изнасиловании» и «Насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц». Правоохранителей уволили из органов внутренних дел и отправили в СИЗО до 31 декабря.